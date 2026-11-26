Fiscalía acusó al exviceministro Diego Cancino por acoso sexual(@cancinodiegoa/Instagram)

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La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exviceministro del Interior Diego Andrés Cancino por el delito de acto sexual violento.

El caso se remonta al 9 de octubre de 2024, cuando Cancino invitó a Yuly Viviana Vargas Ávila a almorzar en su apartamento, en el nororiente de Bogotá. Ambos se conocían desde su paso por el Concejo de Bogotá.

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De acuerdo con la información suministrada por Semana, que conoció del ente investigador, la joven buscaba orientación sobre posibles opciones laborales, ante la proximidad del vencimiento de su contrato en el Ministerio del Interior. Cancino le propuso hablar del asunto durante el encuentro.

La Fiscalía sostiene que, una vez en el inmueble, el entonces viceministro hizo comentarios sobre el cuerpo de Vargas Ávila y realizó actos de contenido sexual sin acceso carnal. En el escrito, se mencionan abrazos por la espalda, tocamientos debajo de la blusa, intentos de beso y sujeciones por los brazos.

Según la acusación, la víctima expresó en varias ocasiones que no quería ningún acercamiento de carácter sexual y aclaró que su interés era tratar asuntos laborales y políticos. También manifestó su intención de retirarse del apartamento debido a la incomodidad que sentía.

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La Fiscalía acusó a Diego Cancino tras denuncia de una exfuncionaria del Ministerio del Interior (Concejo de Bogotá)

El organismo investigador consideró relevante la posición que ocupaba Cancino dentro del ámbito político y laboral de la joven, pues, según su tesis, esa condición le otorgaba una relación de autoridad que llevó a la víctima a confiar en él.

Horas después del encuentro, Cancino habría enviado mensajes a Vargas Ávila para disculparse por lo ocurrido. La Fiscalía señaló que, por su formación y capacidad de comprensión, el exfuncionario conocía el carácter inadecuado de su comportamiento.

Cancino ha dado distintas versiones sobre los hechos. Deberá comparecer el lunes 14 de diciembre, a las 10:00, ante el Juzgado 48 de Conocimiento de Bogotá.

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