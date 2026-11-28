El mexicano continúa su actividad en el Viejo Continente. (X/ @olympiacosfc)

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El delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González regresa a la actividad en el futbol europeo este domingo 29 de noviembre de 2026, cuando el Olympiacos visite al Aris de Salónica en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Superliga de Grecia 2026-2027.

El compromiso se disputará en el Estadio Kleanthis Vikelidis, ubicado en la ciudad de Tesalónica en un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes en la parte alta de la tabla general.

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El equipo de El Pireo, dirigido por el estratega español Imanol Alguacil, llega a esta fecha ubicado en la segunda posición de la clasificación con 26 puntos, apenas cuatro unidades por debajo del líder Panathinaikos.

El conjunto de la Hormiga no tuvo una buena semana en competencia internacional. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El reciente descalabro en la Europa League

En su más reciente presentación dentro del certamen doméstico, Olympiacos ofreció una contundente exhibición ofensiva al golear 6-2 al Iraklis; sin embargo, a media semana sufrió un revés de 2-4 frente al AC Milan en la UEFA Europa League, resultado que cortó una destacada racha de doce encuentros consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones oficiales.

Por su parte, el Aris de Salónica ocupa el quinto puesto de la Superliga con 22 unidades —igualado en puntos con el PAOK— y afronta este compromiso con el respaldo de su afición y en un buen momento futbolístico tras hilvanar dos victorias seguidas en el torneo local frente a Panetolikos y Asteras Tripolis.

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El gran momento goleador de Armando González en Grecia

Uno de los principales focos de atención para la afición mexicana reside en el desempeño de Armando González, quien atraviesa una etapa sumamente productiva en su adaptación al balompié helénico. En lo que va de la temporada 2026-2027, el exatacante del Guadalajara acumula siete goles y dos asistencias en 14 partidos disputados, contabilizando sus apariciones en la Superliga, la Copa de Grecia y la UEFA Europa League.

La ‘Hormiga’ llega a la cita en Tesalónica con la mira puesta en marcar por tercera jornada consecutiva en la liga griega, luego de haber anotado frente al PAOK y posteriormente ante el Iraklis, encuentro en el que ingresó de cambio y apenas necesitó un minuto sobre el terreno de juego para mandar el balón al fondo de las redes en su primer contacto. Aunque continúa compitiendo por consolidarse como titular habitual en el esquema de Alguacil, su efectividad frente al arco lo ha convertido en un revulsivo determinante para el conjunto rojiblanco.

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El técnico Alguacil considera que González fue una gran adquisición para el club. (REUTERS/Louiza Vradi)

Antecedentes históricos y el reto de ganar en Tesalónica

En el balance histórico general, la balanza se inclina ampliamente hacia el Olympiacos, institución que suma 80 victorias en 143 enfrentamientos oficiales frente al Aris, incluidos cinco triunfos en sus últimos nueve choques directos. Asimismo, el club de El Pireo mantiene una racha de tres partidos consecutivos sin caer ante este rival dentro de la Superliga, con saldo de dos victorias y un empate.

No obstante, jugar en el Estadio Kleanthis Vikelidis ha representado un obstáculo complejo en tiempos recientes para el equipo visitante, ya que acumula tres visitas seguidas sin poder ganar en casa del Aris. El historial de los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras refleja la paridad de sus duelos recientes:

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14 de diciembre de 2025: Aris 0-0 Olympiacos — Superliga de Grecia

1 de noviembre de 2025: Olympiacos 2-1 Aris — Superliga de Grecia

11 de enero de 2025: Olympiacos 2-1 Aris — Superliga de Grecia

21 de septiembre de 2024: Aris 2-1 Olympiacos — Superliga de Grecia

24 de abril de 2024: Aris 1-1 Olympiacos — Playoffs Superliga de Grecia

Olympiacos busca pasar la página y contiuar con su racha goleadora en la liga local. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Horario, pronósticos y opciones de transmisión en México

De acuerdo con las casas de apuestas y los análisis previos al compromiso, Olympiacos parte como favorito para sumar los tres puntos en calidad de visitante.

Para los seguidores en territorio mexicano que deseen seguir la actividad del delantero tricolor, el partido contará con cobertura exclusiva vía streaming:

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Kleanthis Vikelidis (Tesalónica, Grecia)

Transmisión en vivo: Disponible en México exclusivamente mediante suscripción de pago en la modalidad de membresía premium a través de YouTube por el canal de Claro Sports.

Con la presión de no ceder terreno frente al liderato de Panathinaikos y la urgencia de recuperar sensaciones tras el tropiezo continental ante el Milan, Olympiacos buscará romper su sequía de triunfos en Tesalónica apoyado en el olfato goleador de Armando González.