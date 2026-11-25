El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña despidió a Luis Donaldo Colosio Riojas del Senado. Crédito: X/ @elalbertomedina

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Este miércoles, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, se despidió del Senado de la República para buscar la gubernatura de Sonora, entre diversas muestras de apoyo de sus compañeras y compañeros.

No obstante, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, fiel a su estilo polémico, optó por mantener un tono retador hacia el emcista.

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Noroña despide a Luis Donaldo Colosio del Senado

Previo a la intervención de Fernández Noroña, varios senadores expresaron sus buenos deseos a Colosio Riojas ante sus aspiraciones políticas en la entidad que gobierna Morena con Alfonso Durazo Montaño.

Sin embargo, Fernández Noroña cambió el tono de la despedida al pronosticar que será Lorenia Valles Sampedro quien encabezará el gobierno de Sonora.

“Vengo del futuro y veo a mi compañera senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro encabezando al pueblo de Sonora”, dijo en tono retador Noroña ante el Pleno de la Cámara Alta.

Senado aprueba licencia del senador emecista

Con las palabras “Sonora será su casa, los voy a esperar a todos”, se despidió Luis Donaldo Colosio del Senado de la República, siendo que apenas el lunes anunció su intención de buscar la gubernatura de Sonora.

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La licencia del exalcalde de Monterrey, Nuevo León, corre a partir del jueves 26 del mes en curso.

El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas se despidió del Senado de la República para buscar la gubernatura de Sonora. Crédito: @elpoder_tv

Manlio Fabio Beltrones tiende la mano a su paisano

Durante el cierre de la sesión, el exgobernador sonorense y senador independiente, Manlio Fabio Beltrones, se acercó al escaño de Colosio a despedir a su paisano.

Mientras que el líder de la bancada naranja, Clemente Castañeda, abrió los mensajes de despedida, en los que no se incluyó a ningún legislador del PAN.

“Ha sido un enorme privilegio caminar junto a él. He podido conocer a un hombre sensible y comprometido con sus seres queridos y su país.

“No tengo ninguna duda que Colosio refrescará la vida pública de su estado natal. Hermano, te deseo la mejor de las suertes”, expresó Castañeda.

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La senadora del PRI Claudia Anaya previó que Colosio estará ante una contienda “dura y difícil”.

El emecista Luis Donaldo Colosio fue despedido del Senado de la República, hasta por Noroña. Crédito: X/ letroblesrosa

Senadora del PT lo ve como un “político de talla nacional”

Por su parte, después de desearle “éxito”, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos le dijo al emecista que siempre lo había visto como un “político de talla nacional”.

Mientras que la morenista Guadalupe Chavira le auguró que le “va a ir bien”. Mientras que la hidalguense Simey Olvera le comentó: “tú también compartes cosas con Morena”.

La compañera de grupo parlamentario de Colosio Riojas, Amalía García, le reconoció “su integridad humana, congruencia y valor civil”.

Juanita Guerra, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), despidió al emecista diciendo que “nos une el anhelo de construir un México más grande”.

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Colosio y Beltrones se dan la mano pese a desencuentros en el pasado

Los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas y Manlio Fabio Beltrones estrecharon la mano en el Senado de la República, luego de que el legislador de Movimiento Ciudadano anunciara su aspiración a contender por la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027.

El saludo ocurrió dos años después de que Colosio Riojas declaró, en entrevista con el medio digital Latinus, que Beltrones no fue un “gran amigo” de su padre y excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En aquella ocasión, el emesista también manifestó que esperaba no coincidir con el exgobernador de Sonora en la Cámara Alta.

Luis Donaldo Colosio y Manlio Fabio Beltrones estrecharon la mano en el Senado. Crédito: X/ @letroblesrosa

Manlio Fabio descarta involucrarse en las campañas políticas de 2027

Como parte de su proyecto político, Colosio Riojas anunció el pasado lunes 23 de noviembre, desde Magdalena de Kino, que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura al gobierno de Sonora.

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Al día siguiente, el martes 24 de noviembre, el legislador presentó su solicitud de licencia por tiempo indefinido, con efectos a partir de este jueves 26 de noviembre, para concentrarse en sus aspiraciones rumbo a 2027.

Sobre el próximo proceso electoral, Beltrones descartó involucrarse en las campañas políticas de 2027 y sostuvo que Luis Donaldo Colosio, Lorenia Valles y Antonio Astiazarán cuentan con los atributos necesarios para competir por la gubernatura de Sonora.

Mientras el grueso de los senadores le expresaron sus buenos deseos, el morenista Gerardo Fernández Noroña despidió a Luis Donaldo Colosio del Senado adelantando una victoria de Morena en Sonora.

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