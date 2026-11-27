Protege a tus mascotas antes las bajas temperaturas (Jesús Avilés / Infobae México)

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Ante el marcado descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), difundió una serie de medidas preventivas dirigidas a quienes cuidan animales de compañía para evitar afectaciones en su salud causadas por el frío extremo. Entre las disposiciones principales destacan no cortar el pelo en exceso a perros y gatos, así como realizar un ajuste calórico en su alimentación bajo supervisión veterinaria para conservar su temperatura corporal.

La dependencia subrayó que los animales domésticos también resienten los cambios bruscos de clima y requieren cuidados específicos en su entorno, nutrición e higiene diaria durante las jornadas gélidas.

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El pelaje como barrera térmica y el uso de abrigo

Uno de los errores más frecuentes durante el invierno es someter a los perros a cortes de pelo estéticos demasiado cortos. De acuerdo con la guía emitida por la autoridad capitalina, el pelaje funciona como una capa natural de protección térmica indispensable para aislar el cuerpo del animal frente a las bajas temperaturas. Por ello, se exhorta a evitar el rasurado o los cortes excesivos mientras persistan las condiciones invernales.

Para aquellos ejemplares que pertenecen a razas pequeñas, de pelo corto o sin pelo, las autoridades recomiendan complementar su aislamiento térmico mediante el uso de un suéter o abrigo adecuado a su talla. Es fundamental verificar que la prenda no limite su movilidad ni genere incomodidad, permitiendo que el animal mantenga el calor corporal sin comprometer su bienestar físico.

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Cómo cuidar a tus mascotas (@SSC_CDMX)

Ajustes en la dieta para mantener la energía

El gasto energético de los animales de compañía aumenta cuando desciende el termómetro, ya que su organismo trabaja más para conservar el calor interno. En este sentido, la SSC señala la importancia de ajustar su alimentación durante los meses más fríos del año.

Según la información oficial, algunas mascotas requieren un ligero incremento calórico en su dieta diaria para sostener sus niveles de energía y regular adecuadamente su temperatura. No obstante, la dependencia enfatiza que cualquier modificación en las porciones o en el tipo de alimento debe realizarse previa consulta con un médico veterinario, con el fin de evitar problemas de sobrepeso o desequilibrios nutricionales.

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Refugio adecuado y cuidado de las almohadillas

Además de la nutrición y el cuidado del manto, la estrategia preventiva de la Ciudad de México contempla medidas específicas para el espacio donde habitan y transitan los animales:

Resguardo nocturno en interiores: Si las mascotas suelen permanecer en patios o azoteas, es indispensable asegurarse de que su casita sea completamente impermeable y esté elevada del suelo para evitar el traspaso de humedad y frío. Ante episodios de frío intenso, la recomendación prioritaria es permitir que duerman dentro del hogar .

Higiene y protección de sus patas: El contacto directo con superficies heladas, la humedad acumulada en el pavimento y los residuos químicos —como sales o anticongelantes utilizados en ciertas zonas— pueden provocar grietas, quemaduras o irritación en sus extremidades. Se sugiere limpiar cuidadosamente sus patitas al regresar de cada paseo para proteger sus almohadillas.

Cuidados para las bajas temperaturas

Prevención integral en el hogar durante el invierno

De manera paralela al cuidado de los animales de compañía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió una segunda infografía dirigida a la población general bajo el lema “Disfrutemos un invierno saludable y seguro”, en la que establece protocolos para proteger tanto a las familias como al entorno doméstico.

Dentro de las acciones vinculadas directamente con la seguridad dentro de la vivienda —espacio compartido con perros y gatos durante las noches frías—, las autoridades destacan la necesidad de ventilar diariamente los espacios. En caso de recurrir a calentadores, chimeneas o anafres para mitigar las bajas temperaturas en el interior, resulta obligatorio mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono que pongan en riesgo la vida de personas y mascotas por igual.

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Asimismo, para la ciudadanía en general, el protocolo oficial sugiere:

Vestir en capas, cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir bebidas calientes.

Reforzar las defensas mediante la ingesta suficiente de líquidos, grasas saludables y frutas o verduras ricas en vitamina C.

influenza y el COVID-19, lavando las manos con frecuencia y poniendo especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores. Prevenir enfermedades respiratorias aplicando las vacunas contra la, lavando las manos con frecuencia y poniendo especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores.