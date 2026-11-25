Fenalco Bogotá-Cundinamarca y la Administración Distrital promueven la jornada de Bogotá Despierta con horarios extendidos en los centros comerciales (Colprensa)

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Bogotá Despierta tendrá jornadas con horarios extendidos y promociones por Black Friday el viernes 27 de noviembre de 2026, con centros comerciales abiertos hasta las 11:00 p. m. y, en el caso de Centro Comercial Andino, con su puerta principal habilitada hasta la medianoche.

La programación busca impulsar las compras antes de diciembre y reúne descuentos en moda, tecnología, hogar, accesorios y otros productos. La iniciativa es promovida por Fenalco Bogotá-Cundinamarca y la Administración Distrital.

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Estos son los horarios extendidos confirmados para Bogotá Despierta

Los establecimientos que anunciaron horarios específicos para el viernes 27 de noviembre son los siguientes:

Centro Comercial Andino : las puertas peatonales estarán abiertas hasta las 10:00 p. m. y la puerta principal hasta las 12:00 de la noche.

Centro Comercial Ciudad Tunal : de 9:00 a. m. a 11:00 p. m.

Titán Plaza Centro Comercial : de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.

Cascos Store SAS: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., con promociones de Black Day.

Plaza Imperial: horario especial entre el 27 y el 29 de noviembre, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

La oferta de Ciudad Tunal incluirá promociones, actividades especiales y ambientación navideña en sus corredores. El centro comercial informó que la programación contempla iluminación, decoración, entretenimiento y propuestas para las familias durante la temporada de fin de año.

La Bitácora Económica de Fenalco reportó un incremento en las ventas de octubre para el 34 por ciento de los comercios consultados (Colprensa)

También figuran en la jornada:

Atlantis Centro Comercial

Centro Comercial Galerías

Centro Comercial Los Héroes

Centro Comercial Santafé Bogotá

Gran Estación Centro Comercial

Gran Estación II Centro Comercial

Gran Plaza Bosa

Plaza de las Américas

Salitre Plaza Centro Comercial

Estos establecimientos anunciaron su participación en Bogotá Despierta, aunque la información disponible no precisa los horarios de cada uno.

Atlantis ofrecerá descuentos entre el 27 y el 29 de noviembre

Atlantis Centro Comercial realizará promociones especiales de sus marcas entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Además, los clientes que acumulen y registren facturas de al menos $ 50.000 podrán participar por bonos de compra o por un obsequio.

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Festivales como Salsa al Parque, Feria Vassar y Chocoshow coincidirán con las jornadas comerciales en la capital (Alcaldía de Bogotá)

En El Edén Centro Comercial, los Black Days se desarrollarán del 23 al 30 de noviembre. Más de 29 marcas de Prime Outlet tendrán promociones adicionales en moda, vestuario y accesorios. La jornada comercial se extiende así más allá del viernes de Black Friday y alcanza el último fin de semana del mes.

Entre los comercios vinculados a Bogotá Despierta aparecen Colchones Romance Relax, Dalan Muebles, Discovery Enterprise Business SAS, Dreamer, Formulabs, GMO, Lafam, Luengas Serrano & Fonseca Consultores SAS, Nubha y Sunglass Hut. Sus condiciones de descuento y disponibilidad pueden variar según cada establecimiento.

Black Friday concentrará compras antes de la temporada navideña

Los descuentos de noviembre ya empezaron a mover el comercio en Bogotá antes de diciembre. La Bitácora Económica de noviembre de 2026 de Fenalco señaló que el 34% de los establecimientos consultados aumentó sus cantidades vendidas en octubre, frente al mismo mes de 2025. Otro 35% manifestó que sus ventas se mantuvieron estables.

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El 47 por ciento de los compradores planea destinar más de 500.000 pesos a sus compras de Black Friday en Bogotá (Nequi)

Para el gremio, Black Friday y los Black Days se han consolidado como una fecha de anticipación de las compras de Navidad. Durante la jornada de 2025, estas adquisiciones representaron entre el 15% y el 25% de las compras navideñas en la capital, según estimaciones de Fenalco.

Una encuesta del gremio indicó que el 94% de las personas consultadas conoce estas jornadas de descuentos. El 47% planea destinar más de $ 500.000 a sus compras; el 16%, entre $300.000 y $500.000; el 27%, entre $ 100.000 y $ 300.000; y el 10%, menos de $100.000.

Tecnología, moda y hogar concentran el interés de los compradores

La tecnología encabeza las categorías con mayor intención de compra, con el 40% de las menciones en la encuesta de Fenalco. Le siguen moda y accesorios, con 24%; artículos para el hogar, con 23%; viajes y experiencias, con 17%; y perfumería y cosméticos, con 9%.

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El 45% de los consultados busca ahorrar frente a los precios habituales, mientras que el 31% planea adelantar regalos de Navidad y el 29% pretende comprar productos que necesita. Las tiendas virtuales nacionales son el canal preferido por el 35%, seguidas de los establecimientos físicos, con 33%.

El 47 por ciento de los compradores planea destinar más de 500.000 pesos a sus compras de Black Friday en Bogotá (Sergio Acero/Colprensa)

La jornada del viernes 27 será el inicio de un fin de semana con otras actividades en la ciudad. Del 27 al 29 de noviembre se realizarán Vino al Parque y Chocoshow; la Feria Vassar estará hasta el 29 en el Parque El Country, y Salsa al Parque tendrá programación los días 28 y 29 en el Parque Simón Bolívar.

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