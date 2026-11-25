En esta imagen, extraída de un video difundido el jueves 18 de agosto de 2022 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, se observan tres aviones de combate MiG-31 de la Fuerza Aérea rusa tras haber aterrizado en la base aérea de Chkalovsk, en la región de Kaliningrado (Foto del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, vía AP)

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Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la base aérea rusa de Savasleyka, en la región de Nizhni Nóvgorod, y dejaron fuera de servicio cinco aviones de combate, según informó este miércoles el Estado Mayor ucraniano. El Estado Mayor agregó en su balance preliminar que tres cazas MiG-31 y dos cazabombarderos Su-34 fueron alcanzados y no podrán volar “durante algún tiempo”.

La operación empezó el martes y continuó durante la madrugada del miércoles. El Estado Mayor precisó que todavía evalúa el alcance de los daños. Moscú no se pronunció de inmediato.

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Savasleyka alberga los MiG-31K, la versión del interceptor adaptada para portar el misil aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal. Cada despegue de esos aviones activa las alarmas antiaéreas en todo el territorio ucraniano. El Su-34 es el bombardero biplaza con el que Rusia arroja bombas planeadoras guiadas sobre las posiciones y las ciudades del frente.

Es el quinto ataque ucraniano contra ese aeródromo desde agosto de 2024, según el Ministerio de Defensa de Kiev.

Un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal transportado por un Mikoyan MiG-31K

La misma noche, drones ucranianos alcanzaron las refinerías de Kuibyshev y Syzran, ambas de Rosneft, petrolera estatal rusa, en la región de Samara. Las dos plantas suman una capacidad superior a los 15 millones de toneladas de crudo al año y acababan de volver a operar tras dos meses de reparaciones por los ataques de septiembre. El ministerio ucraniano informó de incendios en las dos instalaciones; la de Syzran ha sido blanco de al menos diez ataques desde agosto de 2024.

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Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En las últimas dos semanas, Kiev ha extendido sus operaciones mucho más allá del frente. Entre el 16 y el 17 de noviembre, misiles y drones ucranianos derribaron un arco y un tramo de la calzada del puente de Kerch, que une Rusia con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguró que ningún vehículo puede cruzarlo.

El 21 de noviembre, drones alcanzaron en aguas internacionales del golfo de Finlandia el carguero ruso Sparta II, operado por la empresa de logística militar Oboronlogistika. Al día siguiente, drones navales hundieron la corbeta Merkury en el puerto libio de Bengasi y dañaron un buque de carga militar, según confirmó el presidente Volodímir Zelensky.

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El humo se eleva desde un incendio en instalaciones industriales luego de un ataque con drones ucranianos durante la noche, según una declaración del alcalde de la ciudad, Andrei Sovetkin, en esta captura de pantalla de un video de las redes sociales publicado el 25 de noviembre de 2026. Redes sociales vía REUTERS

La expansión geográfica inquieta a algunos aliados. El ministro de Defensa de Noruega, Tore Sandvik, dijo el martes que su Gobierno advirtió a Kiev sobre la necesidad de preservar la estabilidad en las zonas próximas a su país tras el ataque en el golfo de Finlandia.

Kiev busca reducir la capacidad militar rusa mientras soporta una nueva campaña de bombardeos contra su red eléctrica y un aumento de los ataques sobre las ciudades cercanas al frente. Ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el ministro de Defensa ucraniano, Yevhen Jmara, afirmó que sus fuerzas han alcanzado en los últimos meses 16 lanzadores de misiles Iskander y de sistemas antiaéreos S-400. “Estamos destruyendo los lanzadores enemigos”, dijo.

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La ofensiva coincide con el intento de Washington de cerrar un acuerdo. Delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania se reunieron el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi, en las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev desde febrero, con la mediación del enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Rusos y ucranianos hablaron de algunos avances y pactaron un intercambio de prisioneros de guerra; la delegación rusa rehusó reunirse con los representantes europeos y de la OTAN presentes en la capital emiratí.

Los drones ucranianos han reducido el 45% el volumen de crudo procesado en las refinerías rusas desde finales de octubre, según fuentes del sector citadas por Reuters. Kiev sostiene que solo dejará de atacar la infraestructura energética rusa cuando Moscú haga lo mismo con la ucraniana.

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