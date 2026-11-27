Los conductores pueden recibir sanciones económicas y perder puntos de su licencia por cometer determinadas faltas al volante

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Los conductores de la Ciudad de México (CDMX) deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de Tránsito para evitar sanciones económicas y penalizaciones que pueden afectar su licencia de conducir. Algunas infracciones no sólo implican el pago de una multa, sino también la pérdida de puntos, cuya acumulación puede derivar en la cancelación del documento.

La normativa vigente establece sanciones para quienes incumplan las reglas de circulación, desde exceder los límites de velocidad hasta obstruir cruces peatonales o no respetar la preferencia de paso de otros usuarios de la vía.

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Por ello, conocer cuáles son las faltas que restan puntos puede ayudar a los automovilistas a prevenir sanciones y conducir de manera más segura en las calles y avenidas de la capital.

¿Cuántos puntos se pueden perder en la licencia de conducir?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que las licencias de conducir pueden cancelarse cuando el titular acumula 12 puntos de penalización.

De acuerdo con el artículo 66, los puntos se contabilizan a partir de las boletas de sanción emitidas por las autoridades de Seguridad Ciudadana, con la información de la licencia del conductor que cometió la infracción.

Las penalizaciones tienen una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición de la boleta. Además, la acumulación de puntos no sustituye el pago de la multa económica correspondiente.

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En caso de que una infracción sea anulada mediante una resolución administrativa o judicial, los puntos relacionados con esa sanción también deberán descontarse del registro.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla sanciones para los automovilistas que incumplan las disposiciones viales, algunas de las cuales pueden afectar los puntos de su licencia de conducir

Estas infracciones pueden restarte puntos

Entre las conductas contempladas en el Reglamento de Tránsito que pueden generar penalizaciones en la licencia se encuentran las siguientes:

Exceder los límites de velocidad

Circular por encima de la velocidad permitida puede derivar en una multa y tres puntos de penalización en la licencia, cuando la infracción es sancionada directamente al conductor.

Los límites establecidos por el reglamento, en ausencia de señalamiento específico, son:

80 kilómetros por hora: carriles centrales de vías de acceso controlado.

50 kilómetros por hora: vías primarias.

40 kilómetros por hora: vías secundarias, incluidas las laterales.

30 kilómetros por hora: zonas de tránsito calmado.

20 kilómetros por hora: zonas escolares, hospitales, asilos y otros espacios señalados.

10 kilómetros por hora: estacionamientos y vías peatonales donde se permite el acceso vehicular.

En las infracciones captadas mediante sistemas tecnológicos, la sanción puede aplicarse a la matrícula vehicular, con penalizaciones que dependen de la falta cometida.

No respetar la prioridad de paso de peatones

Los automovilistas que no cedan el paso a peatones cuando tienen preferencia pueden recibir una multa y tres puntos de penalización en su licencia.

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Esta obligación aplica, entre otros casos, cuando las personas cruzan por zonas señalizadas, cuando tienen la luz verde del semáforo o cuando los vehículos realizan maniobras que atraviesan un paso peatonal.

El reglamento también obliga a los conductores a reducir la velocidad o detenerse cuando haya peatones sobre el arroyo vehicular, particularmente en zonas escolares o calles con prioridad peatonal.

Ignorar las señales de tránsito o las indicaciones de los agentes

Desobedecer las señales viales, los semáforos o las indicaciones de los agentes de tránsito y personal de apoyo vial puede generar una multa y tres puntos de penalización.

La disposición también contempla que los conductores deben respetar las instrucciones de promotores voluntarios y demás personal autorizado para regular la circulación.

Invadir cruces peatonales o intersecciones

Detener el vehículo sobre un cruce peatonal o dentro de una intersección está prohibido.

Esta conducta puede representar una multa y tres puntos de penalización en la licencia. Además, cuando la infracción es captada por sistemas tecnológicos, puede generar un punto de penalización a la matrícula vehicular.

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Los automovilistas deben evitar avanzar cuando el congestionamiento impida cruzar completamente una intersección, aunque el semáforo indique luz verde.

No respetar la preferencia de ciclistas

Los conductores también deben ceder el paso a vehículos no motorizados cuando éstos tengan prioridad conforme al reglamento.

No respetar esa preferencia puede implicar una multa y tres puntos de penalización en la licencia. Asimismo, al adelantar a ciclistas, motociclistas y otros usuarios vulnerables, los automovilistas deben mantener una distancia lateral de seguridad de al menos 1.50 metros.

Utilizar el claxon sin motivo justificado

El uso de la bocina para un propósito distinto a evitar un hecho de tránsito, particularmente durante congestionamientos vehiculares, está prohibido.

Esta conducta puede sancionarse con una multa y un punto de penalización en la licencia de conducir. El reglamento también contempla sanciones por provocar ruido excesivo con el motor.

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¿Qué pasa si una infracción es captada por cámaras?

El Reglamento de Tránsito también contempla penalizaciones derivadas de infracciones registradas mediante sistemas tecnológicos de la Ciudad de México.

En estos casos, el esquema contempla un sistema de puntos asignados a la matrícula vehicular, que inicia con 10 puntos. Las sanciones pueden incluir amonestaciones, cursos en línea, talleres de sensibilización presencial y trabajo en favor de la comunidad, dependiendo de la penalización aplicable.

Este sistema es distinto al de los puntos que se aplican directamente a la licencia de conducir, por lo que los automovilistas deben revisar el tipo de sanción que corresponde a cada infracción.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla sanciones para los automovilistas que incumplan las disposiciones viales, algunas de las cuales pueden afectar los puntos de su licencia de conducir

Acumular 12 puntos puede derivar en la cancelación de la licencia

El artículo 66 del Reglamento de Tránsito establece que la licencia de conducir será cancelada cuando el titular acumule 12 puntos de penalización.

La reexpedición del documento cancelado por esta causa sólo podrá tramitarse después de transcurridos tres años. Durante ese periodo, conducir un vehículo puede derivar en sanciones adicionales, incluida la remisión al depósito vehicular.

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Por ello, los automovilistas deben revisar las sanciones que reciben y evitar conductas que pongan en riesgo a peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía.

Respetar los límites de velocidad, mantener distancia de seguridad, atender los semáforos y no bloquear cruces son algunas de las medidas que permiten prevenir infracciones y reducir el riesgo de accidentes en la capital.