La movilidad en Bogotá tendrá seguimiento minuto a minuto este miércoles 25 de noviembre, con reportes sobre siniestros, bloqueos, manifestaciones, cambios en TransMilenio y cierres viales.
La información busca que quienes se desplacen por la capital colombiana anticipen sus recorridos y ajusten sus planes frente a las novedades de la jornada.
Últimas actualizaciones
En el primer reporte de la joranda, Transmilenio informó a través de sus canales oficiales a las 5:41 a. m. que en la avenida Caracas con Calle 46 sur, se presentó un siniestro vial, “la flota troncal no tiene paso temporalmente en sentido norte - sur”.
De esta manera, la entidad indicó que “los buses salen al carril mixto y la estación Calle 40 Sur deja de operar temporalmente en el sentido norte - sur”.