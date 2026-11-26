Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuerpo de Anyi Jácome, que había sido secuestrada el 17 de agosto de 2026 junto con tres integrantes de la Policía, fue encontrado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre en el sector de Monte Redondo, zona rural del municipio de Ábrego, en Norte de Santander.

El cadáver estaba a un costado de la vía nacional que conecta a Ocaña con Cúcuta. Los primeros reportes indican que la mujer presentaba dos impactos de arma de fuego, información que entrego de manera preliminar Blu Radio y medios locales.

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Familiares de Jácome acudieron al lugar del hallazgo y confirmaron su identidad. La mujer permanecía desaparecida desde hacía más de tres meses, luego de que hombres armados la retuvieran junto a tres policías cuando se movilizaban por la carretera entre Ocaña y Cúcuta.

El secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional en Norte de Santander desató una advertencia del ministro de Defensa de Colombia a las organizaciones armadas ilegales - crédito @mindefensa / X

Policía de Norte de Santander informó sobre el hallazgo de un cuerpo

La Policía de Norte de Santander confirmó a Infobae Colombia que una mujer fue hallada sin vida este 26 de noviembre en el sector de El Tarrita, en Monte Redondo, sobre la vía que comunica a Ábrego con Cúcuta. Por las características físicas descritas en el reporte preliminar, las autoridades buscan establecer si el cuerpo corresponde a Angi Jácome Sarabia, secuestrada el 17 de agosto junto con tres integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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De acuerdo con el reporte oficial conocido al mediodía, el cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera y presentaba heridas en el tórax. Personal de la funeraria San José, de Ábrego, realizó el levantamiento y traslado inicial. La Policía señaló que la mujer no ha sido identificada de forma oficial. Sin embargo, precisó que el cadáver tenía un tatuaje en el pecho y otro en un brazo, con características similares a los de Jácome.

Por orden de la Fiscalía, el cuerpo será trasladado a Cúcuta y quedará a disposición de Medicina Legal, entidad que realizará los procedimientos para establecer plenamente su identidad.

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Así fue el secuestro

ELN entrega prueba de supervivencia de tres uniformados secuestrados - crédito X

El secuestro de los tres integrantes de la Policía Nacional ocurrió el 17 de agosto de 2026 en la vereda Las Indias, corregimiento La Curva, jurisdicción de Bucarasica, sobre la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en Norte de Santander.

Las víctimas fueron identificadas como el mayor Freddy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), adscritos al Grupo Investigativo contra el Terrorismo.

Los uniformados se desplazaban en un Chevrolet Spark GT rojo, de placas RKP-355, junto con la civil Anyi Jácome, cuando hombres armados interceptaron el vehículo. Los cuatro fueron llevados por la fuerza y el automóvil quedó abandonado en la carretera.

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Un mes después, el 17 de septiembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que tenía en su poder a los tres policías y a Jácome. El grupo armado difundió pruebas de supervivencia de los uniformados y sostuvo que realizaban labores de inteligencia contra su estructura en la región.

El grupo armado aseguró que tiene bajo su custodia a un mayor, dos patrulleros de la Policía y una civil, tras ser interceptados en un vía de Ocaña - crédito X

El secuestro ocurrió en una de las principales vías de Norte de Santander. Desde entonces, las autoridades mantenían abiertas las investigaciones para establecer quiénes participaron en la retención y el paradero de las cuatro personas.

El hallazgo del cuerpo de Jácome abre una nueva etapa en el proceso judicial. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de su muerte, la fecha en la que fue asesinada y los responsables del crimen.

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También se espera información oficial sobre la situación de los tres integrantes de la Policía que fueron secuestrados con ella y sobre las acciones que adelantan los organismos de investigación en la zona de Ábrego.