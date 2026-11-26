Un bus de transporte intermunicipal sufrió un siniestro vial en la variante de Ibagué, en el departamento del Tolima. Ciudadanos y organismos de emergencia auxiliaron a los ocupantes lesionados (Huila Sur Informativo/Facebook)

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Un bus de la empresa San Vicente que cubría la ruta entre Ibagué y Girardot se volcó sobre el mediodía del jueves 26 de noviembre de 2026 en la variante de la capital del Tolima, luego de chocar con una tractomula.

El siniestro dejó 14 personas heridas, entre ellas niños, adultos mayores y una mujer embarazada, de acuerdo con los balances preliminares conocidos durante la tarde.

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El accidente ocurrió cerca del puente y a pocos metros del acceso al sector de El Totumo. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender a los pasajeros y coordinar su traslado a centros asistenciales de Ibagué.

La movilidad en este corredor, utilizado por viajeros que se desplazan entre Cajamarca y El Espinal, presentó afectaciones mientras se desarrollaban las labores de respuesta y atención a los heridos.

Los organismos de socorro acudieron al sector para verificar la situación (La Voz del Pueblo 920 AM/Facebook)

El bus terminó volcado tras el choque en la variante

Las primeras versiones señalan que el vehículo de transporte intermunicipal habría impactado inicialmente a un motociclista. Posteriormente, chocó contra una tractomula que, según testimonios recogidos en el sitio, estaba detenida a un costado de la carretera, según indicó el medio local El Nuevo Día.

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Tras la colisión, el bus quedó volcado sobre la vía. Una de las hipótesis iniciales apunta a que el conductor habría perdido el control antes de llegar al puente de la Vida. Sin embargo, esa versión deberá ser corroborada dentro de la investigación correspondiente.

Los equipos de socorro atendieron a los pasajeros lesionados

Los bomberos, personal de salud y uniformados de la Policía atendieron a 14 ocupantes lesionados en el lugar del choque. Al comienzo de la emergencia se conoció que algunas personas podían permanecer atrapadas dentro del vehículo, por lo que los equipos desplegaron maniobras de rescate y valoración médica.

Los heridos fueron remitidos a instituciones de salud de la capital tolimense. Hasta el momento, no se ha divulgado un parte clínico detallado sobre la condición de cada una de las víctimas ni sobre la identidad de quienes viajaban en el bus.

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La emergencia ocurrió al mediodía en el corredor vial próximo al puente de la Vida (La Voz del Pueblo 920 AM/Facebook)

Autoridades piden precaución a los conductores a puertas de la temporada decembrina

La investigación tendrá que establecer si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad, maniobras de otros vehículos, falta de visibilidad, afectaciones en la calzada o cualquier otro factor que influyera en el hecho.

La revisión técnica del bus, la posición de la tractomula y los testimonios de pasajeros, conductores y personas que estaban cerca del lugar serán elementos relevantes para que las autoridades logren reconstruir lo sucedido lo más pronto posible.

Del mismo modo, los investigadores a cargo del caso tendrán que precisar el estado del motociclista que habría estado involucrado antes del impacto contra el vehículo de carga.

El choque ocasionó el cierre de la vía mientras se adelantaban las labores de inspección y atención (La Voz del Pueblo 920 AM/Facebook)

En diciembre se recomienda planear el viaje y reducir la velocidad

El accidente ocurre a pocos días del inicio de la temporada decembrina, periodo en el que aumenta el flujo de vehículos por las carreteras colombianas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) recomienda programar los desplazamientos con tiempo, consultar el estado de las vías y evitar conducir bajo presión por cumplir horarios.

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Antes de salir, los conductores deben verificar frenos, llantas, luces, limpiabrisas, niveles de líquidos y documentación del vehículo. En trayectos largos, es aconsejable realizar pausas para descansar, en especial si hay señales de fatiga o somnolencia.

La Ansv también insiste en respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y no conducir después de consumir alcohol. Con lluvia, la recomendación es disminuir la velocidad, encender las luces, evitar frenadas bruscas y aumentar la distancia de seguridad, debido a que la adherencia de las llantas disminuye sobre el pavimento mojado, no solo en esta, sino en las demás regiones del territorio nacional.

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