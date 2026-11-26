Corea del Sur

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La embajada de Corea del Sur en México dio a conocer que los mexicanos que tengan planeado viajar al país asiático durante 2027, quedarán exentos de tramitar la Autorización Electrónica de Viaje de Corea (K-ETA, por sus siglas en inglés), documento obligatorio para las personas extranjeras que desean visitar territorio surcoreano como turistas, negocios o por un periodo corto de tiempo.

Hace unos días, el Ministerio de Justicia de la República de Corea publicó que por un año más algunas naciones tendrán este beneficio de extensión temporal, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2027.

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¿Qué países quedan exentos de tramitar la K-ETA?

De acuerdo a la información brindada los países beneficiarios aparecerán a través de un mensaje que indica “exento a K-ETA” al escanear la página de datos personales con fotografía del pasaporte durante el proceso de solicitud del viajero.

Hasta el momento estos son algunos de las naciones que no tuvieron que realizar el trámite a lo largo de 2026:

Estados Unidos

México

Canadá

Japón

Singapur

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

España

Australia

Corea del Sur. (Foto: Samantha Godínez - Infobae México)

A este listado también se incorporan los siguientes casos que no están sujetos a este requisito:

Ciudadanos de la República de Corea y personas con doble nacionalidad que posean un pasaporte coreano válido.

Miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, según el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) entre EE. UU. y la República de Corea.

Miembros de la tripulación de aviones y barcos.

Titulares de ABTC (APEC).

Pasajeros en tránsito. Los pasajeros en tránsito deben obtener la aprobación K-ETA bajo las siguientes condiciones: Si el pasajero en tránsito necesita ingresar a la República de Corea debido a un cambio de itinerario o de destino. Si el pasajero en tránsito necesita ingresar a la República de Corea para reclamar su equipaje.

Extranjeros registrados y titulares de visado.

Titulares del pasaporte de la ONU.

Titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales.

Personas de 17 años de edad o menos, y de 65 años de edad o más, a la fecha de entrada.

Pasajeros de crucero.

Puntos importantes sobre la autorización electrónica

Asimismo, las autoridades también difundieron algunos puntos importantes sobre este permiso electrónico que se deben tomar en cuenta si se desea viajar a Corea del Sur:

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Aunque sean nacionales de países beneficiarios de la exención, quienes deseen disfrutar de las ventajas asociadas a la solicitud de la K-ETA, como la exención de presentar la tarjeta de llegada, pueden solicitarla voluntariamente. En este caso, deberán abonar la tasa de solicitud correspondiente.

Las autorizaciones electrónicas de viaje ya expedidas seguirán siendo válidas hasta sus respectivas fechas de vencimiento.

Las tasas de solicitud de las autorizaciones electrónicas de viaje ya expedidas no son reembolsables.

¿Cuál es el costo de la K-ETA?

Para las personas que deban tramitar la K-ETA el siguiente año, este permiso tiene un costo de 10,000 won coreanos, que al cambio de este 26 de noviembre son 147 pesos mexicanos, este pago no es rembolsable una vez que se realiza, incluso si la solicitud es rechazada.

El período de validez es de 3 años a partir de la fecha de aprobación, pero si el periodo de vigencia del pasaporte es inferior a 3 años en el momento del trámite, es efectiva hasta el día de su caducidad.