Un grupo de taxistas realizó bloqueos en diversas avenidas de la Ciudad de México. La protesta de los conductores se llevó a cabo para exigir el cumplimiento de acuerdos con dependencias locales de transporte y el Invea

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Taxistas de la Ciudad de México colapsaron la circulación vehicular durante más de cuatro horas debido a una serie de bloqueos simultáneos en avenidas principales de la capital, como protesta contra los presuntos abusos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), al que acusaron de retirar unidades de circulación sin justificación y de imponer sanciones que afectan su actividad laboral.

Las movilizaciones comenzaron minutos después de las 13:00 horas de este miércoles, cuando los conductores cerraron la circulación en distintos puntos de la ciudad. Entre las vialidades afectadas estuvieron avenida Insurgentes Norte, a la altura del paradero de Indios Verdes, así como avenida 608, cuyos cierres provocaron complicaciones adicionales sobre avenida Central.

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También se registraron bloqueos en Calzada Vallejo y Eje 3 Norte Cuitláhuac. Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, los manifestantes extendieron sus protestas hacia Viaducto y el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, lo que incrementó las afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Los cierres generaron congestionamientos en diferentes zonas de la capital, particularmente en los accesos y corredores viales donde se concentraron los taxistas, quienes utilizaron sus vehículos para impedir el paso y exigir la atención de las autoridades.

Taxistas denuncian abusos y retiro de vehículos al corralón

bloqueos de taxistas en diversos puntos de la CDMX (especial)

Durante las protestas, los conductores colocaron cartulinas de colores fluorescentes en sus unidades y portaron mensajes dirigidos a las autoridades capitalinas, entre ellos: “No más abusos de Invea. ¡Basta!”, con los que expresaron su inconformidad por los operativos de verificación y las sanciones administrativas.

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Los inconformes señalaron que algunos de sus vehículos han sido enviados a depósitos vehiculares, conocidos como corralones, sin que exista una justificación válida para estas acciones.

De acuerdo con los testimonios de algunos operadores entrevistados en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, las medidas de las autoridades representan un golpe económico para quienes dependen del servicio de taxi como principal fuente de ingresos.

Además, acusaron que los compromisos establecidos anteriormente para condonar o reducir las tarifas de multas de tránsito consideradas excesivas no se han cumplido.

Esta situación, explicaron, les impide regularizar sus unidades y realizar los trámites correspondientes para obtener la verificación vehicular, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir las sanciones acumuladas y los demás requisitos administrativos.

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Los taxistas consideraron que existe una falta de sensibilidad por parte de las autoridades, pues aseguran que deben cumplir con diferentes obligaciones para mantener sus vehículos en circulación, mientras enfrentan multas, gastos de mantenimiento y otros costos relacionados con su actividad.

Acusan competencia desleal frente a conductores de aplicaciones

Otro de los reclamos que motivaron las movilizaciones fue lo que los taxistas calificaron como competencia desleal frente a los conductores que ofrecen servicios mediante plataformas digitales.

Los manifestantes señalaron que quienes trabajan en el transporte público concesionado deben cubrir diversos pagos y obligaciones para operar legalmente, entre ellos placas, tarjetón, licencia, verificación vehicular, seguro y tenencia.

En contraste, acusaron que los operadores de aplicaciones digitales enfrentan requisitos distintos y que, en algunos casos, únicamente cuentan con licencia para prestar el servicio, situación que consideran inequitativa.

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Los conductores también cuestionaron la regulación de las plataformas, al señalar que estas modifican sus tarifas sin que exista una intervención suficiente de las autoridades para establecer condiciones equilibradas en el mercado.

“Ellos son los dueños del mercado”, expresaron algunos inconformes al referirse a las aplicaciones de transporte, a las que responsabilizaron de concentrar las condiciones comerciales del servicio sin que los taxistas tradicionales puedan competir en igualdad de circunstancias.

A estas inconformidades sumaron los problemas de infraestructura urbana, particularmente el deterioro de las calles y la presencia de baches, que representan gastos adicionales por daños mecánicos y mantenimiento de sus unidades.

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Los manifestantes sostuvieron que, además de cumplir con las obligaciones fiscales y administrativas, deben enfrentar diariamente las malas condiciones de las vialidades y lo que consideran acciones arbitrarias de las autoridades.

Retiran bloqueos después de cuatro horas de afectaciones

Afectaciones en la Colonia Lindavista, en la GAM, por bloqueo de alumnos de Medicina del IPN exigen mejores condiciones y mayor número de plazas de internado (especial) El Metrobus ofrece servicio parcial hasta la estación 18 de marzo.

Las protestas se prolongaron durante buena parte de la tarde y afectaron distintos puntos estratégicos de la Ciudad de México, donde automovilistas y usuarios del transporte tuvieron que enfrentar retrasos y buscar alternativas para continuar sus trayectos.

Otra de las afectaciones se registro en la colonia Lindavista, donde alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron, afectando el servicio del Metrobús en la estación 18 de Marzo, que se mantuvo suspendido por varias horas.

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Finalmente, los bloqueos comenzaron a retirarse minutos antes de las 17:00 horas, cuando los taxistas liberaron las vialidades que habían mantenido cerradas desde poco después del mediodía.

Aunque la circulación comenzó a restablecerse, las movilizaciones dejaron en evidencia el conflicto entre los trabajadores del taxi tradicional y las autoridades capitalinas, donde los conductores insistieron en la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México revise los procedimientos del Invea, atienda las denuncias por presuntos retiros injustificados de vehículos y cumpla los acuerdos relacionados con la reducción o condonación de sanciones.