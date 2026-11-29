Las autoridades mexicanas detuvieron la extracción submarina en 2022, alegando daños ambientales; Vulcan lo considera arbitrario e ilegal. (@ElSoberanoMX)

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La estadounidense Vulcan Materials pidió a un tribunal de comercio internacional que anule parcialmente el laudo emitido en julio. Además, inició un segundo arbitraje contra México, según informó este 27 de noviembre el Ministerio de Economía del país, de acuerdo con Reuters.

El laudo de julio otorgó a la empresa menos del 1 % de los aproximadamente 1,700 millones de dólares que reclamaba por sus operaciones en la costa caribeña mexicana.

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Un laudo que desestimó casi todas las reclamaciones

La indemnización llegó después de que un tribunal arbitral, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desestimara casi todas las reclamaciones de la minera. La disputa gira en torno al cierre de operaciones vinculado a preocupaciones medioambientales.

Una fuente gubernamental dijo entonces a Reuters que el monto ascendía a unos 15 millones de dólares.

Vulcan, productora de grava y piedra triturada, ha negado las acusaciones de daños ambientales. En un informe financiero consideró el laudo “insignificante” y señaló que el tribunal determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos. La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

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Qué plantea la segunda demanda

México explicó que Vulcan inició el nuevo procedimiento mediante sus filiales holandesas, con base en el tratado de inversión entre México y los Países Bajos. El caso se refiere a medidas adoptadas entre 2022 y 2025, que según la empresa perjudicaron su inversión.

La compañía reveló este arbitraje en un informe financiero de octubre. Allí indicó que busca reparación por nuevas medidas posteriores a la salida de vigor del TLCAN.

La controversia se centra en la cantera de piedra caliza y la terminal portuaria de Punta Venado, en Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen. Estos son los puntos clave:

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Las autoridades mexicanas detuvieron la extracción submarina en 2022 , alegando daños ambientales.

Vulcan sostiene que fueron arbitrarios e ilegales los cierres, la suspensión de su permiso aduanero y el cierre, en 2024, de partes de su puerto.

La empresa también cuestiona el decreto que convierte su propiedad en un área natural protegida.

El Gobierno de México indicó que revisa las nuevas alegaciones y que presentará una defensa sólida en ambos procesos. Añadió que mantendrá abiertos los canales de diálogo con la empresa y que seguirá defendiendo su soberanía y sus recursos naturales.