Las autoridades e Indepaz registraron al menos 15 atentados e intentos contra estaciones de peaje en siete departamentos durante los primeros meses del Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los atentados contra peajes y vías nacionales registrados desde la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, además de los ataques a infraestructuras energéticas y policiales, abrieron una fase de presión de los grupos armados sobre el Estado. Con corte al 19 de noviembre, al menos 15 ataques o intentos contra estaciones de peaje se sumaron a más de 100 acciones armadas durante los primeros tres meses del nuevo Gobierno.

La secuencia incluye 11 detonaciones confirmadas y cuatro casos en los que las autoridades neutralizaron explosivos o investigaron intentos de atentado, de acuerdo con datos de Indepaz. Los hechos se registraron en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Huila, Tolima y Nariño.

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Incluso, apenas el 24 de noviembre una explosión en el norte de Nariño dejó sin energía a al menos cinco departamentos y motivó una reacción del Gobierno nacional. Episodios como ese elevaron la atención sobre el posible incremento de la violencia y fallas en la seguridad, aunque los analistas consultados por Infobae Colombia advierten que los atentados no permiten concluir, por sí solos, que la violencia esté en ascenso ni que la ofensiva estatal haya fracasado.

Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, y Marcela Parra, directora de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, los ataques expresarían una respuesta de las estructuras armadas a la ofensiva del Estado y una disputa por el control de rutas, rentas ilegales y territorios.

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Los ataques a vías y peajes buscan elevar la presión sobre el Estado

Los analistas de seguridad señalaron que los ataques a la infraestructura vial buscan ejercer presión política sobre el Estado y enviar un mensaje a las grandes capitales. (@ANI_Colombia/X)

Los peajes conectan regiones y sostienen el tránsito de alimentos, pasajeros y mercancías. Un atentado en estos puntos puede interrumpir la movilidad, afectar el comercio y alterar el abastecimiento, pero su alcance también tiene una dimensión política y territorial.

Nieto sostuvo que los golpes contra infraestructura vial envían una señal de capacidad operativa en zonas donde el Estado no logró prevenir la acción. “Golpear, por ejemplo, las estaciones de peaje y vías clave es un tema de presión, no solo sobre el transporte, sino de presión política y geoestratégica”, explicó el analista a Infobae Colombia.

Según su lectura, el objetivo no se limita a bloquear corredores asociados al narcotráfico. Las organizaciones criminales buscarían proyectar control, acercar la amenaza a rutas de alta relevancia y aumentar el costo político de la estrategia de seguridad. En ese contexto, el impacto de los ataques trasciende los daños materiales sobre una caseta, una carretera o una torre de energía.

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“Lo que es cierto es que esas vías que se han atacado buscan, más que estar en los corredores estratégicos del narcotráfico, generar una presión cercana a las grandes capitales en términos del mensaje”

Entretanto, Marcela Parra coincidió en que los hechos violentos registrados en las últimas semanas, además de enviar un mensaje claro al Ejecutivo, también buscarían mantener el control sobre la población civil y evitar una posible sublevación en los territorios.

“Atacar una infraestructura como un peaje tiene un efecto que supera el daño material, ¿no? Que es llegar a generar temor en la población, alterar la movilidad y transmitir un mensaje de vulnerabilidad institucional”, comentó la experta.

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La custodia fija en las casetas de peaje no garantiza el control total de la red vial en corredores rurales, según la especialista Marcela Parra. (@florencianoscom/X)

Además, señaló que el despliegue de uniformados en un peaje no equivale al dominio de toda la red vial. “Custodiar un peaje no significa necesariamente controlar todo el territorio vial”, afirmó. La especialista señaló que los corredores rurales y de difícil acceso exigen vigilancia sostenida, movilidad, tecnología e inteligencia, más allá de dispositivos temporales de seguridad.

“La seguridad no puede solamente depender de dispositivos temporales o, eh, de asignación temporal de personal a lugares específicos, sino de estrategias sostenidas de vigilancia y sobre todo, de acciones de prevención en estas zonas”, señaló Parra.

La ofensiva estatal provocó una respuesta de las estructuras armadas

Nieto señaló que los primeros 100 días del Gobierno combinan resultados operativos con dificultades estructurales. En su análisis mencionó reducciones oficiales en homicidios y algunas modalidades de hurto, junto con más de 3.500 operaciones, nueve bombardeos y 47.000 capturas conjuntas.

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Sin embargo, el experto pidió cautela frente a las cifras, debido a que algunas tendencias venían de la administración anterior. También sostuvo que una estrategia de confrontación directa genera una reacción de los grupos armados, a diferencia del marco jurídico que rigió durante la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

“Ningún grupo se va a quedar quieto sabiendo que le acaban de declarar la guerra de frente en comparación precisamente con la paz total, que tenía otro marco jurídico”, dijo Nieto a Infobae Colombia.

Según su visión, los atentados pueden ser parte de la respuesta de las organizaciones ilegales a los golpes estatales, sin que ello reduzca la responsabilidad de las autoridades de prevenirlos y proteger a la población.

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La ofensiva estatal con miles de capturas desencadenó una reacción violenta directa de las organizaciones criminales frente a las fuerzas del orden. (archivo Colprensa-Jair Coll/Reuters)

El analista agregó que el Ejército y la Policía Nacional han frustrado más de 300 ataques durante el año. Esa capacidad operativa convive con la persistencia de atentados en corredores estratégicos y con las dificultades para anticipar acciones en zonas rurales o próximas a centros urbanos.

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) contabilizó 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre. El documento atribuyó la mayor parte de los hechos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidencias de las Farc asociadas a alias Iván Mordisco, y registró ataques recurrentes contra la fuerza pública y la infraestructura civil.

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Huila y Nariño reflejan la vulnerabilidad de la infraestructura regional

El departamento de Huila concentró varios de los hechos recientes. El 15 de noviembre, un vehículo con explosivos detonó en el peaje de Neiva, en la vía hacia Aipe, mientras otro automotor con posibles explosivos fue localizado en Los Cauchos. Ese mismo día se produjo un ataque contra tres torres de energía en El Pital.

Al día siguiente, un artefacto lanzado desde un dron impactó la estación de Policía de El Pital y dejó herido a un uniformado. Las autoridades atribuyeron a la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, varios hostigamientos con drones contra estaciones policiales en Teruel, Palermo, Aipe y Neiva.

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La detonación dejó 19 personas heridas y daños materiales en varias edificaciones aledañas. (Suministrado fuerzas militares)

El ataque del 24 de noviembre en Nariño, que afectó el servicio eléctrico en al menos cinco departamentos, mostró que la presión sobre la infraestructura puede tener consecuencias que se extienden más allá del lugar donde ocurre la explosión. Para Parra, la respuesta requiere coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías, con intercambio oportuno de información y seguimiento a los compromisos acordados en los consejos de seguridad.

“Estos atentados no afectan exclusivamente el orden público, sino que comprometen el transporte, el abastecimiento, la actividad económica, el acceso de las comunidades a servicios esenciales. Necesitamos que haya un intercambio oportuno de información, que haya responsabilidades claramente definidas y que además existan mecanismos de seguimiento a los compromisos que hay en los consejos de seguridad. No basta únicamente con anunciar refuerzos, sino que debemos evaluar esos resultados”, señaló la analista en diálogo con Infobae Colombia.

Los drones reducen los costos de ataque para las estructuras ilegales

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación atribuyó la mayoría de las 111 acciones armadas recientes al ELN y a las disidencias de las Farc. (archivo Colprensa/Ejército Nacional)

El uso de drones con explosivos se consolidó como una de las principales preocupaciones de los analistas. Incluso, Naciones Unidas registró al menos 121 ataques con drones que transportaban artefactos explosivos entre enero y mayo de 2026, un dato que asoció con la adaptación táctica de los grupos armados.

La directora de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán propuso reforzar la inteligencia territorial, las capacidades antidrones y las investigaciones criminales y financieras. El propósito, según explicó, debe incluir la identificación de quienes ejecutan los atentados y de las redes que los financian o suministran recursos.

Por su parte, Andrés Nieto advirtió que existe una diferencia de costos entre los sistemas que busca adquirir el Estado y los equipos que usan las organizaciones ilegales. Estas estructuras pueden emplear drones comerciales de menor precio y asumir su pérdida después de un ataque, lo que amplía su capacidad de hostigamiento.

Las rentas ilegales definen la disputa por el control territorial

Para Nieto, los ataques se inscriben en un reacomodamiento de los grupos armados. El investigador describió tres frentes de disputa: la confrontación de esas estructuras con el Estado, el intento de cooptar bandas locales y los enfrentamientos entre organizaciones ilegales.

El analista señaló que los grupos armados habrían sumado cerca de 28.000 integrantes, un aumento del 23% frente al período anterior. En su lectura, el interés principal se concentra en las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas, que sostienen la capacidad de confrontación y expansión de estas organizaciones.

La disputa puede derivar en la concentración del poder económico, político y social de un municipio bajo una sola estructura, un fenómeno que Nieto define como gobernanza criminal. El otro riesgo es que los grupos dejen de enfrentarse y se repartan las economías ilícitas: una organización controla el narcotráfico, otra la minería ilegal y otra la extorsión.

Parra sostuvo que la prioridad estatal debe ser desarticular las estructuras que ejecutan y financian los atentados, además de mantener el funcionamiento de los servicios y las actividades económicas en los territorios afectados.