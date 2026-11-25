El Ejército Nacional Libio prometió represalias (Europa Press)

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El Ejército Nacional Libio prometió represalias por la muerte de dos de sus oficiales navales tras un ataque con drones ucranianos contra una corbeta rusa atracada en la base naval de Bengasi.

El Mando General de las fuerzas que responden al mariscal Jalifa Hifter anunció que responderá “en el momento y lugar apropiados, y por los medios apropiados” tras la muerte de Al-Taher Abdullah al-Sadiq y del teniente Ali Mohammed al-Said. Los dos oficiales sufrieron heridas durante el ataque del domingo por la noche y murieron el martes, después de las explosiones registradas a bordo de la embarcación rusa alcanzada.

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Ucrania reivindicó la operación, dirigida contra la corbeta rusa Merkury, que cargaba combustible y suministros en Bengasi, y contra el carguero MV Angara. Kiev identifica a este último como una nave utilizada por Moscú para transportar equipamiento militar.

El Ejército Nacional Libio, que controla el este y gran parte del sur del país, acusó a Ucrania de violar la soberanía nacional con la ofensiva. La organización militar mantiene vínculos estrechos con Rusia y cuenta con fuerzas terrestres, aéreas y navales en los territorios bajo su influencia.

Saddam Hifter, hijo del jefe militar y figura central dentro de la estructura de poder del este, homenajeó a los dos oficiales fallecidos. “Con profunda tristeza y gran orgullo rindo homenaje hoy a dos héroes de nuestras fuerzas navales”, escribió en Facebook. Luego sostuvo que los militares “fallecieron como mártires a consecuencia de las heridas sufridas en el cumplimiento de su deber nacional tras el ataque criminal a la base naval de Bengasi”.

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Las autoridades orientales solicitaron una investigación de las Naciones Unidas sobre el ataque y sobre la posible presencia de personal ucraniano en el oeste de Libia. Además, anunciaron una pesquisa conjunta con Rusia para establecer cómo se desarrollaron las operaciones contra los barcos atracados en Bengasi.

Una investigación preliminar determinó que los drones partieron desde el oeste de Libia hacia la instalación naval (Volodimir Zelensky vía Telegram/Imagen cedida vía REUTERS)

Una investigación preliminar indicó que los drones salieron de una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste del país. Funcionarios vinculados al Ejército Nacional Libio señalaron que al menos cuatro fueron derribados antes de llegar a la base, pero otros dos impactaron contra la corbeta.

La ofensiva provocó explosiones e incendios dentro del recinto militar. Residentes de Bengasi relataron que escucharon detonaciones durante la madrugada del domingo, mientras equipos de Defensa Civil acudieron al puerto para apagar las llamas. Al menos diez personas, entre libios y rusos, resultaron heridas en el ataque, según funcionarios locales.

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Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó que Kiev utilizó siete drones navales de fabricación ucraniana durante la operación. El mandatario afirmó que la corbeta Merkury se hundió y que los ataques destruyeron un helicóptero de combate Ka-27 que transportaba la nave.

“Pese a todos los intentos del enemigo de repeler el ataque, la corbeta rusa Merkury fue hundida”, dijo Zelensky. También señaló que Ucrania mantiene operaciones contra objetivos rusos fuera de la línea del frente. “Seguimos nuestras operaciones en aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armas ucranianas”, afirmó.

El presidente Volodimir Zelensky afirmó que la ofensiva hundió la nave rusa y destruyó un helicóptero de combate (REUTERS/Yves Herman)

Las autoridades ucranianas insistieron en que sus fuerzas no atacaron a ciudadanos libios. El gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, condenó el uso del territorio y las aguas libias para operaciones militares extranjeras y exigió explicaciones a Kiev sobre el alcance de la ofensiva.

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Libia permanece dividida desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. El Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por Abdulhamid Dbeibah en Trípoli, controla parte del oeste con respaldo de milicias y de Turquía. En el este, Hifter ejerce poder militar junto a una administración asentada en Bengasi y aliada con Moscú.

Rusia evitó confirmar si militares propios sufrieron heridas en Bengasi, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que ningún país deja “impune ningún atentado contra la vida de sus militares”.

(Con información de AP)