Valentina Elizalde posa con un sombrero vaquero negro y una camiseta blanca frente a una pared iluminada por la luz solar. (@valentina__elizalde)

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Valentina Elizalde, hija del cantante Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”, publica en Instagram un mensaje a 20 años del asesinato de su padre, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, y recuerda los nombres de las otras dos víctimas del ataque que acompañaban al cantante esa noche.

A través de sus historias en la red social, la joven conocida como “La Pollita de Oro” compartió un video del último adiós a su padre, con decenas de seguidores acompañando el féretro, además de fotografías familiares y una imagen de un altar casero instalado en su honor.

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El karma jamás deja cuentas sin pagar, según Valentina Elizalde

En el primer mensaje, junto al video del féretro, Valentina escribió: “el cariño de la gente se lo ganó por su forma de ser, su carisma y esa sencillez que algunos rabian por tener. Gracias a todos sus fans que hasta su último día lo ayudaron a ser ídolo para siempre no solo el artista del momento como él tanto quería”.

Valentina Elizalde recuerda a su padre, el cantante Valentín Elizalde, mediante un mensaje en redes sociales que incluye una fotografía de las exequias del músico. (@valentina__elizalde)

En la misma publicación agregó una frase que generó mayor atención entre sus seguidores: “El karma jamás deja cuentas sin pagar y, aunque ya no estés para defenderte, aquí estoy yo. Prefiero honrar tu memoria que un puño de dinero y una historia mal contada. Te extrañamos tanto, no habrá dos como tú, aunque le cale a ciertos animales”.

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El mensaje no identifica de forma directa a quién está dirigido, aunque el tono sugiere una disputa relacionada con el manejo del legado y la historia del cantante, asesinado a los 27 años tras su última presentación en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa.

Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros, las otras víctimas del ataque

En una segunda historia, publicada 16 horas antes, Valentina compartió una fotografía de su padre junto a dos hombres: Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros, identificados como el chofer y el representante del Gallo de Oro, quienes también murieron aquella madrugada.

Valentina Elizalde comparte un mensaje en redes sociales en memoria de Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros, colaboradores de Valentín Elizalde fallecidos junto al cantante. (@valentina__elizalde)

“Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros también perdieron la vida. No los olvidemos y un abrazo a sus familiares. Eran la mano derecha de mi papá y anduvieron en todas sus aventuras. A ellos no les ganó la envidia, estuvieron hasta el final”, escribió la joven.

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El caso del asesinato de Valentín Elizalde cumple dos décadas sin una sentencia, una deuda que, según diversos medios, afecta tanto a la familia del “Gallo de Oro” como a los familiares de Mendoza y Ballesteros.

Todo sería diferente si estuvieras aquí, escribe Valentina Elizalde

Una tercera publicación, la más reciente de las tres historias, muestra un altar casero con el retrato del cantante, flores, veladoras y una fotografía enmarcada. El texto que acompaña la imagen dice: “te amo” y “todo sería diferente si estuvieras aquí”.

Una publicación en redes sociales de Valentina Elizalde presenta un altar con flores y veladoras frente al retrato del cantante Valentín Elizalde. (@valentina__elizalde)

La historia está musicalizada con la canción Lover, You Should’ve Come Over, del cantautor estadounidense Jeff Buckley.

Valentín Elizalde tuvo tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina. Este mes, las tres interpretaron juntas en un escenario el tema “Sobre la tumba de mi padre”, canción que el cantante solía dedicar a su propio padre durante sus presentaciones en vida.

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El conflicto por la herencia de Valentín Elizalde: 20 años sin resolverse

La disputa por el patrimonio de Valentín Elizalde, el “Gallo de Oro”, cumple dos décadas sin una resolución definitiva. El cantante muere asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, sin dejar testamento, lo que desencadena un conflicto familiar que persiste hasta ahora.

Las tres hijas del cantante —Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde— son las herederas reconocidas del patrimonio de su padre, tanto en el plano musical como patrimonial. Gabriela Sabag, primera esposa del cantante, asume el cargo de albacea de la herencia tras su muerte.

Camila Valencia no había entrado a la recámara de Valentín Elizalde desde su muerte hace casi veinte años en Guasave, Sinaloa (Archivo)

El señalamiento contra la abuela

Gabriela y Valeria Elizalde sostienen públicamente que su abuela, Camila Valencia, cambió a su nombre la mayoría de los bienes y propiedades de su padre, entre ellos inmuebles en Guadalajara y otras propiedades en el norte del país. Al no existir testamento formal, buena parte del patrimonio queda registrado a nombre de la madre del cantante.

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En 2021, ambas hijas anuncian que contemplan acciones legales contra su abuela, pues aseguran no haber recibido las propiedades que consideran les corresponden. Señalan además que algunos bienes fueron puestos a nombre de otros familiares.

La versión que contradice el reclamo

Francisco Elizalde, hermano del cantante, sostiene que el reparto de bienes se realizó años atrás y que los familiares llegaron a un acuerdo. Esta versión contrasta con los señalamientos públicos de Gabriela y Valeria sobre la falta de acceso al patrimonio.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Marco Tulio Fernández, exabogado del cantante, confirma la versión de Francisco Elizalde en entrevista con Ventaneando. Afirma que la herencia, incluidas las joyas del artista, ya se había dividido entre las tres hijas. Según su cálculo, las regalías acumuladas durante el periodo que representó legalmente al cantante alcanzan entre 18,000,000 y 20,000,000 de pesos, cifra que se habría repartido en partes iguales entre ellas.

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