Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 27 de noviembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención de El Salvador a Haití es “muy discutible”, adelantando que abordará el tema en otro momento, con el respaldo del canciller Roberto Velasco, para dar una “opinión más acertada”.

Durante la mañanera del pueblo de este 27 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana recordó que el país caribeño tiene un problema muy grave provocado por la presencia de Estados Unidos en su territorio, lo cual ha generado conflictos con la delincuencia y evidenciado la falta de operatividad del propio Estado.

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Señaló que no tiene conocimiento de cómo el gobierno de Nayib Bukele llegó a Haití, pero reafirmó que dentro de estas acciones se utilizan tácticas que su administración ha cuestionado en diversos momentos.