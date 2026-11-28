Mary Luz Herrán interviene junto al retrato oficial de Gustavo Petro y a un espacio desocupado sobre la pared de una galería (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, cuestionó al mandatario Abelardo de la Espriella tras conocerse la denuncia sobre el retiro del retrato del exjefe de Estado de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño, en Bogotá.

“Que porquería de presidente el que tenemos. Ese señor Abelardo es de lo más bajo que hemos tenido”, escribió Herrán en sus redes sociales. También afirmó que el jefe de Estado había perdido lucidez y convocó a realizar un plantón frente a la Casa de Nariño: “Su síndrome de vengador Avengers le ha quitado, si algún la tuvo: su lucidez. Deberíamos hacer un plantón en Palacio. Que pobreza de tipejo ese remedo de presidente.

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El mensaje surgió luego de que Petro asegurara, a través de su cuenta de X, que su pintura ya no estaba en el pasillo de la Casa de Nariño destinado a los retratos de los exmandatarios de Colombia.

Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, cuestionó al mandatario Abelardo de la Espriella tras conocerse la denuncia sobre el retiro del retrato del exjefe de Estado de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño (@MaryLuzHerran/X)

Petro denunció el retiro de la obra instalada en agosto de 2026

El cuadro al óleo, elaborado por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, fue instalado el 3 de agosto de 2026. Petro participó entonces de la presentación pública de la obra, que pasó a integrar la galería de expresidentes del Palacio Presidencial.

El exmandatario sostuvo que el retiro de la pintura representaba un intento por borrar expresiones distintas de la historia política colombiana. “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño”, expresó en X.

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Petro comparó el caso con lo que, según afirmó, ocurrió con las referencias a Carlos Nieto, al que identificó como el primer presidente negro del país, y al general José María Melo, que mencionó como el primer presidente indígena de Colombia.

El expresidente Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño. Destacó algunos de los logros que considera que alcanzó en su Gobierno (@petrogustavo/X)

El exmandatario vinculó la denuncia con críticas a su Gobierno

En su publicación, Petro afirmó que se buscaba censurar a quienes no comparten el pensamiento de los sectores oligárquicos. A la vez, defendió su administración y enumeró medidas que atribuyó a su Gobierno, entre ellas el establecimiento de un salario vital familiar.

El expresidente también sostuvo que su gestión contribuyó a la reducción de la pobreza y el hambre, al impulso de la industrialización y a la recuperación del Hospital San Juan de Dios.

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“Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo”, escribió Petro, quien aseguró que los resultados de su Gobierno permanecerán en la memoria colectiva.

Hasta el momento, no se conoció una explicación oficial de la Presidencia sobre el supuesto retiro del retrato de la galería de exmandatarios.

Colombian President Gustavo Petro and artist Luis Jaime Rojas Rodriguez unveil Petro’s official portrait in the Gallery of Former Presidents at Casa de Narino in Bogota, Colombia, August 3, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Las pinturas de los expresidentes en la Casa de Nariño forman parte de una tradición protocolaria y patrimonial. La galería reúne los retratos oficiales de quienes han ejercido la Presidencia de Colombia y opera como un registro visual de la continuidad institucional del país.

Su significado va más allá de la imagen de cada mandatario. Los cuadros representan el paso de gobiernos de distintas épocas, corrientes políticas y contextos históricos por la máxima jefatura del Estado. Por eso, su presencia en la sede presidencial suele interpretarse como una forma de preservar la memoria pública, sin que implique una aprobación de las decisiones o del legado de cada expresidente.

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El espacio también tiene una función simbólica: recuerda que la Presidencia es una institución permanente, mientras que los mandatarios ocupan el cargo de manera temporal. En ese sentido, los retratos reflejan la sucesión democrática y la coexistencia de figuras con visiones políticas diferentes dentro de la historia nacional.

Además, varias obras y objetos de la Casa de Nariño tienen condición de bienes de interés cultural o valor histórico. El Salón de los Expresidentes alberga retratos, mobiliario y piezas decorativas que han sido sometidas a restauraciones para garantizar su conservación.