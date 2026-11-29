Su triunfo contra Haití le otorgó el boleto doble a la Selección Nacional Femenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México aseguró este sábado su regreso a una Copa del Mundo y Juegos Olímpicos al derrotar 4-2 a a la Selección de Haití en la ronda de Cuartos de Final del Campeonato W de la Concacaf 2026.

El resultado obtenido por la Selección Nacional Femenil cerró una semana en la que también fue designado coanfitrión de la Copa del Mundo del 2031. El triunfo en Mansfield, Texas, hizo que nuestro país celebre por partida triple.

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La escuadra nacional selló su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luego de conseguir una contundente victoria sobre su homóloga Haití con el doblete de Lizbeth Ovalle y los goles individuales de Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes.

México celebró en grande porque no asistía a una Copa del Mundo desde Canadá 2015 y volverá a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atenas 2004. El resultado responde a los objetivos planteados por la Liga Femenil BBVA al ser semillero de grandes futbolistas que hoy han hecho historia para el país.

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México vuelve a las grandes citas tras avanzar a la semifinal del campeonato Concacaf W

Comandó la victoria de México Femenil para calificar al Mundial de Brasil 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pase al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2031 coloca al representativo nacional entre los cuatro semifinalistas del Campeonato W de la Concacaf, instancia en la que enfrentará a la Selección de Canadá.

Las cuatro ganadoras de la fase previa firmaron su pase directo al Mundial de Sudamérica, mientras los tres primeros lugares del torneo también sellan su presencia a justa olímpica en Los Ángeles.

El resultado ante Haití acabó con dos ausencias consecutivas del Tri Femenil en el Campeonato Mundial: no pudo asistir a Francia 2019 ni a Australia y Nueva Zelanda 2023 aun cuando albergó el torneo de la región.

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La semana inicio con el pie derecho para el futbol femenil al ser oficial su participación como uno de los cuatro anfitriones del Mundial absoluto en 2031, La FIFA confirmó a México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como sedes del torneo internacional el pasado 23 de noviembre.

La designación fue aprobada por aclamación durante un Congreso Extraordinario del organismo rector. Será la primera vez que el certamen se juegue con 48 selecciones y 104 partidos formales.

La Liga Femenil BBVA amplió la base de la Selección Mexicana

La mujer de oro ya fue campeona de goleo con las Tuzas (Instagram/ @tuzasoficial)

Los resultados de la Selección Nacional llegan nueve años después de la fundación de la Liga Femenil BBVA, cuya primera jornada se disputó en julio de 2017. Antes de su creación, muchas futbolistas mexicanas dependían de torneos universitarios, equipos amateurs o buscaban oportunidades fuera del país para sostener una carrera profesional.

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Referentes como Charlyn Corral, hoy jugadora del Club Pachuca y del Tri Femenil, emigró a España en 2015 porque México no contaba con una liga de futbol profesional.

La competencia le dio a jugadoras como Jacqueline Ovalle, Maricarmen Reyes, Diana Ordóñez y Charlyn Corral una actividad regular, entrenamiento diario y partidos de alta exigencia.

En el torneo Apertura 2017 de la Liga Femenil BBVA, México fue testigo del nivel de las mujeres futbolistas que se convertirían en el fututo de la Selección Azteca. La categoría rosa nació con plantillas mayoritariamente juveniles y restricciones de edad.

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El Tri festeja gol en su duelo amistoso vs Jamaica (TW Selección Mexicana Femenil)

Con el paso de los certámenes, se eliminó esa regla y se permitió el registro de futbolistas mexicanas nacidas en el extranjero y abrió espacios para jugadoras no nacidas en el país. Esos cambios elevaron la competencia interna y ampliaron las opciones de varios clubes.

La asistencia acompañó ese crecimiento. La final del Clausura 2018 entre Rayadas y Tigres reunió a 51 mil 211 personas en el estadio BBVA. En el Apertura 2022, el duelo decisivo entre Tigres y América llevó a 52 mil 654 aficionados al estadio Azteca.

El récord aumentó a 58 mil 156 espectadores durante la final del Clausura 2023 entre América y Pachuca en el Coloso de Santa Úrsula. El torneo para mujeres permitió que una mayor cantidad de futbolistas llegara a las concentraciones de la selección con ritmo competitivo.

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El Tri Femenil vuelve a una justa veraniega (Selección Nacional de México Femenil)

La expansión también se refleja en las gradas y las transmisiones. La agencia AP reportó que Monterrey promedió 11 mil 428 aficionados por partido como local durante el Apertura 2024 y que una jornada de ese torneo alcanzó 5.75 millones de espectadores, en televisión.

El mismo reporte señaló que el número de mujeres y niñas registradas en futbol organizado pasó de 50 mil en 2019 a 1.5 millones en 2023, según cifras de la FIFA. La clasificación conseguida este fin de semana confirma el avance de una generación que encontró en la Liga Femenil BBVA, inaugurada en 2017, una plataforma de competencia y desarrollo profesional.

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