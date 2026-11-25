El hoy detenido habría amenazado a la adolescente para que accediera a sus pretenciones con el fin de no divulgar sus fotografías (Mebog)

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Un aberrante caso que reveló la Policía Nacional ha puesto en alerta a madres y padres de familia, luego de que se capturó en Bogotá a un hombre de 24 años, creador de contenido en redes sociales.

Según las autoridades, el hoy detenido habría utilizado medios digitales para contactar a una niña de 13 años, obtener información sobre ella y su familia, y luego citarla en su residencia.

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La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la madre de la menor. La mujer habría advertido cambios en el comportamiento de su hija y, después de conversar con ella, conoció los hechos que luego fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Las autoridades señalaron que el hombre presuntamente aprovechó su actividad como influencer para acercarse a la menor mediante plataformas digitales.

El ahora capturado habría recopilado información personal de la niña y de sus familiares antes de citarla en su vivienda.

Tras el presunto abuso, el creador de contenido habría intimidado a la víctima. Las amenazas habrían estado dirigidas contra la menor y su familia.

La Policía informó que el sospechoso habría exigido a la víctima que accediera a sus pretensiones sexuales y que, para lograrlo, presuntamente amenazó con atentar contra su integridad y la de sus familiares.

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El influencer también habría advertido que podía difundir información o exponerla en redes sociales si no aceptaba sus exigencias, según las labores de Policía Judicial.

La detención se produjo mediante orden judicial, en una operación de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.

La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a denunciar de forma oportuna cualquier hecho que afecte a niños, niñas y adolescentes a través de la línea de emergencia 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

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Recomendaciones para madres y padres frente al uso de celulares y redes sociales en adolescentes

La prevención de la trata de personas, la explotación sexual y el abuso facilitado por internet requiere acompañamiento constante, diálogo y reglas claras.

El control técnico ayuda, pero no reemplaza la confianza ni la educación digital.

1. Hablar sin juzgar ni reaccionar con castigos inmediatos

Pregunte con frecuencia con quién hablan, qué plataformas usan y si alguien les ha pedido secretos, fotos, videollamadas privadas o encuentros.

Explique que una persona puede mentir sobre su edad, identidad, trabajo o intenciones en redes, videojuegos y aplicaciones de mensajería.

Reitere un mensaje central: si algo les causa miedo, incomodidad o vergüenza, pueden pedir ayuda sin que la primera respuesta sea quitarles el celular o castigarlos.

Evite interrogatorios invasivos. Es preferible construir acuerdos de revisión y acompañamiento según la edad y el nivel de riesgo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda dialogar sobre los contactos que pueden representar peligro y usar controles parentales sin convertir la supervisión en acoso.

2. Proteger la información personal

Los adolescentes no deben publicar ni enviar a desconocidos:

Dirección de residencia, colegio, rutas y horarios.

Ubicación en tiempo real.

Teléfonos de familiares.

Fotografías de documentos, uniformes, fachadas de la vivienda o placas de vehículos.

Información sobre dificultades económicas, conflictos familiares o momentos en los que estarán solos.

También conviene revisar que las cuentas estén privadas, limitar quién puede enviar mensajes, comentar publicaciones, etiquetar o visualizar historias. La Policía recomienda enseñar qué datos no deben compartirse, entre ellos edad, lugar de estudio y horarios de actividades.

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3. Identificar señales de captación o grooming

Hay que prestar atención si una persona en internet:

Ofrece dinero, regalos, oportunidades de modelaje, empleo, viajes, becas o fama rápida.

Insiste en pasar la conversación a chats privados o aplicaciones con mensajes que desaparecen.

Pide fotos íntimas, videollamadas sexuales o pruebas de “confianza”.

Solicita mantener la relación en secreto frente a madres, padres, docentes o amistades.

Intenta aislar al adolescente o habla mal de su familia.

Propone encuentros presenciales, envía transporte o pide que salga de casa sin informar a un adulto.

Amenaza con publicar imágenes, conversaciones o datos personales.

El grooming, la sextorsión y el contacto con desconocidos también pueden ocurrir a través de videojuegos en línea y plataformas que no suelen considerarse redes sociales.

4. Establecer acuerdos familiares sobre el celular

Definir horarios y espacios libres de pantallas, como las comidas y la noche.

Acordar que no habrá encuentros con personas conocidas en internet sin que un adulto lo sepa y acompañe.

Revisar juntos configuraciones de privacidad, listas de contactos y permisos de ubicación.

Usar controles parentales de acuerdo con la edad, con transparencia sobre su existencia y propósito.

Mantener actualizados el sistema operativo, las aplicaciones y las contraseñas.

Activar la verificación en dos pasos y evitar que los menores compartan claves con parejas, amistades o desconocidos.

5. Actuar rápido ante una amenaza, chantaje o posible abuso

Si un adolescente cuenta que fue contactado, amenazado, extorsionado o agredido:

Escúchelo y créale. No lo responsabilice por haber respondido mensajes, enviado imágenes o aceptado una conversación. No borre pruebas. Guarde capturas de pantalla, enlaces, perfiles, números telefónicos, fechas y audios. No negocie ni envíe dinero. Tampoco reenvíe material íntimo. Bloquee y denuncie la cuenta ante la plataforma, después de conservar las evidencias. Busque atención institucional inmediata si existe riesgo físico, una cita acordada, amenazas o difusión de contenido íntimo.