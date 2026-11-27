El presidente de China, Xi Jinping (derecha), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de que los líderes se tomen una foto grupal durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia sureña de Guangdong, China, el jueves 19 de noviembre de 2026. (Greg Baker/Pool Photo vía AP)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que por el momento su Gobierno descarta reducir aranceles a China por beneficio de Plan México, revelando que el país asiático realizó una solicitud para modificar estos gravámenes dentro del intercambio comercial entre ambas naciones.

“Ellos nos lo han pedido, pero nosotros consideramos que por beneficio de México, por el Plan México, es muy difícil que en este momento las movamos. Sin embargo, pues es parte de las pláticas que estamos teniendo con China”, señaló durante la mañanera del pueblo de este 27 de noviembre en Palacio Nacional.

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México busca exportar más productos a China

La mandataria mexicana aseguró que actualmente se busca aumentar las exportaciones de más productos nacionales, especialmente los agrícolas, hacia el país asiático, ya que lo que vende México es poco comparado con lo que ellos vende.

“Por el momento, pues no consideramos que sea pertinente moverlo, pero hay algunas fracciones que ellos están solicitando revisar. Entonces, pues es parte de la comunicación que tenemos con ellos. Ahora, nosotros hablamos con ellos de inversiones en México, de algunos temas o de algunos sectores que consideramos que son viables, y de otros temas que los he mencionado aquí: salud, energía, etcétera, que nos pueden ayudar mucho sus tecnologías”, manifestó sobre su reunión con su homólogo Xi Jinping.

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