El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM alberga el Bazar Navideño de Tienda Tigridia el sábado 5 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Bazar Navideño de Tienda Tigridia se realizará el sábado 5 de diciembre en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM). La actividad reunirá propuestas de emprendedoras, artistas y productores con opciones de regalos para la temporada.

El encuentro se desarrollará de 10:00 a 14:30 horas en el Jardín Botánico del IBUNAM. La convocatoria invita a conocer proyectos creativos y productos inspirados en la naturaleza.

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El encuentro tendrá una duración de cuatro horas y media

El bazar abrirá durante la mañana del sábado y concluirá en las primeras horas de la tarde. La jornada estará destinada a quienes busquen regalos originales sin recorrer centros comerciales.

La duración limitada de la actividad hace recomendable llegar temprano. De ese modo, los visitantes podrán recorrer los puestos con más tiempo y conocer las distintas propuestas de los participantes.

El evento también ofrece la posibilidad de combinar las compras con una visita al Jardín Botánico. La sede será parte del recorrido previsto para esa fecha.

La jornada de venta abre a las 10:00 horas y concluye a las 14:30 horas con una duración de cuatro horas y media. (Jardín Botánico IB-UNAM)

Las propuestas incluirán plantas, ilustración, arte y diseño

La oferta anunciada contempla plantas, ilustración, arte y diseño. También habrá accesorios, productos naturales y opciones gastronómicas.

Los artículos estarán a cargo de emprendedoras, artistas y productores que forman parte de la comunidad de Tienda Tigridia. La actividad busca acercar al público a los proyectos que desarrollan estas personas.

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Las plantas figuran entre las alternativas para quienes quieran elegir obsequios vinculados con la naturaleza. La convocatoria plantea esa opción como una de las propuestas centrales de la temporada navideña.

Las ilustraciones y las piezas de arte ampliarán la variedad de regalos. A ellas se sumarán objetos de diseño y accesorios para quienes busquen opciones distintas a los productos habituales de fin de año.

La gastronomía y los productos naturales se sumarán a la oferta

La jornada también incluirá gastronomía y productos naturales. La información disponible no especifica cuáles serán los alimentos, las preparaciones o los artículos que se pondrán a la venta.

La convocatoria anticipa que habrá sorpresas adicionales durante el bazar. No se detalló el número de expositores ni la lista completa de productos que llevará cada participante.

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La propuesta está orientada a quienes quieran conocer de cerca el trabajo de los integrantes de Tienda Tigridia. Los visitantes podrán encontrar artículos elaborados en el marco de proyectos creativos y productivos de esta comunidad.

La combinación de arte, diseño, plantas y gastronomía permitirá recorrer opciones de distinta clase en un mismo espacio. El bazar se realizará durante una sola jornada y concentrará su oferta en el Jardín Botánico del IBUNAM.

Habrá 5% de descuento en compras superiores a $1,500 MXN

La promoción navideña anunciada contempla un 5% de descuento en compras mayores a $1,500 MXN de productos de Tienda Tigridia. La vigencia indicada para ese beneficio será del 7 al 11 de diciembre.

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La información disponible no precisa si el descuento se aplicará a todos los productos ni si estará vinculado con las compras realizadas durante el bazar. Tampoco detalla las condiciones adicionales de la promoción.

La invitación recomienda llevar bolsas de tela para transportar las compras. Esa sugerencia acompaña una propuesta centrada en regalos asociados con la naturaleza, la creatividad y la producción de pequeños emprendimientos.

El Bazar Navideño de Tienda Tigridia se realizará el sábado 5 de diciembre, de 10:00 a 14:30 horas, en el Jardín Botánico del IBUNAM. La actividad reunirá plantas, accesorios, ilustración, arte, diseño, productos naturales y gastronomía.

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