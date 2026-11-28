Los seleccionados nacionales protagonizaron un video dedicado a las futbolistas que buscarán superar una complicada prueba ante Haití.

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La Selección Mexicana Femenil recibió una muestra de respaldo desde el interior del futbol nacional antes de afrontar uno de los compromisos más importantes de su historia reciente. A pocas horas de medirse contra Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, el equipo varonil envió un mensaje de aliento a las futbolistas que buscarán conseguir el boleto directo al Mundial de Brasil 2027 y mantener vivo el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de un video difundido en redes sociales, varios integrantes del Tricolor masculino expresaron sus mejores deseos para el conjunto dirigido por Pedro López. Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, César Montes y Santiago Gimenez fueron los encargados de representar a sus compañeros y transmitir su confianza a las seleccionadas nacionales antes de un encuentro que puede marcar el rumbo del futbol femenil mexicano.

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Los seleccionados nacionales mostraron su respaldo a las futbolistas que buscan asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil. (Especial)

El gesto se produjo en medio de la expectativa que existe alrededor del combinado femenino, que ha conseguido recuperar protagonismo en el ámbito internacional y cuenta con futbolistas de experiencia y talento para competir por los principales objetivos de la región.

Las palabras de los seleccionados varoniles también representan una muestra de unión entre las distintas categorías del futbol mexicano, especialmente porque el enfrentamiento ante Haití representa una oportunidad trascendental para regresar a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia.

México Femenil recibe respaldo de Fidalgo, Santiago Gimenez y otros seleccionados

Las mexicanas sonríen tras abrazo sincero en la noche de premios (scarlett_camberos)

El mensaje de los futbolistas mexicanos llegó en un momento determinante para las dirigidas por Pedro López. La presión por conseguir resultados positivos es importante, pues el torneo regional no solamente entrega plazas mundialistas, sino que también forma parte del camino hacia la próxima justa olímpica.

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Entre las figuras que buscarán conducir al Tricolor hacia la clasificación destacan Scarlett Camberos y Charlyn Corral, quienes este año consiguieron un reconocimiento especial al aparecer entre las futbolistas nominadas en la ceremonia del Balón de Oro.

El equipo azteca quiere obtener su pase directo a la justa mundialista a un año de que se dé el pitazo inicial. (Jesús Avilés | Infobae México)

La presencia de ambas jugadoras refleja el crecimiento individual que ha tenido el futbol femenil mexicano y las expectativas que existen sobre esta generación. Sin embargo, el desafío ante Haití no será sencillo, pues el conjunto caribeño cuenta con futbolistas capaces de complicar el funcionamiento de cualquier rival.

Por esa razón, México deberá mostrar concentración, contundencia y equilibrio durante los 90 minutos si pretende evitar complicaciones y asegurar su presencia entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

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Horario y dónde ver México vs Haití Femenil

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W por un boleto directo a Brasil 2027. (X/ @Miseleccionfem)

El compromiso entre México y Haití está programado para este sábado 28 de noviembre de 2026, en Mansfield, Texas, donde ambas selecciones disputarán uno de los boletos disponibles para avanzar a las semifinales.

El encuentro comenzará a las 15:30 horas, tiempo del centro de México. Para los aficionados que sigan el partido desde Estados Unidos, el silbatazo inicial está previsto para las 16:30 horas del Este y las 13:30 horas del Pacífico.

La transmisión estará disponible mediante distintas plataformas, por lo que los seguidores del Tricolor podrán acompañar a las futbolistas desde territorio mexicano y otros países.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Partido: México vs Haití.

Sede: Mansfield, Texas.

Hora en México: 15:30 horas.

Dónde ver: ViX Premium, Disney+ y el canal oficial de la Federación Mexicana de Futbol en YouTube.

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil de Brasil 2027?

Verónica Corral de México celebra un gol en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). Fotografía de archivo. EFE/Felipe Gutiérrez

El Campeonato Concacaf W 2026 contempla cuatro plazas directas para la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil durante 2027. Estos lugares serán ocupados por las selecciones que consigan superar los cuartos de final y alcancen las semifinales del certamen.

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Por lo tanto, una victoria frente a Haití garantizaría que México consiga su clasificación mundialista, además de permitirle continuar en la pelea por el título regional. En caso de avanzar, el representativo mexicano se enfrentaría en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre Canadá y Panamá.

Sin embargo, una derrota no significaría necesariamente el final de sus aspiraciones de acudir a la Copa del Mundo. Las cuatro selecciones que pierdan en cuartos de final tendrán una oportunidad adicional mediante una ronda de reclasificación, en la que se disputarán dos lugares para el repechaje intercontinental.

Esta alternativa mantiene con vida las posibilidades del conjunto mexicano, aunque el objetivo principal será evitar ese camino y conseguir el boleto directo.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también están en juego

La importancia del campeonato regional va más allá de la clasificación mundialista, debido a que también representa parte del proceso para definir a las selecciones que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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De esta manera, el enfrentamiento contra Haití adquiere un valor especial para el proyecto encabezado por Pedro López. México tiene la oportunidad de regresar a dos de las competencias internacionales más importantes del futbol femenil y consolidar el crecimiento que ha mostrado durante los últimos años.

El respaldo de los seleccionados varoniles representa un impulso anímico para las futbolistas, pero será dentro de la cancha donde deberán demostrar que están preparadas para asumir el desafío. Una victoria este sábado podría acercarlas nuevamente a la élite mundial y devolver al Tricolor femenino al escenario más importante del futbol internacional.