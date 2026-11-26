Los empresarios y los sindicatos buscan un consenso tras cuatro años consecutivos de incrementos fijados por decreto presidencial, según expresó la presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas. (@luzstellamurgas/X)

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La Andi, encabezada por Luz Stella Murgas, inició el 18 de noviembre de 2026, junto con el Gobierno, gremios y sindicatos, la negociación del salario mínimo de Colombia para 2027 con la expectativa de un consenso que evite que el Gobierno fije el ajuste por decreto.

La primera sesión de la mesa tripartita sirvió para aprobar el cronograma de conversaciones entre empresarios, trabajadores y autoridades.

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El debate comienza tras el incremento de 23% decretado para 2026. Murgas sostuvo que ese ajuste tuvo un efecto de dos puntos porcentuales sobre la inflación, de acuerdo con un informe del Banco de la República, y pidió evaluar sus consecuencias antes de definir el nuevo aumento.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia afirmó que percibió disposición para acercar posiciones después de cuatro años sin acuerdos entre las centrales obreras y los empleadores. Desde diciembre de 2022, las diferencias llevaron a que los incrementos salariales fueran establecidos mediante decreto presidencial.

La mesa tripartita inició la negociación del salario mínimo de Colombia para 2027 con la aprobación de su cronograma de trabajo. (Ministerio del Trabajo Colombia)

Murgas explicó a Blu Radio que la primera reunión no abordó porcentajes ni cifras concretas. La discusión de fondo, señaló, comenzará cuando se conozcan los datos definitivos de inflación y productividad laboral.

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“En esta primera mesa yo vi una buena voluntad de llegar a un consenso. Pero esa mesa fue solo para aprobar el cronograma. Esperaríamos que cuando ya se conozcan la inflación y la productividad empecemos la deliberación. Yo veo un espíritu y un ánimo de poder llegar a un acuerdo”, afirmó.

Para la Andi, el ajuste debe considerar también el crecimiento del producto interno bruto y otros indicadores económicos. “Para discutir sobre el salario mínimo necesitamos tener una conversación en torno a la inflación, la productividad y las tasas de crecimiento del PIB, entre otros análisis macroeconómicos que hacen parte de la discusión, pero principalmente inflación y productividad”, indicó la dirigente.

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La organización empresarial planteó tres objetivos para la negociación: mejorar los ingresos de los trabajadores, preservar el empleo formal y evitar que el alza incentive la informalidad. Murgas resumió esa postura: “La discusión del salario mínimo debe girar en torno a tres ejes fundamentales: el primero, mejorar los ingresos de los trabajadores; segundo, proteger la fuente de empleabilidad; y tercero, evitar la informalidad”.

El aumento salarial del 23% aplicado en 2026 añadió dos puntos a la inflación según datos del Banco de la República citados por la Andi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector empresarial vincula el ajuste salarial con los costos de producción, el empleo y los precios de bienes y servicios. La presidenta de la Andi mencionó repercusiones en los servicios públicos, el transporte, los combustibles, las pensiones y el gasto estatal, además de advertir sobre los efectos que tendría un incremento por encima de las variables económicas.

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“Mejores salarios y competitividad son parte de un mismo objetivo, no son dos visiones distintas”, sostuvo Murgas. También señaló que la discusión fiscal del país, centrada en las finanzas públicas y la reducción del gasto estatal, debe ser considerada por sus efectos sobre las cuentas del Estado y los costos de las empresas.

Durante el Congreso Colombiano de Infraestructura en Cartagena, la dirigente presentó una propuesta de ajuste fiscal orientada a respaldar las finanzas estatales. Allí sostuvo que una salida a la crisis fiscal debe proteger el empleo formal, el consumo de los hogares y la estabilidad del sistema de salud.

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Propuestas entre 7% y 38,5%

Las posiciones para el ajuste oscilan entre el 7% sugerido por gremios empresariales y el 38,5% solicitado por las centrales obreras. (Ministerio del Trabajo)

Las posiciones iniciales muestran una distancia amplia entre los sectores. Algunos gremios consideran que el aumento no debería superar 7%, mientras que las centrales obreras proponen un incremento de hasta 38,5%.

Con el salario actual de $1.750.905, un aumento de 7% llevaría la remuneración a cerca de $1,87 millones, sin auxilio de transporte. La propuesta sindical elevaría el mínimo por encima de $2,4 millones, con un incremento próximo a $670.000.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que el cálculo técnico debería sumar la inflación real y hasta dos puntos de productividad. “Lo técnico es tener en cuenta la inflación real, más máximo dos puntos de productividad. Con eso en cuenta, el rango del ajuste para el siguiente año muy seguramente va a estar entre 8% y 9,5%”, afirmó en declaraciones citadas por La República.

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Por su parte, Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial Nacional, planteó que el ajuste no debería superar 7% si la inflación se mantiene alrededor de 6,3%. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, propuso un máximo de 8%, mientras que otros gremios estimaron que, con una inflación anual cercana a 7% y una productividad de entre 1% y 2%, el rango debería ubicarse entre 8% y 9,5%.

Camilo Cuervo, abogado laboral y socio de Holland & Knight, anticipó un incremento más cercano a 10%. “Creo que el gobierno de Abelardo de la Espriella, después de la reforma, el proyecto de ajuste fiscal o la reforma tributaria, como quieran llamarlo, no tiene mucho campo para, por un lado, exigirle a la gente que pague más impuestos, pero por el otro lado también que pague más salario mínimo”, explicó al medio económico.

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Las centrales obreras llevarán a la Comisión Nacional de Concertación una propuesta de 38,5%. Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que esa cifra combina 32 puntos que, según su posición, se adeudan a los trabajadores, con una inflación estimada en 6,5%.

“Nos deben 32 puntos más la inflación, que va a estar alrededor de 6,5%, como ya lo dijeron varios analistas al respecto. Estamos hablando de 38,5 puntos que nos debe. Prefiero decirlo así, nos deben, le deben al trabajador esa diferencia”, señaló Arias.

El plazo de diciembre para evitar un decreto

El cronograma fija el 15 de diciembre como fecha inicial para alcanzar un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Si no hay consenso, las partes podrán continuar en sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre.

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Si las negociaciones tampoco prosperan durante esa extensión, el Gobierno deberá definir por decreto el incremento del salario mínimo para 2027.