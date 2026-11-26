La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Tren Felipe Ángeles ha movilizado a más de seis millones de personas desde que empezó operaciones a finales de abril (X/ @SICTmx)

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Se cumplen siete meses desde que el servicio del Tren Suburbano Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) entró en operaciones. Fue el 26 de abril cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la nueva ruta que parte desde Lechería y llega al AIFA.

La ampliación de este sistema se dio en el marco de las obras que se entregaron para la Copa Mundial 2026; el Tren al AIFA se convirtió en una opción de movilidad para quienes viajen por esa terminal aérea. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), esta nueva ruta ferroviaria ha movilizado a más de seis millones de personas.

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Hasta este jueves 26 de noviembre, el Tren Felipe Ángeles ha registrado más de seis millones de personas entre Buenavista y el AIFA desde su inauguración el 26 de abril a la fecha. Los recorridos acumulados equivalen a mil 237 vueltas a la Tierra o a 325 viajes de ida y vuelta a la Luna.

El Tren Buenavista al AIFA ha trasladado a más de seis millones de usuarios a siete meses de su inauguración (SICT)

Así cambió la movilidad con la inauguración del Tren al AIFA

El servicio eléctrico sustituyó traslados en combis, vagonetas y autobuses de diésel en municipios del Estado de México como Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. El trayecto incluye seis estaciones intermedias y una terminal en el tramo Lechería-AIFA, con transporte accesible para personas con distintas necesidades de movilidad.

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La ruta tiene una longitud total de 41.68 kilómetros, de los cuales 22.94 corresponden a infraestructura nueva. El sistema es implementado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); su mayor afluencia ocurrió el viernes 9 de octubre, con 54,646 entradas.

Estas son las estaciones que componen el nuevo trayecto del Tren al AIFA

Tramo existente Buenavista - Cuautitlán:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Nuevas estaciones del ramal Lechería - AIFA:

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Según las autoridades, la terminal Buenavista se ha convertido en uno de los puntos más utilizados para la movilidad de pasajeros, ha registrado un millón 928 mil 388 entradas en lo que va del año; es decir, por este punto ingresan 9 mil 453 personas al día.

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¿Cuál es la tarifa del Tren Buenavista al AIFA?

El Fonadin actualizó la tarifa del Tren Suburbano entre Buenavista y el AIFA: desde el sábado 10 de octubre, el recorrido completo de 41.20 kilómetros costará $110, frente a los $45 de la tarifa promocional aplicada desde la apertura del ramal el 26 de abril de 2025.

El nuevo esquema cobra el viaje conforme a la distancia recorrida. La tarifa mínima queda en $11.50, mientras que el precio más alto corresponde a los pasajeros que salen de Buenavista y llegan a la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Las autoridades del Tren AIFA difundieron en sus redes sociales un tabulador para que los usuarios consulten el costo de cada traslado según la estación en la que desciendan. El material disponible precisa el precio mínimo y el máximo, pero no detalla los montos intermedios por estación.

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El aumento alcanza a quienes utilizan la conexión directa entre la terminal Buenavista y el aeropuerto, un trayecto que dura alrededor de 50 minutos y no requiere transbordos. Durante junio de 2026, el pasaje completo costaba $45 como parte de la promoción.

La tarifa regular de $110 ya estaba prevista en el reglamento del sistema. La promoción cobró mayor atención durante el Mundial de 2026, debido a la expectativa de pasajeros que utilizarían esta ruta para llegar a la terminal aérea.

Los usuarios pueden pagar el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada, sin necesidad de adquirir un boleto adicional en taquilla. El mismo plástico funciona en el Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús.

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El criterio de cobro por kilometraje es distinto al del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como Tren El Insurgente, donde el monto del boleto se determina por el número de estaciones que recorre cada pasajero.