Un perro golden retriever con un disfraz de casa de jengibre permanece sentado en una sala con un árbol de Navidad y regalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nuestros perrhijos sin duda son parte de la familia y es por ello que también merecen tener un disfraz especial esta temporada.

Y si tu eres de las que aman disfrazar a tu lomito en cada ocasión especial, tienes dotes de hada artesana podrías usar esas habilidades para ganar una buena suma de dinero.

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Esto puedes lograrlo en un concurso concurso de disfraces navideños para perros y gatos, con premios de hasta 8 mil pesos que organiza la alcaldía Tláhuac organiza.

La fecha del evento todavía no se anuncia, pero las inscripciones presenciales estarán abiertas hasta el jueves 17 de diciembre.

La participación no tiene costo y busca premiar la creatividad de las personas y fomentar la convivencia con sus mascotas durante las fiestas navideñas.

Los tres mejores disfraces recibirán un premio, aunque la alcaldía no ha detallado cuánto corresponde a cada lugar.

El registro debe hacerse en la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, ubicada en el Edificio Leona Vicario, en Andador Miguel Hidalgo s/n, barrio de San Miguel, Tláhuac.

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La atención es de 10:00 a 18:00 horas.

Es importante mencionar que no es un concurso solo para perros ya que los gathijos también pueden participar.

Los premios para los mejores disfraces serán los siguientes:

Tercer lugar: 3 mil pesos

Segundo lugar: 5 mil pesos

Primer lugar: 8 mil pesos

Un perro con un disfraz de casa de jengibre y un gato con adornos vegetales posan en un sendero empedrado dentro de un parque arbolado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas de disfraces navideños originales para tu perro

Tamal navideño : una manta verde o roja enrollada de forma ligera, con un “moño” de tela. Ideal para perros pequeños.

Esfera de Navidad : un traje redondo de tela acolchada, rojo o dorado, con un pequeño gancho de fieltro sobre el lomo.

Pavo de Navidad : plumas de fieltro en tonos café, naranja y rojo sujetas a un arnés, sin cubrir la cola ni impedir el movimiento.

Nochebuena : pétalos rojos de fieltro alrededor de la cabeza, como una corona, con hojas verdes sobre el lomo.

Luces de Navidad : un chaleco oscuro con focos grandes de fieltro de colores. Evita usar series de luces reales o con baterías.

Regalo sorpresa : una caja ligera de cartón adaptada al cuerpo, abierta por abajo, con papel de regalo y un moño grande en el lomo.

Santa Paws : versión clásica, pero con barba blanca corta de tela suave y gorro sujeto al arnés, no al cuello.

Reno mexicano : astas de fieltro, paliacate rojo y un pequeño sarape como capa.

Árbol de Navidad : disfraz verde en forma de cono suave, decorado con pompones y una estrella de tela en la parte superior.

Galleta de jengibre : traje café claro con líneas blancas de fieltro y botones de colores.

El Grinch : playera verde, gorro de Santa y un corazón rojo de fieltro en el pecho.

Duende de Santa : gorro puntiagudo verde y rojo, cuello de picos de fieltro y medias decorativas en las patas delanteras, si las tolera.

Muérdago: una diadema suave con hojas verdes y bolitas blancas de tela; funciona bien como opción sencilla.

Un perro con un disfraz de árbol de Navidad mira hacia el frente en una sala con regalos y un abeto iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

El disfraz debe permitir que el perro camine, respire, vea y escuche sin dificultad. Evita piezas pequeñas que pueda morder o tragar, prendas apretadas, maquillaje y accesorios con luces eléctricas.

Si tu perro muestra incomodidad, se rasca, intenta quitarse el atuendo o deja de moverse con normalidad, conviene retirarlo. Una buena foto navideña no vale más que su bienestar.