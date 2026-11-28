Frida Sofía publica un mensaje sobre salud emocional tras el percance médico de su madre. (@ifridag)

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Frida Sofía publicó un video en Instagram con una frase de su psicóloga horas después de que su madre, Alejandra Guzmán, sufriera una nueva luxación de cadera durante su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México y fuera trasladada de emergencia a un hospital.

La publicación muestra una animación en la que un personaje identificado como “Alicia” le quita la corona a “La Reina de Corazones”, apodo que usa popularmente Alejandra Guzmán. El texto que acompaña el video dice: “Mi psicóloga: No puedes seguir guardándote todo, tienes que sacar lo que llevas dentro, porque si no, te vas a enfermar”. Frida Sofía no mencionó a su madre ni al accidente de manera explícita.

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Frida Sofía y Alejandra Guzmán no se ven ni se hablan desde hace al menos tres años

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija se originó por la denuncia pública contra Enrique Guzmán. (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram)

La distancia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán data del momento en que Frida Sofía denunció públicamente haber sufrido abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando era niña. Alejandra Guzmán tomó partido por su padre y la relación entre madre e hija se fracturó de forma definitiva. Desde entonces, Frida Sofía ha compartido de manera recurrente en redes sociales contenido sobre heridas en la infancia y sobre la dificultad de no ser creída dentro de su propia familia.

Alejandra Guzmán, por su parte, declaró en declaraciones previas que confía en que el tiempo le dé sabiduría a su hija y que pronto puedan reencontrarse. Frida Sofía tiene actualmente más de un millón de seguidores en Instagram, plataforma donde realizó la publicación. La reacción de los usuarios quedó dividida: algunos interpretaron el video como una indirecta directa hacia su madre; otros lo atribuyeron a una reflexión personal sin relación con el incidente.

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Alejandra Guzmán fue sacada en camilla tras cantar solo una canción

Alejandra Guzmán sufre una luxación de cadera durante la primera canción de su concierto en la Arena Ciudad de México. (IG: laguzmanmx)

El percance ocurrió durante la primera canción del repertorio. Alejandra Guzmán terminaba de interpretar “Mírala, míralo” cuando intentó sentarse en un elemento de la escenografía y la cadera se le desacomodó. Desde el escenario, la cantante comunicó al público lo ocurrido: “Chicos se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor”.

Después de la intervención de Alejandra Guzmán, el escenario quedó con una sola luz encendida. Pasados diez minutos, el sistema de sonido local del recinto difundió el aviso de cancelación. La cantante fue retirada en camilla, según registraron en video varios asistentes al concierto. El equipo de prensa de la Arena Ciudad de México confirmó el traslado de emergencia al hospital sin precisar el centro médico al que fue llevada.

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La presentación cancelada formaba parte de la gira Los que nos quedamos Tour. Hasta el cierre de las informaciones del 28 de noviembre, ni el equipo de Alejandra Guzmán ni la Arena Ciudad de México habían confirmado una nueva fecha para la función ni detallado el procedimiento para la devolución de boletos.

Las dos prótesis de titanio de Alejandra Guzmán la hacen vulnerable a luxaciones

Alejandra Guzmán sufre una luxación de cadera durante la primera canción de su concierto en la Arena Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial médico de Alejandra Guzmán con las caderas se origina en 2009, cuando se sometió a un procedimiento estético para aumentar el volumen de los glúteos mediante la inyección de metil metacrilato, una sustancia clasificada como biopolímero. Con el tiempo, el material se desplazó, provocó necrosis en el tejido e infecciones que derivaron en decenas de intervenciones quirúrgicas. En una entrevista con Pati Chapoy realizada en 2024, la cantante calculó haber pasado por más de cincuenta procedimientos desde que comenzaron las complicaciones.

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Como consecuencia del deterioro articular acumulado, en 2013 Alejandra Guzmán recibió una prótesis de titanio en la cadera izquierda. En 2016, los médicos le colocaron una segunda en la cadera derecha. Fue entonces cuando la cantante comenzó a referirse a sí misma públicamente con el apodo de “La Guzmán Biónica”. En enero de 2026, Alejandra Guzmán fue sometida a una operación de emergencia tras el diagnóstico de osteoporosis severa, condición que agravó la fragilidad de ambas articulaciones.

El incidente del 27 de noviembre no fue el primero de este tipo en un escenario. A finales de septiembre de 2026, Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera durante una presentación en Veracruz, lo que también obligó a cancelar ese concierto. Tras aquel episodio, la cantante publicó un video para confirmar que el problema no había llegado a mayores y luego retomó su agenda de presentaciones.

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