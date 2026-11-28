Una ocurrencia durante su recorrido por el emblemático sitio arqueológico terminó convirtiéndose en una divertida coincidencia.

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Un grupo de mexicanos encontró una peculiar manera de comprobar si había más compatriotas entre los visitantes de uno de los destinos turísticos más famosos de Sudamérica, y el resultado terminó convirtiéndose en un momento que desató carcajadas y reacciones en redes sociales. A miles de kilómetros de territorio nacional, los viajeros recurrieron a una de las canciones más reconocidas de México para localizar a otros paisanos.

La escena ocurrió en Machu Picchu, Perú, donde los turistas decidieron utilizar su ingenio y probar suerte con un método bastante particular mientras recorrían las históricas ruinas incas. En lugar de preguntar directamente a quienes se encontraban a su alrededor de dónde eran, comenzaron a entonar las primeras estrofas de La Guadalupana, con la esperanza de que alguien reconociera la melodía y se sumara desde algún punto del lugar.

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A miles de kilómetros de casa, un grupo de viajeros recurrió a una canción tradicional para comprobar si había compatriotas cerca.

La estrategia no tardó en dar resultados. Después de que los mexicanos cantaran durante unos instantes y dejaran de hacerlo, una voz que se escuchaba a lo lejos retomó la letra de la canción, provocando que los viajeros descubrieran que no eran los únicos compatriotas que se encontraban visitando el emblemático sitio arqueológico.

La respuesta inesperada convirtió la búsqueda en una divertida anécdota entre los turistas, quienes reaccionaron con emoción al escuchar a otros mexicanos en medio del recorrido. El episodio dejó en evidencia cómo una canción tradicional puede convertirse en una especie de código de identidad que permite reconocerse incluso cuando se está lejos de casa.

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Mexicanos encuentran paisanos con una canción en Machu Picchu

La inesperada conexión entre turistas en las ruinas incas provocó reacciones por la ingeniosa manera de reconocerse.

El momento llamó la atención por la ocurrencia de los viajeros, quienes decidieron poner a prueba lo que podría describirse como un auténtico radar mexicano. La idea consistía en lanzar una señal que difícilmente pasaría inadvertida para alguien familiarizado con una de las canciones más populares dedicadas a la Virgen de Guadalupe.

La elección de La Guadalupana no fue casualidad, pues se trata de una melodía ampliamente conocida entre los mexicanos y que suele escucharse durante celebraciones religiosas, peregrinaciones y festividades relacionadas con el 12 de diciembre.

El cantante Marco Antonio Solís publica una imagen de la Virgen de Guadalupe y la bandera mexicana al pedir por la victoria de la selección de fútbol de México. (@MarcoASolis)

En esta ocasión, su interpretación tuvo un propósito diferente: encontrar a otros compatriotas en un lugar turístico internacional. La respuesta que recibieron desde otro extremo de las ruinas confirmó que su ocurrencia había funcionado, lo que provocó una reacción de alegría entre quienes participaron en el improvisado intercambio musical.

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El video de la experiencia comenzó a circular en plataformas digitales, donde los usuarios encontraron especialmente divertido que los turistas consiguieran identificar a otros mexicanos sin necesidad de verlos o entablar una conversación previa. Bastó escuchar los primeros versos para que la conexión entre ambos grupos se produjera de manera espontánea.

El ingenio de los mexicanos en el extranjero se vuelve viral

Millones de mexicanas y mexicanos celebran a la Virgen de Guadalupe. Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La grabación provocó comentarios de internautas que destacaron la facilidad con la que los mexicanos suelen encontrar maneras de reconocerse en otros países. Algunos señalaron que, sin importar el destino, siempre existe alguna expresión, canción, grito o referencia cultural capaz de llamar la atención de quienes comparten la misma nacionalidad.

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El episodio también recordó otras situaciones en las que turistas mexicanos han protagonizado escenas similares durante viajes internacionales, especialmente en destinos donde coinciden aficionados, grupos de viajeros o visitantes que buscan disfrutar de experiencias lejos de su país.

Machu Picchu cae en visitas y ahora peruanos y extranjeros prefieren visitar atractivos más cerca a Lima. - Crédito Andina

Machu Picchu, considerado uno de los principales atractivos turísticos de Perú y reconocido internacionalmente por su legado histórico y arquitectónico, fue el escenario perfecto para que esta anécdota adquiriera mayor notoriedad. Entre montañas, construcciones de piedra y visitantes de distintas partes del mundo, la música mexicana terminó convirtiéndose en el inesperado punto de encuentro.

Lo que comenzó como una simple curiosidad entre turistas terminó en una divertida convivencia a distancia, demostrando que las costumbres y tradiciones pueden mantenerse presentes incluso cuando se está al otro lado del continente.

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El clip ha sido compartido por usuarios que celebran la espontaneidad de los viajeros y la manera en que lograron conectar con otros compatriotas. Para muchos, la escena confirma que encontrar a un mexicano en cualquier parte del mundo puede ser mucho más sencillo de lo que parece: basta con entonar una canción conocida para que alguien, tarde o temprano, responda.