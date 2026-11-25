El Gran Campeón Mexicano afirma que ningún otro peleador alcanzará su récord sin derrotas y reconoce a Saúl Álvarez entre los grandes peleadores nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrega del Premio Leyenda puso a Julio César Chávez frente a una escena que acompañó buena parte de su carrera: los aplausos de un público que lo considera la mayor figura en la historia del boxeo nacional.

El “Gran Campeón Mexicano” agradeció el homenaje, habló de las batallas personales a las que se enfrentó y evitó declararse por cuenta propia como el mejor de todos los tiempos.

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El Gran Campeón Mexicano afirmó que nunca se ha autoproclamado como el mejor boxeador de la historia y atribuye esa etiqueta a la afición. (Instagram/ @reginaalferez)

La conversación cambió de tono cuando apareció el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez. El excampeón mundial reconoció el recorrido del tapatío, su presencia en las grandes carteleras y su lugar entre los boxeadores más importantes del país, pero sostuvo que la cima de esa lista sigue reservada para él.

El Premio Leyenda llevó a Julio César Chávez a hablar de su lugar en el boxeo mexicano

La ceremonia de los Victory Prize 2026 México distinguió a Chávez por una trayectoria que atravesó generaciones. El exboxeador se incorporó a la lista de ganadores, después de los reconocimientos entregados a Hugo Sánchez en 2024 y a Lorena Ochoa en 2025.

El público respondió con gritos que lo nombraban como el mejor peleador mexicano de la historia. El sonorense agradeció el gesto, pero marcó una distancia entre esa valoración y su propia percepción: “Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir: nunca me he considerado el mejor peleador mexicano de todos los tiempos”.

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Chávez destacó el valor de recibir distinciones en vida y definió al país como cuna de grandes campeones mundiales. (Instagram)

El excampeón explicó entre aplausos que esa etiqueta no proviene de una autoproclamación: “Yo no lo digo, lo dicen ustedes, lo dice la gente, los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes como yo, que soy el mejor. Entonces, pues me lo voy a creer por este día”.

Posteriormente definió a México como “cuna de grandes campeones mundiales” y felicitó a los demás deportistas reconocidos durante la gala.

Así, el homenaje dejó a Chávez entre aplausos y con una reflexión que resumió la noche: “Estos reconocimientos en vida son los más importantes, porque ya después de muerto, pues para qué”.

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El debate sobre el mejor boxeador nacional está cerrado para el Gran Campeón Mexicano

La postura de Chávez se volvió más firme al responder sobre la comparación con Canelo Álvarez. El exboxeador no rechazó los méritos del peleador de Guadalajara, pero estableció una diferencia entre reconocer su trayectoria y entregarle el primer puesto en la historia nacional.

Julio César sostuvo que ambos construyeron carreras distintas y no pueden ser medidos bajo un mismo parámetro: “Eso no va a pasar, campeón. Son épocas diferentes. Canelo es un peleador diferente a mí”.

El sonorense destacó las cualidades de Saúl y pidió que se valore su recorrido: “Canelo es un gran peleador, que hay que valorarlo. Es extraordinario cómo pelea. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, pero es lo que hay y hay que apoyarlo”.

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El excampeón mundial sostiene que Canelo Álvarez figura entre los mejores del boxeo mexicano pero no en el primer lugar de la lista histórica. (Instagram/ @canelo)

Chávez aceptó que Álvarez tendrá un lugar entre los grandes boxeadores nacionales, aunque dejó clara su posición: “Canelo va a estar entre los mejores mexicanos de todos los tiempos, definitivamente. No va a ser el número uno, porque el número uno soy yo. Que quede claro”.

De esta manera, sus palabras no plantean que el tapatío quede fuera de la conversación. El “Gran Campeón Mexicano” defiende el primer escalón con el peso de sus títulos, la popularidad que alcanzó en su época y la racha invicta que considera difícil de igualar.

El Estadio Azteca puede volver a cruzar los legados de Chávez y Canelo

La comparación entre ambos también llega al Estadio Azteca, un recinto ligado a una de las noches más recordadas de la carrera de Julio César Chávez.

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El 20 de febrero de 1993, el sonorense defendió el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Greg Haugen y reunió a 132 mil 274 espectadores.

Álvarez ha mencionado su deseo de despedirse del boxeo en México y ha contemplado al Coloso de Santa Úrsula como escenario para su última pelea.

Chávez reunió a 132 mil 274 aficionados en el Estadio Azteca el 20 de febrero de 1993 ante el estadounidense Greg Haugen. (Ilustración: Jesús Aviles)

El excampeón no expresó resistencia ante esa posibilidad. Por el contrario, aseguró que le alegraría que otro mexicano dejara atrás su registro: “Si lo llena, ¿qué tiene? Qué gusto. Los récords se hicieron para romperse. No estoy peleando con mi récord”.

Chávez volvió entonces a defender lo que considera la base de su lugar histórico: “Lo bailado nadie me lo quita. Lo que gané ya nadie me lo quita. No van a ver otro Julio César Chávez, otro que alcance 90 peleas invicto”.

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Si Canelo concreta su despedida en el legendario Estadio Azteca, tendrá la oportunidad de desafiar una cifra que todavía lleva grabado el apellido Chávez, pero la discusión sobre quién ocupa la cima, en cambio, sigue sin admitir relevo para el “César del Boxeo”.