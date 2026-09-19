Sorpresa en California: avistaron una ballena jorobada en el río Sacramento

El animal fue visto cerca de Rio Vista, California, tras avanzar desde la bahía de San Francisco hacia el delta. Especialistas siguen su recorrido y recomiendan observarlo desde una distancia segura (KCRA).

Guardar

Denny Glover había salido a pescar salmones y lubinas rayadas cuando uno de sus compañeros interrumpió la jornada para señalar algo inesperado: una ballena. Al principio, no le creyó y pensó que su amigo la había confundido con un delfín o una marsopa.

Poco después, un gran chorro de agua despejó todas las dudas. El grupo había avistado a una ballena jorobada adulta que nadaba a unos 97 kilómetros del océano Pacífico, en el río Sacramento, al norte de California.

PUBLICIDAD

Glover y sus acompañantes la filmaron mientras emergía y volvía a sumergirse en el delta del Sacramento-San Joaquín. “Solo la parte de la ballena que sobresalía del agua era más larga que nuestro barco de 6,4 metros”, contó el pescador a KCRA.

Además, relató que respiraba y se sumergía en intervalos regulares, sin mostrar un comportamiento errático, pese a que avanzaba río arriba por agua dulce.

El pescador Denny Glover filmó a la ballena jorobada mientras emergía y se sumergía en el delta del Sacramento-San Joaquín (Captura de video: KCRA 3).

El ejemplar fue registrado 15 veces en 24 años entre California y México

Las ballenas jorobadas están entre los animales más grandes del planeta: pueden pesar hasta 35.287 kilogramos. La especie es conocida por los saltos que realiza fuera del agua y por sus cantos submarinos, detalló Associated Press.

PUBLICIDAD

Los investigadores identificaron al individuo como CRC-11620 mediante el catálogo público de fotografías del Cascadia Research Collective. El registro reúne 15 avistamientos en los últimos 24 años frente a las costas de California y México, según ABC News.

El Centro de Mamíferos Marinos indicó que la primera observación de esta ballena frente a California data de 2002. Su avistamiento más reciente, antes de ingresar al delta, había sido en Baja California en febrero.

Los especialistas aún no han podido establecer si es macho o hembra.

Una ballena jorobada adulta fue avistada en el río Sacramento, a unos 97 kilómetros del océano Pacífico, al norte de California (Captura de video).

La ballena avanzó desde la bahía de San Francisco hacia el delta

De acuerdo con el Centro de Mamíferos Marinos, el mamífero ingresó a la bahía de San Francisco a comienzos de la semana y luego continuó rumbo al este.

PUBLICIDAD

El recorrido documentado incluyó el canal de navegación de Richmond, el paso al norte del puente Richmond-San Rafael y el estrecho de Carquinez, cerca de Benicia.

La Guardia Costera de Estados Unidos la localizó más arriba en el delta durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, informó KCRA.

Kathi George, directora de Biología de Conservación de Cetáceos del Centro de Mamíferos Marinos, explicó que se desconoce si la ballena solo transita por la zona o si presenta alguna afección no identificada. “Lo mejor que la gente puede hacer es experimentar la presencia de esta ballena adulta desde una distancia respetuosa”, aseguró.

PUBLICIDAD

Kathi George, directora de Biología de Conservación de Cetáceos del Centro de Mamíferos Marinos, pidió no alterar el recorrido de la ballena jorobada (REUTERS/Nathan Frandino).

El centro añadió que su equipo evalúa y monitorea al animal. La principal preocupación está vinculada con su bienestar, el estrés y el tránsito de embarcaciones. A su vez, advirtió a los navegantes que permanezcan atentos, ya que una ballena puede salir a la superficie de forma imprevista en una vía navegable, precisó ABC News.

“Esta ballena se encuentra en una zona fuera de su hábitat habitual. Nuestro equipo está monitoreando activamente la situación y pedimos amablemente al público que, por favor, evite alterar el rumbo de la ballena y permita que el animal decida adónde quiere ir”, pidió George.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que una ballena se adentra en esta zona. En 1985, una ballena jorobada conocida como Humphrey permaneció varias semanas cerca de Río Vista antes de regresar al océano.

En 2007, una madre llamada Delta y su cría, Dawn, pasaron cerca de 20 días en el delta del río Sacramento. Ambos animales también lograron regresar al mar, recogió Associated Press.