Giovanny Ayala reaccionó a las polémicas declaraciones de Yina Calderón sobre su matrimonio (@fajasyinacalderonoficial - @giovannyayalaoficial/Instagram)

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Yina Calderón confesó en Buen Día, Colombia, que publicó el mensaje sobre el matrimonio de Giovanny Ayala “por alborotar el avispero”, dejando en claro que su intención nunca fue expresar un sentimiento genuino, sino agitar la polémica.

La empresaria de fajas habló el miércoles 25 de noviembre en el matutino del Canal RCN, dos días después de que su historia en Instagram —en la que escribió “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy yo” sobre una fotografía de los recién casados— encendiera las redes sociales.

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Ante los presentadores del programa, Calderón explicó que se enteró de la boda de Ayala cuando ya viajaba desde Neiva y comenzó a ver los comentarios en redes que la señalaban como “despechada”.

(Giovanny Ayala/Instagram)

La también DJ, aclaró que ni siquiera tenía conocimiento de que el cantante se había casado con María Gómez, ceremonia que se celebró el 21 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta, tras cerca de tres años de convivencia. “Que encuentre su media naranja”, dijo sobre Ayala, al tiempo que subrayó que eso no le impedía disfrutar del revuelo generado.

“A mí me gusta el show, a eso me dedico”, dijo la influenciadora

La influenciadora fue directa al explicar su lógica: “Así me conocieron, haciendo show”, afirmó ante las cámaras del canal. Para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, su publicación no tuvo mayor trasfondo sentimental; fue, según sus propias palabras, una jugada calculada para alimentar la conversación en redes.

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Calderón, que lleva más de una década sosteniendo versiones sobre un supuesto romance con el cantante —versiones que él siempre ha negado—, se mostró sin intención alguna de retractarse.

Giovanny Ayala le habría propuesto hacer las paces, según Calderón

El cantante de música popular reaccionó de mala manera a los comentarios de Calderón sobre su matrimonio celebrado el 21 de noviembre de 2026. (@buendiacolombia/IG)

Un detalle adicional que reveló la empresaria generó aún más atención: uno de los músicos de Ayala le habría escrito por WhatsApp para saber si estaría dispuesta a reconciliarse con el artista. Calderón indicó que aceptaría sin problema, pues aseguró no tener ningún conflicto personal con él.

Cuando el canal publicó fragmentos de la entrevista en sus redes sociales, Ayala decidió intervenir desde la sección de comentarios. Con 353 reacciones en su primer mensaje, el intérprete escribió: “Darle combustible a una loca polémica”. En un segundo comentario agregó: “Cuenten conmigo para algo”, seguido de un emoji de cara cansada. Fue la primera vez que el cantante se pronunció directamente sobre la situación desde que estalló la polémica.

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La boda tuvo detalles llaneros y un regalo valuado en más de $300 millones

La ceremonia en sí dejó imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. Fiel a sus raíces, Ayala llegó a la parroquia Nuestra Señora del Carmen montado en un caballo blanco y vistiendo un traje de etiqueta del mismo color, en un gesto que evocó las tradiciones ecuestres de los Llanos Orientales.

(@omarel_pa/Instagram)

María Gómez, oriunda de Pereira y vinculada al sector de la salud, hizo su entrada en una carroza blanca con un vestido de corte sirena en encaje, corsé de escote corazón y un velo que se extendía cerca de tres metros sobre el suelo.

Uno de los momentos más comentados fue el intercambio de argollas: las alianzas llegaron hasta el altar transportadas por un dron, una fusión entre tradición llanera y tecnología que quedó registrada en los videos de los asistentes. Al finalizar la eucaristía, los recién casados y sus invitados se trasladaron a Villa Valentina, finca de propiedad del cantante en el Meta, donde continuó la celebración con música, baile y gastronomía llanera.

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El regalo de bodas también generó comentarios: según trascendió, Gómez habría recibido una camioneta eléctrica Cybertruck de Tesla, cuyo valor en Colombia supera los $300 millones. El propio Ayala había adelantado públicamente la adquisición días antes de la boda, al revelar que financió el vehículo junto a su hijo Sebastián tras vender unas propiedades.