Las barreras que aún impiden detectar el VIH a tiempo en Colombia (Visuales IA)

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Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Vivir con VIH cambió en la última década: los tratamientos permiten controlar el virus, prevenir su transmisión sexual cuando hay supresión viral sostenida y proyectar una vida a largo plazo. Pero el diagnóstico todavía puede provocar miedo, culpa, aislamiento y dudas sobre el futuro, como le ocurrió a Luigi Montenegro, quien conoció su resultado positivo en enero de 2026.

Su historia comenzó meses antes, entre septiembre y octubre de 2025, con fiebre, escalofríos, debilidad y un malestar gastrointestinal que atribuyó a una comida. Los primeros análisis identificaron amibiasis. Recibió una fórmula de siete días y otra de 20, pero no pudo completar la segunda etapa por el costo de los medicamentos.

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La diarrea cedió durante un tiempo y luego volvió. Montenegro pensó que el problema se relacionaba con el incumplimiento de una dieta recomendada por el médico. La preocupación llegó después de pasar Navidad, Año Nuevo y los primeros días de enero con síntomas persistentes. Decidió solicitar un chequeo de sangre más amplio y recibió el diagnóstico de VIH.

“Sentí que el mundo se me vino abajo”, contó a Infobae Colombia. “La noticia me cayó como un balde de agua fría. Empecé a llorar y a temblar. Me vi sin apoyo, me vi solo y temí morir solo”.

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Tras recibir el resultado, Montenegro fue atendido por un infectólogo y empezó terapia antirretroviral el mismo día. El tratamiento le impuso una rutina: programó una alarma a las 7:00 a. m., preparaba el desayuno y registraba cada dosis en el calendario de su celular para evitar olvidos o duplicaciones.

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“Pensé que mi bienestar iba a depender de ese envase y de esas pastillas. Me impactó mucho, pero entendí que tenía que construir una disciplina”, relató.

El esquema que recibió fue Acriptega, un comprimido que combina varios principios activos. Según Montenegro, 20 días después de iniciar la medicación, sus exámenes mostraron carga viral indetectable. Ese resultado le permitió entender que el virus estaba controlado y que, con adherencia, podía mantener una vida cotidiana activa.

“Hoy hago mi vida normal. Trabajo, tengo amistades y mi familia está cerca. El tratamiento me protege y me permite seguir adelante con tranquilidad”, afirmó.

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La condición también modificó su relación con el cuidado físico y emocional. Ahora procura mantener horarios, mejorar su alimentación, caminar, realizar actividad física y asistir a controles médicos y de salud mental. Para él, el diagnóstico dejó de ocupar el centro absoluto de su identidad: “Es una enfermedad crónica, tratable. Mi prioridad es cuidar mi salud”.

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Los avances médicos redujeron la mortalidad asociada al sida

La infectóloga Rosa Chacón, egresada de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central de Venezuela, explicó que la transformación de los últimos diez años ha sido clínica y social.

“En la última década, el pronóstico de una persona con VIH pasó de una esperanza de vida reducida a una casi igual a la de la población general”, dijo a Infobae Colombia. La especialista atribuyó ese cambio a tratamientos más simples, mejor tolerados y al inicio temprano de la terapia antirretroviral.

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Chacón indicó que la mortalidad nacional por todas las causas bajó de 16,8 a 7,9 por cada 1.000 personas-año entre 1996 y 2016. En ese mismo período, la proporción de muertes relacionadas con sida descendió del 49% al 16%.

Los inhibidores de integrasa, como dolutegravir y bictegravir, son hoy la base de buena parte de los tratamientos de primera línea. Estos esquemas suelen concentrarse en una sola tableta diaria, con menor carga de medicamentos y una mayor barrera frente a la resistencia viral.

La especialista precisó que alcanzar la supresión viral significa reducir el VIH en plasma a niveles muy bajos, por lo general inferiores a 20 copias por mililitro. “Una persona que toma el tratamiento todos los días y mantiene una carga viral indetectable, sostenida y confirmada, no transmite el virus por vía sexual”, explicó.

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Chacón sostuvo que Colombia aún enfrenta barreras para el diagnóstico temprano: estigma, baja percepción del riesgo, pobreza, trámites administrativos, distancias hacia los centros de atención y dificultades para reclamar medicamentos o realizar exámenes de carga viral en zonas apartadas.

La afirmación se conoce como indetectable igual a intransmisible, aunque depende de la constancia en la medicación y de los controles. Si el tratamiento se suspende, la carga viral puede aumentar nuevamente.

La Fundación Valle del Lili mostró los riesgos del diagnóstico tardío

El cambio en el pronóstico no elimina las dificultades que persisten en Colombia. Un estudio con registros de la Fundación Valle del Lili, publicado en la revista Colombia Médica, analizó 2.590 casos de pacientes con VIH atendidos entre 2011 y 2019. De ese grupo, 173 personas también recibieron un diagnóstico de cáncer.

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En Colombia, se reportaron 211.431 personas diagnosticadas con VIH hasta octubre de 2025, según la Cuenta de Alto Costo. Además, durante 2025, la cobertura nacional de terapia antirretroviral fue del 81,02%, por debajo de la meta del 95%

La investigación encontró que los tumores más frecuentes fueron el linfoma no Hodgkin, con 42,8%, y el sarcoma de Kaposi, con 27,8%. La supervivencia global de la cohorte fue de 64,3% a cinco años.

El estudio señaló que quienes recibieron terapia antirretroviral y tratamiento oncológico tuvieron mejores resultados. También advirtió que las infecciones oportunistas y las enfermedades detectadas en etapas avanzadas afectaron la supervivencia.

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La Fundación Valle del Lili recordó que su cohorte corresponde a un hospital universitario de alta complejidad y no representa por sí sola la situación total del país. Sin embargo, los datos reflejan la importancia de detectar el virus antes de que aparezcan complicaciones asociadas a la inmunosupresión.

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El diagnóstico también exige atención psicológica y redes de apoyo

La psicóloga Jennifer Avellaneda explicó que recibir un resultado positivo puede activar una reacción de shock, negación, ansiedad, tristeza, rabia y culpa. “Es un duelo porque impacta la salud, pero también el trabajo, la familia, la economía, la vida afectiva y la relación que la persona tiene consigo misma”, indicó.

El miedo a que otros conozcan la condición puede retrasar las pruebas, el inicio del tratamiento o la continuidad de los controles. La desinformación también alimenta el rechazo: el VIH no se transmite por abrazos, besos, vasos compartidos ni por convivir con una persona que tiene el virus.

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Para la psicóloga Susana Ramírez, las señales de alarma incluyen aislamiento, cambios bruscos de ánimo, abandono de medicamentos, pérdida de interés por actividades cotidianas, dificultades para comer o dormir y expresiones reiteradas sobre la muerte.

Montenegro atribuye parte de su recuperación emocional al respaldo de su familia. “Me dijeron que no era el primero ni el último, que no me iban a abandonar y que podía seguir adelante”, recordó.

“El diagnóstico no define el valor de una persona. Hay que buscar atención médica, información confiable y apoyo en quienes quieren bien”, concluyó.