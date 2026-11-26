Francisco Aguirre Gómez empresario mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El día de ayer, 25 de noviembre y Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la escritora Ximena Santaolalla realizó una denuncia pública en una entrevista con el medio El País donde reveló que Francisco Aguirre Gómez había abusado de ella durante su infancia.

Tras la difusión de su relato, Grupo Radio Centro informó que Aguirre Gómez dejó la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026, después de años al frente de la empresa y tan solo una semana de la denuncia de Santaolalla.

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La novela de su autoría, Un jardín al fondo de la noche, narra una historia de abuso que hoy se sabe se trata de su propia experiencia.

La autora explicó que decidió identificar públicamente a su padrastro Aguirre Gómez después de décadas de silencio, ante la preocupación de que el empresario continuara conviviendo con menores de edad. Los hechos, según su testimonio, habrían ocurrido entre los cinco y los 14 años.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, declaró Santaolalla a El País. La escritora ubica las presuntas agresiones entre 1988 y 1997, tanto en el domicilio familiar de Ciudad de México como durante viajes fuera del país.

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Su relato describe una vida cotidiana atravesada por el temor y el silencio. “Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir”, contó al diario español.

Un fotomontaje reúne a la escritora Ximena Santaolalla, la sede de Grupo Radio Centro y a Francisco Aguirre tras las denuncias públicas presentadas contra el empresario. (Instagram)

¿Quién es Francisco Aguirre Jiménez, presunto abusador de Ximena Santaolalla?

Francisco Aguirre Jiménez es conocido en el país como un empresario mexicano de la radiodifusión, nacido en Ciudad de México el 8 de octubre de 1941.

La importancia de conocer su trayectoria radica en que se trata de uno hombre que durante años fue reconocido en el mundo empresarial y de la comunicación por lo que fue admirado y tuvo convivencia con muchas figuras importantes del país y de los medios de comunicación.

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Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y pertenece a una familia vinculada históricamente a la radio: su padre, Francisco Aguirre Jiménez, fundó Organización Radio Centro y Organización Impulsora de Radio.

Su carrera en el sector comienza en 1957. Más tarde participa en la operación de Canal 13, entre 1968 y 1972. En 1973 funda Grupo Radio México, empresa que se integra al desarrollo corporativo que deriva en Grupo Radio Centro.

Fue una de las figuras que consolidó a Grupo Radio Centro como uno de los principales grupos privados de radiodifusión en México.

El consorcio tiene presencia histórica en Ciudad de México y otras plazas del país, con estaciones de música, noticias y entretenimiento.

Aguirre Gómez también encabeza Grupo Radio México y forma parte del comité ejecutivo de Grupo Radio Centro. Su papel combina la conducción corporativa, la administración de concesiones radiofónicas y la continuidad de una empresa familiar con décadas de presencia en el mercado.

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Fue presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro desde el 15 de junio de 1999. También ocupó la dirección general desde 2013, de acuerdo con el perfil corporativo disponible de la compañía.

Dejó la presidencia del consejo el 18 de noviembre de 2026, por lo que estuvo al frente del órgano de gobierno corporativo durante 27 años y cinco meses, aproximadamente. Su hijo, Francisco Aguirre Cranz, quedó al frente de la presidencia del consejo, según reportes sobre la transición.

(Cuartooscuro)

Cuál es la pena que contempla la justicia para casos de abuso sexual infantil

En México, la pena depende de la conducta específica, la edad de la víctima, si hubo violencia y el código penal aplicable en la entidad donde ocurrieron los hechos.

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En el Código Penal Federal, el abuso sexual contra una persona menor de 18 años se castiga con:

6 a 13 años de prisión .

Hasta 500 días multa .

Si hubo violencia, la pena aumenta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo. Es decir, puede llegar a 19 años y 6 meses de prisión , además de la multa.

También pueden aplicarse agravantes del artículo 266 Bis y medidas de reparación integral del daño.

Si hubo cópula con una persona menor de 15 años, aun sin violencia, la conducta se clasifica como violación equiparada, cuya sanción federal es de 8 a 30 años de prisión.

Las penas estatales pueden ser distintas o mayores. Por eso, para determinar la sanción exacta hay que revisar el código penal de la entidad donde se cometió el delito y las circunstancias del caso.

Quién es Ximena Santaolalla, escritora que realizó la denuncia por abuso sexual

Santaolalla, originaria de Hidalgo, es escritora, editora, tallerista, abogada y psicoterapeuta enfocada en la atención a sobrevivientes de violencia temprana. Su primera novela, A veces despierto temblando, obtuvo el 7° Premio Mauricio Achar–Literatura Random House en 2021 y fue finalista del Premio Amazon de Primera Novela 2023 en México.

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Santaolalla llevó parte de ese proceso a la ficción con Un jardín al fondo de la noche, publicada por Random House en 2025. La novela sigue a Guinea, una niña que enfrenta abusos de parte de su padrastro y crea un mundo de fantasía como una forma de sobrevivir.

La autora reveló posteriormente que la obra tiene una base autobiográfica. La publicación del libro antecedió a su decisión de revelar el nombre del empresario al que identifica como su presunto agresor.

“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, afirmó la escritora a El País. También sostuvo que no quiere ser parte de un entorno que permita que una persona señalada por abuso permanezca cerca de niñas y niños.

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La trayectoria de Santaolalla reúne formación en literatura, derecho y acompañamiento a personas que vivieron violencia durante la infancia. Tiene una maestría en creación literaria por la Universidad de Nueva York y trabaja como editora en Editorial Mantis, dedicada a la difusión y creación de literatura hispanoamericana escrita por mujeres.

Su obra ha integrado antologías de cuento y textos de no ficción en publicaciones como la Harvard Review of Latin America. En esos trabajos explora la memoria, la violencia y sus consecuencias en la vida adulta.

Ximena Santaolalla también señaló que identificó a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro. (Instagram: Ximena Sanataolalla)

A veces despierto temblando se distancia de su experiencia personal directa y se centra en el genocidio contra el pueblo maya ixil en Guatemala.

Ese libro abrió una ruta literaria que después llevó a la autora a escribir sobre los silencios familiares y las secuelas del abuso sexual infantil.

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