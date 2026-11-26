Los actores y productores Israel Jaitovich y Eugenio Derbez aparecen en dos retratos individuales dentro de una misma composición fotográfica.

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Israel Jaitovich rompe el silencio sobre el fin de su amistad con Eugenio Derbez y revela que el distanciamiento surgió por diferencias en un equipo de carreras automovilísticas del que ambos eran socios.

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, el comediante contó que la relación se deterioró cuando Derbez se mudó a Estados Unidos para hacer monólogos en Nueva York.

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Jaitovich detalla que Derbez fue imagen del proyecto de carreras durante tres o cuatro años como socio suyo. “Tuvimos una diferencia con el tema del equipo de carreras cuando fuimos socios, porque él en algún momento se fue a hacer monólogos a Nueva York, y en ese momento como que se separó del tema de las carreras, de ser socio mío”, relató al medio.

Foto: IG @israeljaitovichoficial

El mail de Año Nuevo marcó el quiebre definitivo

El conductor señala que la ruptura se formalizó a través de un correo electrónico que Derbez le envió durante un Año Nuevo. En ese mensaje, el actor expuso de manera extensa sus inconformidades con la situación del equipo.

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“Un año nuevo me mandó un mail muy largo expresándome sus inconformidades y yo le dije: ‘güey, pues hablémoslo’”, recordó Jaitovich. Pese al intento de diálogo, ambos no llegaron a un acuerdo y la relación continuó deteriorándose con el paso del tiempo.

Jaitovich decidió sacar a Eugenio Derbez del proyecto

Según la versión del comediante, Derbez abandonó el proyecto de carreras sin previo aviso al concentrarse en su carrera en Estados Unidos. Esa ausencia llevó a Jaitovich a tomar la decisión de apartarlo del equipo, medida que habría generado un malentendido entre ambos.

Eugenio Derbez evalúa dejar Los Ángeles: “Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”

“Creo que se sintió desplazado, o sintió que yo ya no quería que estuviera, o algo pasó ahí raro”, explicó Jaitovich. El conductor añadió que, a su juicio, Derbez “es rencoroso porque ya han pasado demasiados años” desde aquel episodio.

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Pese al distanciamiento, Jaitovich reconoce que los encuentros ocasionales con Derbez se mantienen en términos cordiales. “Es políticamente correcto conmigo, cuando me encuentra me trata muy bien, es un tipo muy educado”, describió, aunque aclaró que la amistad como tal ya no existe entre ambos.

“La amistad la rompió él”: Jaitovich señala a Derbez como responsable

Al ser cuestionado directamente sobre quién tomó la decisión de terminar con el vínculo, Jaitovich fue contundente y responsabilizó al protagonista de No se aceptan devoluciones. “La amistad la rompió él, él decidió ya no ser mi amigo y tendrá sus razones, si se lo preguntan, él sabrá sus razones”, sentenció.

(Foto: Televisa)

El conductor reconoció además que desconoce las razones específicas que llevó a Derbez a alejarse por completo, y que actualmente no mantiene contacto alguno con él ni con su entorno familiar.

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“A todos nos hubiera encantado ser hijos de Derbez”

En la misma entrevista, Jaitovich habló sobre el peso del apellido Derbez en el medio artístico mexicano. El comediante considera que pertenecer a esa familia representa una ventaja directa para iniciar una carrera en el espectáculo.

“Yo creo que a todos nosotros nos hubiera encantado ser hijos de Derbez, porque ya traes un motion ahí, un empuje que te va a ayudar muchísimo”, expresó. La declaración surge en un contexto donde los hijos del actor —Aislinn, Vadhir y José Eduardo— mantienen trayectorias activas en la industria.

Los actores Eugenio Derbez y Vadhir Derbez posan juntos frente a una barandilla metálica en un espacio exterior. (Instagram: Eugenio Derbez)

Jaitovich reconoció también que el talento de los hijos de Derbez es innegable, aunque apuntó que la fama familiar implica una exposición pública mayor. El conductor afirmó que desconoce los detalles de la situación legal que enfrenta Vadhir Derbez, así como los rumores en torno a José Eduardo tras su reciente separación de Paola Dalay.

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