CENAPRED y la Secretaría de Salud desaconsejan el uso de estufas y hornos de gas como calefacción para evitar la acumulación de monóxido de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El monóxido de carbono puede acumularse en una vivienda durante un apagón o un corte de gas y provocar una intoxicación mortal sin que las personas lo adviertan. El riesgo aumenta cuando se usan hornos, estufas, braseros, anafres o generadores portátiles para enfrentar la lluvia y el frío extremo.

Durante la temporada invernal, los frentes fríos, las heladas y las tormentas pueden afectar el suministro eléctrico o de gas en distintas zonas de México. Ante esa situación, la forma más segura de conservar el calor no consiste en encender cualquier aparato disponible, sino en retener el calor corporal y reducir la pérdida de temperatura dentro de la casa.

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La recomendación central de CENAPRED y de la Secretaría de Salud es evitar el uso de estufas y hornos de gas como calefacción. Estos equipos no están diseñados para calentar habitaciones y pueden liberar gases tóxicos cuando funcionan en lugares cerrados o con ventilación deficiente.

El principal peligro en casa es el monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas sin color ni olor que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, carbón, madera, gasolina, queroseno y propano. Puede concentrarse en recámaras, salas, garajes o cocinas y causar daños graves en pocos minutos.

La Secretaría de Salud advierte que los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de pecho y confusión. Estas señales pueden confundirse con cansancio, gripe o malestar por el frío.

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Si varias personas dentro de una casa presentan esos síntomas al mismo tiempo y hay un calentador, brasero, anafre, estufa o generador encendido, la prioridad es salir de inmediato al aire libre. Después, se debe llamar al 911 y buscar atención médica.

CENAPRED recomienda no introducir braseros, parrillas de carbón, linternas de combustible ni estufas de campamento en dormitorios o salas. Una ventana entreabierta no garantiza que el gas se disperse ni elimina el riesgo de intoxicación.

Los generadores portátiles tampoco deben operar dentro de la vivienda, en cocheras, patios techados, sótanos, cobertizos o cerca de puertas y ventanas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, conocida como FEMA, advierte que el monóxido de carbono de estos equipos puede entrar a la casa incluso si hay ventilación parcial.

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La intoxicación por monóxido de carbono genera mareos, dolor de cabeza y náuseas, señales ante las cuales las personas deben salir al aire libre.

La forma más segura de enfrentar el frío es conservar el calor corporal

Durante un apagón o corte de gas, las familias pueden mantenerse abrigadas con medidas de bajo riesgo: usar ropa en capas, cubrir la cabeza, las manos y los pies, reunirse en una sola habitación, cerrar puertas de áreas desocupadas y colocar toallas en las rendijas inferiores. Estas acciones reducen la pérdida de calor sin producir humo, fuego ni gases tóxicos.

La ropa debe mantenerse seca. Una combinación de prendas interiores, suéteres, chamarras, calcetines gruesos, gorro y cobijas crea capas de aire que ayudan a conservar la temperatura del cuerpo.

Las niñas y los niños, las personas adultas mayores, quienes tienen enfermedades crónicas y las personas con discapacidad requieren mayor vigilancia. Pueden enfriarse con rapidez o no expresar claramente que sienten malestar.

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El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda utilizar ropa gruesa, calzado cerrado y suficientes cobijas durante las noches frías. También aconseja permanecer bajo resguardo y evitar cambios bruscos de temperatura.

Cuando la vivienda lo permita, conviene elegir una habitación pequeña, con pocas ventanas y alejada de corrientes de aire. La familia puede concentrarse allí durante las horas más frías, siempre sin introducir aparatos de combustión.

Las cortinas, persianas, tapetes y mantas colocadas sobre superficies frías ayudan a reducir la pérdida de calor. Durante el día, abrir las cortinas permite aprovechar la luz solar; al anochecer, cerrarlas contribuye a retener parte de la temperatura acumulada.

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Sellar rendijas ayuda, pero no se debe bloquear la ventilación

Cerrar espacios que dejan pasar aire frío puede mejorar las condiciones dentro de una vivienda. Las toallas, trapos o mantas en puertas y ventanas son alternativas simples cuando no hay materiales de aislamiento.

Esta medida no debe aplicarse en habitaciones donde funcionen chimeneas, calentadores de gas o equipos que quemen combustible. La ventilación es necesaria para evitar que los gases se acumulen en el interior.

CENAPRED señala que las chimeneas y los calentadores de agua deben contar con un tubo de escape hacia el exterior. Si no tienen esa salida, no deben encenderse.

Las instalaciones de gas, las estufas y los calentadores requieren mantenimiento realizado por personal especializado. Las tuberías obstruidas, las conexiones deterioradas y las fugas elevan el riesgo de explosión, incendio o intoxicación.

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En caso de que haya electricidad, los calentadores eléctricos pueden ser una opción más segura si cuentan con apagado automático y se usan de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Deben conectarse directamente a una toma adecuada y mantenerse lejos de cortinas, ropa, cobijas y muebles.

No es recomendable utilizar extensiones sobrecargadas ni aparatos con cables dañados. Tampoco deben usarse calentadores eléctricos que estén húmedos o expuestos a lluvia.

El uso de ropa en capas y el aislamiento de rendijas con toallas permiten retener el calor corporal sin generar humo ni gases nocivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si huele a gas, salir es más importante que localizar la fuga

El olor a gas exige actuar con rapidez y sin improvisaciones. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recomienda no encender cerillos, encendedores, cigarros ni velas en el sitio donde se percibe el olor.

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Tampoco se deben prender o apagar luces, ventiladores, electrodomésticos o teléfonos dentro de la vivienda. Una chispa puede encender el gas acumulado.

Si es posible hacerlo sin riesgo, se puede cerrar la llave de paso y abrir puertas o ventanas. Si la fuga parece intensa o la zona resulta peligrosa, la indicación es evacuar de inmediato junto con las demás personas del hogar.

La llamada al 911 debe hacerse desde un punto seguro y alejado del inmueble. Las reparaciones en válvulas, mangueras, reguladores o conexiones no deben realizarse de forma casera.

Durante el frío extremo, intentar restablecer el gas con cilindros adicionales, mangueras improvisadas o conexiones defectuosas puede tener consecuencias graves. Es preferible usar cobijas, ropa adicional y alimentos que no requieran cocción prolongada antes que manipular una instalación dañada.

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La alimentación y el movimiento ligero también ayudan a mantener la temperatura

La comida aporta energía para que el cuerpo produzca calor. CENAPRED recomienda mantener una alimentación equilibrada, beber agua y consumir caldos, tés y otros alimentos calientes cuando sea posible prepararlos sin poner en riesgo a la familia.

Las bebidas alcohólicas no son una forma segura de combatir el frío. Aunque pueden generar una sensación momentánea de calor, favorecen la pérdida de temperatura corporal y reducen la capacidad de reaccionar ante una emergencia.

La cafeína también puede resultar inconveniente en estas condiciones. Las guías de seguridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejan priorizar líquidos calientes y alimentos regulares.

Caminar dentro de casa, mover brazos y piernas, subir escaleras o realizar tareas sencillas puede aumentar la circulación y ayudar a conservar el calor. La actividad debe ser moderada para evitar sudar, ya que la ropa húmeda enfría el cuerpo cuando cesa el movimiento.

La agencia estadounidense FEMA advierte que los generadores portátiles emiten gases tóxicos que ingresan al hogar aun con ventilación parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velas y los incendios agravan el riesgo durante un apagón

Las linternas y los faroles de pilas son preferibles a las velas durante un corte eléctrico. Una vela encendida cerca de cortinas, ropa, colchones o cobijas puede provocar un incendio mientras la familia duerme.

Los calentadores, las chimeneas y cualquier fuente de calor deben permanecer alejados de materiales inflamables. Ningún aparato debe dejarse encendido sin supervisión.

Las salidas y los pasillos de la vivienda deben mantenerse despejados. Bloquear una puerta con muebles o cobijas para conservar el calor puede dificultar la evacuación si ocurre una fuga, un incendio o una intoxicación.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan atender los avisos oficiales sobre frentes fríos, heladas y refugios temporales. Si la casa no puede mantenerse a una temperatura segura, las personas vulnerables deben trasladarse a un sitio más cálido.

Conservar el calor durante una emergencia invernal depende menos de encender una fuente improvisada y más de usar ropa adecuada, cobijas, aislamiento básico y decisiones seguras. Ante el frío, el mayor peligro puede estar dentro de casa si se recurre a equipos de combustión sin ventilación.