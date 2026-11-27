Las restricciones para aficionados visitantes encendieron el debate previo al partido en CU.

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La presencia de barras y grupos de animación en los estadios de México podría estar sujeta a nuevas medidas de seguridad. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea establecer mecanismos de registro, supervisión y control preventivo para estas agrupaciones, aunque no contempla prohibir su asistencia a los recintos deportivos.

La iniciativa busca incorporar a los grupos de animación en la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de establecer reglas para su participación en espectáculos que reúnen a miles de aficionados. El planteamiento reconoce el papel que desempeñan en el ambiente de las tribunas, pero también apunta a prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a los asistentes.

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La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, presidida por Paola Michell Longoria López, aprobó el dictamen que propone regular a las barras y grupos de animación mediante mecanismos de registro, supervisión y control preventivo

El dictamen recibió el respaldo mayoritario de los integrantes de la Comisión de Deporte, presidida por la diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Michell Longoria López. La modificación propuesta se concentra en la fracción XV del artículo 5 de la legislación deportiva.

De acuerdo con el planteamiento, los grupos de animación y las porras serán reconocidos como organizaciones de aficionados cuya estructura requiere medidas preventivas para acudir a encuentros y espectáculos deportivos.

Entre las disposiciones contempladas destacan la creación de registros para identificar a estas agrupaciones, la supervisión de sus integrantes y la aplicación de controles preventivos antes de su ingreso a eventos deportivos de gran convocatoria.

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La intención es que las autoridades y los organizadores cuenten con herramientas para mejorar las condiciones de seguridad en los recintos, sin eliminar la participación de los aficionados que acostumbran acompañar a sus equipos desde las gradas.

¿Las barras de futbol desaparecerán de los estadios mexicanos?

Más de 30 mil aficionados presentes fueron testigos de un emotivo momento cuando la barra azulcrema desplegó un impresionante tifo en honor a las leyendas del club. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Una de las dudas que surgió tras conocerse la aprobación del dictamen es si los grupos de animación dejarán de tener acceso a los partidos de la Liga MX. Sin embargo, la propuesta no establece la eliminación de estas organizaciones ni plantea impedir que los aficionados alienten a sus clubes desde las tribunas.

Durante el análisis de la iniciativa, la diputada Ana Isabel González González, integrante del PRI, expresó su apoyo a la regulación y señaló la importancia de mantener ambientes seguros en los espectáculos deportivos, sin responsabilizar a todos los miembros de una barra por los actos violentos cometidos por algunos de sus integrantes.

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La afición se burló de los Pumas por cumplir 15 años de sequía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legisladora también reconoció la función que cumplen estas agrupaciones en el acompañamiento de sus equipos y en la creación de ambientes de convivencia familiar. Bajo esa perspectiva, consideró importante que puedan continuar con sus actividades, siempre que respeten las condiciones de seguridad establecidas.

Por ahora, el proyecto únicamente consiguió el aval de la comisión legislativa, por lo que todavía debe avanzar por las siguientes etapas del proceso parlamentario antes de convertirse en una disposición vigente. Esto significa que las barras no tienen que cumplir automáticamente con un nuevo registro derivado de esta aprobación.

Diputados también plantean medidas contra el nepotismo en el deporte

Acusan a supuesto miembro de "La Rebel", grupo de afición de Pumas, de portar armas y drogas (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

La sesión de la Comisión de Deporte incluyó otros asuntos relacionados con la administración de las actividades deportivas en el país. Los legisladores dieron luz verde a otro dictamen que pretende reforzar la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de este sector.

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La propuesta contempla cambios al artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar procedimientos internos que permitan identificar y prevenir posibles prácticas de nepotismo.

Con esta modificación se pretende impulsar criterios más transparentes en las instituciones deportivas y establecer herramientas que ayuden a evitar que las relaciones familiares influyan indebidamente en la asignación de responsabilidades o beneficios.

Nuevas iniciativas buscan proteger la integridad deportiva

Aficionados de Irapuato y Chivas protagonizaron pelea previo al partido amistoso (X/ @2Chivamister)

Además de los proyectos que recibieron aprobación, la comisión informó sobre la recepción de tres propuestas legislativas durante el periodo comprendido entre el 21 y el 28 de octubre de 2026. Estos planteamientos quedaron pendientes de revisión y análisis.

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Una de las iniciativas fue presentada por la diputada de Morena, Giselle Yunuen Arellano Ávila, quien propuso modificar la legislación deportiva y el Código Penal Federal para establecer medidas enfocadas en combatir la manipulación de resultados y otras prácticas que comprometan la legitimidad de las competencias.

La misma legisladora impulsó otra propuesta relacionada con la colaboración deportiva entre países, además de promover la educación sobre los océanos y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

Por su parte, el diputado José Braña Mojica, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa enfocada en reducir los riesgos para la salud de quienes practican actividades físicas bajo condiciones de temperaturas extremas.

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Los distintos proyectos muestran que la agenda de la Comisión de Deporte también contempla asuntos relacionados con la seguridad, la transparencia y la protección de los participantes. No obstante, cada propuesta deberá cumplir con su respectivo procedimiento legislativo para determinar si finalmente se incorpora a las leyes mexicanas.