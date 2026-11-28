El Gobierno nacional solicitó a los colombianos que ahorren (@infopresidencia/X)

Guardar

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, advirtió que los embalses colombianos recibieron durante noviembre la menor cantidad de agua para ese mes desde 1982, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la alta funcionaria, el nivel de los embalses se ubicó en 75,98% y empezó a descender en lugar de recuperarse.

PUBLICIDAD

“El verano se adelantó. Este noviembre llovió como si fuera febrero, el mes más seco del año”, dijo la servidora.

Arboleda explicó que a los embalses llegó menos de la mitad del agua que suele recibirse durante un noviembre promedio. Por esa razón, señaló, el sistema no alcanzará la meta de 80% que el Gobierno había planteado para enfrentar la temporada seca.

El Ministerio de Minas anunció un reporte diario sobre el sistema eléctrico y afirmó que hogares, comercios e industrias pueden disminuir su demanda con cambios de hábitos (@MinEnergiaCo/X)

“No fue falta de esfuerzo, fue falta de lluvia. Y su ahorro sí se ha notado. Sin él, hoy la batería estaría más baja”, sostuvo, en referencia al nivel de almacenamiento del sistema hidroeléctrico.

El Ministerio pidió ahorro: la generación térmica será determinante

Arboleda aseguró que el objetivo es evitar racionamientos de energía, aunque reconoció que existe un riesgo asociado a la intensidad y duración de El Niño.

PUBLICIDAD

Según dijo, la disponibilidad eléctrica dependerá de la generación de las plantas térmicas y de la reducción en el consumo de los usuarios.

“¿Va a haber racionamiento? Estamos trabajando para evitarlo y se puede evitar. No les voy a decir que el riesgo no existe”, afirmó la ministra.

De acuerdo con la declaración, las térmicas elevaron su generación diaria promedio de 83 a más de 95 gigavatios hora durante noviembre. Con ese contexto, Arboleda planteó que el nivel de los embalses debe alcanzar hasta mayo de 2027.

De hecho, desde el Ministerio de Minas y Energía se anunció que, desde el lunes 30 de noviembre del año en curso, divulgará de forma diaria un indicador sobre la carga de los embalses y el comportamiento del consumo energético del país durante la jornada anterior.

PUBLICIDAD

La entidad señaló que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) estima que hogares, comercios e industrias pueden reducir entre 3% y 10% de su demanda energética mediante cambios en sus hábitos cotidianos.

a administración nacional recomendó apagar aparatos sin uso, limitar la iluminación navideña y disminuir la demanda entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. (@infopresidencia/X)

La campaña “¿Prendido para quién?” pidió apagar equipos y avisos que no estén en uso

La ministra convocó a los usuarios a disminuir el consumo, en particular entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando aumenta la demanda en el sistema. La campaña oficial se difundió con la pregunta: “¿Prendido para quién? Si nadie lo está usando, apáguelo”.

Por ende, recomendó apagar los equipos eléctricos que no estén en uso, reducir el consumo durante las horas de mayor demanda y utilizar las luces de Navidad solo durante la noche, con un límite hasta la medianoche.

PUBLICIDAD

También pidió a comercios y oficinas apagar avisos luminosos al finalizar sus jornadas. “No se trata de apagar la Navidad ni de aguantar calor”, afirmó.

Por su lado, desde la Presidencia se informó que más de 50 municipios, además de entidades y empresas de diversos sectores, se sumaron a las acciones de uso eficiente de la energía. Entre las ciudades mencionadas por la ministra figuran Neiva, Ibagué, Medellín, Bogotá y Cali. También nombró a Silvia, en Cauca; Tibasosa, en Boyacá; San Antonio, en Tolima; Quibdó, en Chocó, y Pamplona, en Norte de Santander.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, afirmó que los embalses bajaron a 75,98% y el Gobierno pidió ahorrar energía- crédito Ministerio de Minas y Energía

Cortes de energía en cinco departamentos serían por atentados contra la infraestructura

Arboleda se refirió además a los cortes de energía registrados en los últimos días en Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá. Según afirmó, esas interrupciones no estuvieron relacionadas con El Niño, sino con atentados contra la infraestructura eléctrica.

PUBLICIDAD

“Atacar la energía es atacar a todos los colombianos y los responsables responderán ante la justicia”, aseguró.

La ministra describió la actual temporada seca como una de las más exigentes para el país en décadas. “Colombia no enfrenta un fenómeno de El Niño así de fuerte desde hace más de 70 años”, afirmó, y pidió que las medidas de ahorro formen parte de un esfuerzo colectivo para sostener la operación del sistema.