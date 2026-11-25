La Secretaría de Movilidad reconoció que Bogotá no ha evaluado la capacidad energética local ni el impacto de un eventual racionamiento sobre la movilidad eléctrica - crédito Felipe Rocha/Consorcio Circulemos Digital/Ventanilla Única de Servicios Bogotá

La movilidad en Bogotá tendrá seguimiento minuto a minuto este miércoles 25 de noviembre, con reportes sobre siniestros, bloqueos, manifestaciones, cambios en TransMilenio y cierres viales.

La información busca que quienes se desplacen por la capital colombiana anticipen sus recorridos y ajusten sus planes frente a las novedades de la jornada.