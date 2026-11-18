El Adelaide Christmas Pageant abrió la temporada festiva con carrozas, bandas, bailarines y la llegada de Papá Noel (ABC News)

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Unas 335.000 personas asistieron al Adelaide Christmas Pageant, el desfile que marca cada noviembre el inicio de la temporada navideña en Adelaida, Australia. La 94.ª edición se realizó el sábado 14 de noviembre en el centro de la ciudad y terminó con la llegada de Papá Noel, uno de los momentos más esperados por las familias que siguieron el recorrido.

Los organizadores estimaron que 335.000 espectadores se distribuyeron a lo largo de las calles de la ciudad para ver las carrozas, bandas, bailarines y artistas. La cifra fue informada por ABC News, que señaló que el público comenzó a llegar desde temprano, pese a que la jornada transcurrió bajo un cielo cubierto.

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El desfile navideño reunió a unas 335.000 personas

Padres, chicos y abuelos se instalaron junto al trayecto antes del amanecer para conseguir un lugar con buena visibilidad. Cientos de participantes se reunieron en las inmediaciones de South Terrace y King William Road, desde donde partió la procesión que atravesó el distrito comercial céntrico de Adelaida.

La edición de 2026 sumó cinco carrozas nuevas, entre ellas The Magic Hat y A Bumper Christmas. Las estructuras temáticas avanzaron junto a grupos musicales, bailarines y personajes, antes de la aparición final de Papá Noel, que mantuvo la tradición central del evento.

El desfile reunió a asistentes de distintas edades y orígenes. Kunal Dhingra contó que llegó con su familia a las 6 de la mañana para asegurarse un buen sitio, aunque su hija pequeña tuvo que comenzar el día antes de lo habitual. Otro padre señaló que la reacción de los chicos al paso de las carrozas justificaba el esfuerzo de madrugar.

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A lo largo de la mañana, la circulación vehicular y la actividad habitual del centro se adaptaron al avance de la parada. Miles de personas siguieron los números artísticos desde las veredas y los espacios habilitados sobre el recorrido, mientras cientos de artistas participaron de la propuesta anual de Navidad en Adelaida.

Cinco carrozas nuevas se sumaron a la edición de 2026 del tradicional desfile de Navidad australiano (ABC News)

La jornada contó con una propuesta accesible para niños sordos

La artista infantil Emma Watkins, conocida por su personaje Emma Memma, regresó al Adelaide Christmas Pageant después de su debut en 2025. Este año formó parte de la carroza The Sounds and Signs of Christmas, concebida para promover contenidos de entretenimiento accesibles para chicos sordos y oyentes.

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Watkins recorrió el trayecto junto a su compañero Elvin Lam, una persona sorda profunda que realizó señas durante el desfile. “El entusiasmo es real, el espíritu festivo está presente”, afirmó la artista en declaraciones recogidas por ABC News. La participación marcó el debut de Lam en la celebración navideña.

La presencia de ambos artistas incorporó el eje de la accesibilidad a una jornada dirigida principalmente al público infantil. Watkins explicó que el concepto de la carroza se vincula con su trabajo para que las propuestas de entretenimiento contemplen a niños con discapacidad auditiva.

Emma Watkins, conocida como Emma Memma, participó en una carroza con contenidos accesibles para niños sordos y oyentes durante el desfile de Navidad de Adelaida (ABC News)

Magic Cave seguirá abierta por ahora, pero su futuro genera dudas

La celebración se realizó mientras persiste la incertidumbre sobre Magic Cave, la atracción navideña infantil que funciona en la tienda de David Jones ubicada en Adelaide Central Plaza. El espacio volvió a recibir a Papá Noel esta temporada, aunque su continuidad quedó bajo observación luego de que la empresa ingresara en administración voluntaria.

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La historia de Magic Cave se remonta a las actividades navideñas organizadas por la histórica tienda John Martin’s desde fines del siglo XIX. David Jones asumió la gestión de la atracción en 1998, tras el cierre de ese comercio, y desde entonces la visita forma parte del calendario de muchas familias de la ciudad.

La compañía prevé cerrar 19 de sus 38 tiendas en Australia y Nueva Zelanda. En Australia Meridional dejarán de operar los locales de Westfield Marion y Westfield West Lakes antes de fin de año, mientras que la sucursal de Rundle Mall continuará abierta.

Por ahora, Magic Cave seguirá recibiendo visitantes durante la temporada navideña. Sin embargo, la administración de la cadena dejó sin una definición pública el futuro de largo plazo de una atracción que acompaña desde hace décadas las celebraciones de fin de año en Adelaida.

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