Una taza de ponche de frutas mexicano y una jarra de vino caliente Glühwein representan dos preparaciones típicas de la temporada de invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda los alimentos, regalos, costumbres y, por supuesto, bebidas que tomamos en navidad forman parte de una serie de tradiciones que forman una identidad.

En México es difícil imaginar la navidad sin el famoso ponche de frutas calientito y con los aromas y sabores de la manzana, el tejocote, la guayaba y la caña.

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Pero así como nosotros, otros países tienen bebidas que no conocemos y que forman parte de sus tradiciones.

Una de estas bebidas proviene del lejano país de Alemania, donde las fiestas de diciembre se acompañan de una bebida conocida como Glühwein, la cual tiene una base de vino tinto y canela.

Es por eso que aquí te contamos las historias del origen de estas emblemáticas bebidas y por qué se toman durante las fiestas de navidad.

Un tazón de barro con ponche de frutas mexicano contrasta con una taza de Glühwein especiado preparado durante las celebraciones de invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De Europa a las posadas mexicanas: el tejocote, el piloncillo y el viaje de cinco siglos que convirtió al ponche en tradición navideña

El ponche de frutas es una bebida caliente ligada a las posadas y a las celebraciones navideñas en México. Aunque su versión actual es mexicana, el origen del término y de la preparación se remonta a Asia.

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Una versión difundida por la Secretaría de Agricultura señala que la palabra proviene del sánscrito pañc, que significa “cinco”. La bebida original se preparaba con cinco elementos: alcohol, azúcar, agua, limón y té o especias.

Pasó a Inglaterra como punch, se extendió por Europa y llegó a América con los españoles durante la Conquista.

Hay otra versión oficial de la Secretaría de Salud que sitúa un antecedente en los pueblos persas, donde se tomaba una bebida llamada panch. Ambas explicaciones coinciden en el recorrido: Asia, Europa y después la Nueva España.

En México, la receta cambió al incorporar productos locales y de temporada. Las bebidas calientes de frutas y especias se relacionaron con las celebraciones decembrinas durante el periodo virreinal.

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Con el tiempo, el ponche quedó integrado a las posadas, que se realizan del 16 al 24 de diciembre y tienen antecedentes en las misas de aguinaldo autorizadas en 1587 en Acolman, Estado de México.

La receta se volvió distinta de los punches europeos porque privilegia frutas mexicanas. El ingrediente más característico es el tejocote, acompañado por guayaba, caña de azúcar, manzana, tamarindo, ciruela pasa, jamaica, canela y piloncillo. Las proporciones cambian según el estado y cada familia.

Un jarro de barro con ponche caliente de frutas y caña de azúcar encabeza una mesa decorada durante una posada navideña tradicional en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro del país suele prepararse con piloncillo y jamaica, que le dan un color oscuro. En otras regiones se agrega piña, naranja, pasas o incluso frutas tropicales. Se sirve caliente, en taza o jarrito, y las personas adultas pueden añadir un “piquete”: tequila, ron, brandy o mezcal.

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Hoy, el ponche representa una mezcla de tradiciones indígenas, europeas y asiáticas. Es una bebida comunitaria: se prepara en ollas grandes, se comparte durante las posadas y aprovecha frutas de temporada producidas en distintas regiones de México.

Una familia bebe ponche de frutas caliente alrededor de una mesa servida con comida típica durante una reunión con motivos navideños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vino que brilla en invierno: la historia del Glühwein y cómo se convirtió en símbolo de la navidad en Alemania

El Glühwein es el vino caliente especiado que se asocia con los mercados navideños de Alemania. Su nombre significa, de forma aproximada, “vino que brilla” o “vino ardiente”, en referencia al calor con el que se sirve.

La idea de calentar y aromatizar el vino es mucho más antigua que la Navidad alemana. En la Roma antigua ya existían preparaciones de vino con miel y especias.

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El recetario atribuido a Apicio incluye una bebida con vino, miel, canela, laurel, coriandro y otras hierbas. Las especias ayudaban a conservar y mejorar el sabor del vino.

Durante la Edad Media, los vinos especiados siguieron presentes en Europa. Con el tiempo, en las regiones germanoparlantes la bebida se vinculó al invierno y, después, a los Weihnachtsmärkte, los mercados de Navidad. Ahí se consolidó como una bebida de temporada: caliente, dulce y aromática.

La versión comercial embotellada tiene una historia más reciente. En 1956, el productor Rudolf Kunzmann elaboró y vendió en Alemania vino mezclado con azúcar y especias bajo el nombre de Glühwein.

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La legislación de entonces impedía añadir azúcar al vino, por lo que recibió una multa. Ese documento es citado como prueba del primer Glühwein embotellado del país.

Ingredientes tradicionales

La receta cambia según la región, la familia o el vendedor, pero suele incluir:

Vino tinto , aunque también hay versiones de vino blanco.

Azúcar , miel o algún otro endulzante.

Canela .

Clavo de olor .

Anís estrella .

Cáscara o rodajas de naranja .

Cáscara de limón .

En algunas recetas: cardamomo, vainilla, nuez moscada, jengibre o manzana.

En los mercados alemanes también pueden encontrarse algunas variantes de esta bebida, tales como las siguientes: puede encontrarse:

Rotwein-Glühwein : la versión clásica con vino tinto.

Weißer Glühwein : preparado con vino blanco, más ligero y frutal.

Kinderpunsch : bebida sin alcohol, usualmente hecha con jugos de fruta y especias.

Feuerzangenbowle: una versión más fuerte. Lleva un cono de azúcar empapado en ron, que se enciende sobre el vino caliente.

Más que una bebida exclusiva de Alemania, el Glühwein pertenece a una familia europea de vinos calientes, como el vin chaud francés, el vin brulé italiano y el glögg escandinavo. En Alemania, su vínculo con los mercados navideños le da su identidad más reconocible.

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Una taza de Glühwein con canela y naranja reposa sobre una mesa de madera frente a los puestos iluminados de un mercado navideño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar Glühwein de manera casera

Ingredientes para 4 a 6 tazas

1 botella de vino tinto seco, de 750 ml

1 naranja

1 limón

2 ramas de canela

5 o 6 clavos de olor

2 estrellas de anís

80 a 120 gramos de azúcar, según el gusto

1 trozo pequeño de jengibre fresco, opcional

1 vaina de vainilla o unas gotas de extracto de vainilla, opcional

Preparación

Lava la naranja y el limón. Corta la naranja en rodajas y retira tiras de cáscara del limón, procurando no incluir demasiada parte blanca porque amarga. Vierte el vino en una olla a fuego bajo. Añade el azúcar, la canela, los clavos, el anís, las rodajas de naranja y la cáscara de limón. Si quieres, incorpora el jengibre y la vainilla. Calienta la mezcla sin dejar que hierva. Lo ideal es mantenerla muy caliente, pero sin burbujas fuertes, durante 20 o 30 minutos. Prueba el Glühwein. Agrega un poco más de azúcar si lo prefieres dulce. También puedes añadir unas gotas de jugo de naranja para hacerlo más cítrico. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar 10 minutos. Cuela la bebida y sírvela caliente en tazas resistentes al calor.

Consejos

No lo hiervas: el alcohol se evapora y las especias pueden adquirir un sabor amargo.

Usa un vino sencillo, seco y afrutado. No hace falta utilizar una botella costosa.

Para una versión más intensa, añade 30 a 60 ml de brandy, ron o licor de naranja al final de la cocción.

Para una opción sin alcohol, sustituye el vino por jugo de manzana o jugo de uva sin fermentar.