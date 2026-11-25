caso María de Jesús Jaimes Zamudio (Foto: Cuartoscuro)

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Una jueza del Juzgado 19 Penal del Reclusorio Oriente sentenció a 11 años de prisión a Gabriel Eduardo Galván Figueroa, señalado como responsable de la muerte de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como “Marichuy”. La resolución, dictada casi once años después del hecho, reclasificó el delito de feminicidio a homicidio culposo, lo que generó el rechazo de la familia de la víctima.

El fallo se conoció este martes en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, donde se instalaron elementos del agrupamiento Zorros de la Policía Metropolitana ante la presencia de familiares y allegados de la víctima.

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Qué determinó la jueza

La jueza consideró que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de feminicidio contra Galván Figueroa, identificado como excompañero de escuela de la víctima. Por ello, lo sentenció únicamente por el delito de homicidio culposo, con una pena de 11 años de prisión.

La sentencia por homicidio culposo a 11 años de prisión responde a un proceso judicial que llevó casi once años, en el que el caso pasó de calificarse como suicidio, a homicidio doloso, a feminicidio y, finalmente, a homicidio culposo. Galván Figueroa, detenido en 2023, ya lleva tres años compurgados en el Reclusorio Varonil Oriente.

La familia de la víctima tiene la posibilidad de apelar esta resolución, aunque al momento del fallo la sentencia se mantiene únicamente por homicidio culposo y no por el delito de feminicidio que exigían.

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La detención del acusado

Galván Figueroa fue detenido en octubre de 2023 en Campeche, siete años después de ocurrido el hecho, por agentes de la Policía de Investigación. Desde entonces permaneció preso en el Reclusorio Varonil Oriente y sostuvo su inocencia a lo largo del proceso.

(Foto: PDI)

En 2022, antes de su captura, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) había ofrecido un millón de pesos de recompensa por información que permitiera la ubicación y captura de Galván Figueroa y de Julio Iván Ruiz Guerrero, ambos señalados en ese entonces como responsables del feminicidio.

La exigencia de la madre de la víctima

Yesenia Zamudio, madre de la víctima, impulsó durante una década la reclasificación del caso, de suicidio a feminicidio. Días antes del fallo, pidió a colectivos y ciudadanía que acompañaran la audiencia de lectura de sentencia.

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Zamudio había expresado confianza en que el proceso judicial culminara con la pena máxima. “Yo espero que sea la máxima y pues yo confío en el Poder Judicial y en todos los peritajes, las declaraciones de los testigos y el trabajo de los ministerios públicos”, señaló, al solicitar que se sancionara “el delito que cometió en agravio de mi hija, por un feminicidio agravado y por daño moral”.

Rechazo familiar y próximos pasos

Tras conocerse que la jueza reclasificó el delito a homicidio culposo, la familia de la víctima manifestó su intención de apelar la resolución, al considerar que no corresponde a la gravedad del crimen que denunciaron durante casi once años.

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Condenan a 11 años de prisión a Jorge Eduardo, señalado por el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio. elideth.yesenia

El proceso judicial contra Galván Figueroa se llevó bajo el sistema penal tradicional, según precisó Yesenia Zamudio antes del fallo.

El caso original

El caso de María de Jesús Jaimes Zamudio se remonta a la noche del 15 de enero de 2016, cuando la joven, de 19 años, asistió a una convivencia estudiantil en un departamento ubicado en un quinto piso de la colonia Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Era estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y contaba con una beca académica al momento de su muerte.

Según la denuncia de la familia, Jaimes Zamudio cayó desde la ventana del inmueble tras defenderse de una presunta agresión sexual. Los señalados como responsables fueron Gabriel Eduardo Galván Figueroa, su compañero de clases, y Julio Iván Ruiz Guerrero, identificado como profesor de su escuela.

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En un primer momento, las autoridades catalogaron el hecho como suicidio. Esa determinación se modificó a homicidio doloso debido a irregularidades detectadas en la investigación original. Posteriormente, a raíz de la presión que ejerció la madre de la víctima a través de marchas y movilizaciones, la Fiscalía reclasificó nuevamente el delito, esta vez como feminicidio.

Yesenia Zamudio, contó en agosto de 2020 a Infobae cómo ocurrió el homicidio de su hija María de Jesús Jaimes Zamudio, quien falleció en enero de 2016, víctima de feminicidio. Tenía 19 años de edad, estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional y fue asesinada después de salir con algunos de sus compañeros y un profesor.

Ninguno de los dos señalados fue detenido de inmediato: ambos permanecieron prófugos durante años, mientras el caso de Marichuy se convertía en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México.

En 2022, ante la falta de avances, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ofreció un millón de pesos de recompensa por información que permitiera la ubicación y captura de Galván Figueroa y Ruiz Guerrero.

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La situación cambió en octubre de 2023, cuando agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Galván Figueroa en Campeche. Durante los años de proceso judicial bajo el sistema penal tradicional, Zamudio sostuvo públicamente que su hija no se quitó la vida.

La disculpa pública del IPN

En enero de 2022, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofreció una disculpa pública a la madre y los allegados de María de Jesús Jaimes Zamudio, a seis años del feminicidio. El acto se realizó en el edificio de Dirección General del IPN, al norte de la Ciudad de México, con la presencia del director general de la institución, Arturo Reyes Sandoval, aunque fue el abogado general del instituto, Federico Anaya, quien ofreció la disculpa.

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Anaya reconoció que, al momento del feminicidio, el IPN contaba con instrumentos ineficaces para proteger a las víctimas de violencia de género y que las respuestas de la institución ante el Ministerio Público pudieron ser más claras. “Fue ineficaz el seguimiento interno de las personas de interés señaladas, lo que justifica la disculpa”, declaró.

IPN ofrece disculpa pública por caso de feminicidio en el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer Foto: @IPN_MX

El abogado general admitió que una disculpa “estaría vacía” sin compromisos concretos, por lo que anunció medidas como el seguimiento profundo de casos de violencia de género dentro del instituto y la creación de una cátedra para debatir sobre el machismo.

Yesenia Zamudio aceptó las disculpas, aunque advirtió que faltaba mucho por hacer. “En unos días Marichuy cumpliría 25 años. Seguramente estaría enamorada, trabajando fuerte o intentando hacerlo en alguno de los estados de la República”, lamentó durante el acto, al recordar que a su hija “le arrebataron sus sueños” seis años antes.

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La madre de la víctima señaló que, en ese momento, el docente y el alumno señalados por el crimen continuaban prófugos pese a contar con una orden de arresto. Además, aprovechó el acto para cuestionar públicamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de minimizar con su discurso la problemática de la violencia de género en el país.

En el evento también participó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, quien refrendó su compromiso con las víctimas de este tipo de casos y con la protección de los derechos humanos.