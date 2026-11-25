Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave. Crédito: Facebook - Ayuntamiento de Guasave

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Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave, confirmó este 25 de noviembre ante medios de comunicación, tras un evento realizado en el municipio, que el Gobierno del Estado reforzó su seguridad.

La medida se tomó luego de los enfrentamientos armados registrados en la región la noche del 20 y la madrugada del 21 de noviembre, como consecuencia de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave.

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El Operativo Centella, nombre con el que las autoridades denominaron el despliegue para capturar a Meza Flores, dejó un saldo de 16 agresores abatidos, 16 detenidos, cuatro militares fallecidos y 10 elementos heridos, según informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia matutina del Gobierno Federal el pasado 23 de noviembre.

El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

La disposición de resguardo para la alcaldesa partió de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, según relató la propia edil.

Reforzaron la seguridad de Cecilia Ramírez con cuatro elementos de seguridad

De acuerdo con el medio local Los Noticieristas, a Ramírez Montoya le fueron asignados cuatro elementos de seguridad. La alcaldesa precisó que ella no solicitó la medida, sino que la decisión partió de la gobernadora.

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“Ya me la pidieron, ya me la mandaron. Ya a partir de ayer me están acompañando los muchachos. Yo no la pedí”, declaró la edil este 25 de noviembre. Agregó que, pese a sentirse tranquila, tuvo que acatar las órdenes de la mandataria estatal y de las instancias de seguridad del estado.

Además, la alcaldesa morenista precisó que, hasta ese momento, era la única persona del Ayuntamiento de Guasave que contaba con este tipo de acompañamiento. No detalló si la medida tendría una duración determinada ni bajo qué condiciones se mantendría el dispositivo.

Según reportes, el reforzamiento también estaría integrado por un vehículo blindado.

Días antes, el 21 de noviembre, Cecilia Ramírez Montoya había emitido un comunicado en el que agradeció a quienes abrieron las puertas de sus casas y negocios para resguardar a personas vulnerables durante los enfrentamientos del día anterior.

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Autoridades de Sinaloa confirmaron el enfrentamiento y pidieron a la ciudadanía usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. (RS)

En el mensaje reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, encabezada por Juan de Dios López Rubio, y del Instituto de Protección Civil de Guasave, dirigido por Macario Gaxiola Castro.

La alcaldesa sostuvo en ese comunicado que las acciones realizadas bajo sus instrucciones permitieron resguardar de manera rápida y oportuna a personas que se encontraban en eventos y lugares públicos y particulares, lo que evitó daños y pérdidas colaterales en el municipio.

La captura de “El Chapo Isidro” se ejecutó sin resistencia en una casa de Guasave

Meza Flores, quien era uno de los 10 hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares, fue detenido en un domicilio de Guasave donde se resguardaba, la noche del viernes 20 de noviembre, sin poner resistencia, según un video difundido por la Defensa en la conferencia matutina del 23 de noviembre.

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El operativo lo ejecutaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de agentes de Fuerzas Especiales que ingresaron e inspeccionaron la vivienda habitación por habitación.

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

Trevilla Trejo explicó que la acción se dividió en tres fases: arribo al área del objetivo, establecimiento de seguridad y captura, y evacuación de los detenidos. La primera etapa comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre; aunque no hubo resistencia dentro de la vivienda, miembros del cártel atacaron después los helicópteros militares con ametralladoras calibre .50 y rifles Barrett para intentar impedir el traslado del líder criminal.

En el despliegue participaron 361 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, apoyados por 14 aeronaves, entre ellas cinco helicópteros UH-60 Black Hawk, un EC-725 Cougar, cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y un dron. Estados Unidos colaboró con sobrevuelos de drones para ubicar el sitio exacto donde se escondía “El Chapo Isidro”.

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La cifra de abatidos subió de 7 a 16 tras localizar cuerpos adicionales

La cifra de agresores abatidos pasó de los siete reportados inicialmente en un comunicado de la Defensa el 21 de noviembre, a un total de 16, luego de que fueron localizados nueve cuerpos adicionales en acciones posteriores al operativo, según informó Trevilla Trejo. Como represalia por la captura, integrantes del grupo criminal bloquearon vías de comunicación con 21 cierres en los municipios de Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

Entre los 16 detenidos se encuentran dos primos de “El Chapo Isidro” y su cuñado, identificados como operadores del cártel: Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, segundo al mando de la organización; José “N”, operador financiero; y Pánfilo “N”, operador logístico.

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Alias Serafín, El Chapo Isidro y José "N", de izquierda a derecha. Crédito: Defensa

Meza Flores, Gálvez Meza y José “N” recibieron prisión preventiva oficiosa y permanecen en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde la audiencia para determinar si serán vinculados a proceso se realizará el sábado 28 de noviembre en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La situación jurídica de Pánfilo “N” no se definió de la misma manera. Los cinco detenidos restantes fueron entregados a la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán.

Hasta el martes 24 de noviembre, las autoridades habían identificado a 10 de los 16 agresores abatidos. Seis cuerpos permanecían sin identificar, cinco de ellos calcinados, por lo que se recurrió a estudios genéticos para establecer su identidad.

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“El Chapo Isidro” enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición a Estados Unidos originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde un gran jurado emitió el 25 de septiembre una segunda acusación sustitutiva en su contra por narcoterrorismo, lavado de dinero y delitos de armas de fuego.