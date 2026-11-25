La Corte Constitucional ordenó reconocer al Ministerio Rastafari de Jehová como entidad religiosa en Colombia. (Luisa González/Reuters)

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La Corte Constitucional ordenó reconocer al Ministerio Rastafari de Jehová como entidad religiosa en Colombia y permitir el uso ritual del cannabis durante sus ceremonias, al concluir que la negativa estatal vulneró su libertad de cultos.

La decisión obliga al Ministerio del Interior a inscribir a la confesión en el Registro Público de Entidades Religiosas y a reconocer que el sacramento de la Ganjah puede celebrarse dentro del marco legal.

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La cartera deberá emitir una resolución en un plazo de 10 días y referirse expresamente a la práctica religiosa, así como al deber de la comunidad de adoptar protocolos ajustados a las normas administrativas, policivas, penales y sanitarias.

El Ministerio del Interior había rechazado la solicitud al considerar que el consumo colectivo de cannabis en los ritos era incompatible con los límites de la libertad religiosa y el orden público. La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, dejó sin efectos esas decisiones.

La personería jurídica para una comunidad creada en Tuluá

Doce personas lideradas por Juan Pablo Gómez Guancha fundaron la comunidad, denominada como el Ministerio Rastafari de Jehová, en Tuluá en marzo de 2025. (Ministerio Rastafari de Jehová/Facebook)

El Ministerio Rastafari de Jehová fue constituido en Tuluá en marzo de 2025 por un grupo de 12 personas lideradas por Juan Pablo Gómez Guancha. La organización se define como una entidad de credo cristiano que sigue doctrinas del rastafarismo jamaiquino, entre ellas el uso ceremonial de la Ganjah, denominación empleada para el cannabis dentro de esa tradición.

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La Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior negó la personería jurídica especial mediante la resolución 652 del 8 de mayo de 2025. La dependencia sostuvo que el ritual implicaba consumo y distribución colectiva de la sustancia.

La Corte consideró que la comunidad había presentado todos los documentos exigidos y demostrado la naturaleza confesional de su doctrina y sus prácticas. Para el tribunal, no existían otros impedimentos para otorgar el reconocimiento solicitado.

La negativa, sostuvo la sentencia, impidió a la organización acceder al estatus institucional de una entidad religiosa y, con ello, recaudar donaciones, adquirir y administrar bienes a título propio y celebrar convenios de derecho público interno.

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El alto tribunal afirmó: “Este Tribunal estima que el Ministerio del Interior vulneró el derecho fundamental a la libertad de cultos del Ministerio Rastafari de Jehová porque la negativa injustificada de reconocer su personería jurídica especial impidió a la comunidad acceder al estatus institucional que se otorga a las entidades religiosas y, por esa vía, recaudar donaciones, adquirir y administrar bienes a título propio y celebrar convenios de derecho público interno”, dice el fallo revelado por Cambio.

Las condiciones legales para el sacramento de la Ganjah

El cannabis empleado en los rituales debe proceder de ofrendas voluntarias y de las modalidades de autocultivo permitidas por la ley. (Europa Press)

El uso religioso del cannabis podrá realizarse en reuniones privadas, con la participación exclusiva de adultos que acepten libremente la doctrina y sin que exista presión sobre los asistentes para consumir la sustancia. La Corte señaló que el consumo debe responder al discernimiento individual de cada participante.

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La Ganjah tampoco podrá tener fines comerciales o de lucro. El cannabis empleado en las ceremonias deberá proceder de ofrendas voluntarias de los fieles, quienes pueden obtenerlo mediante las modalidades de autocultivo permitidas por la ley.

El fallo precisó que, bajo las figuras del autocultivo y el consumo colectivo, la normativa permite la ingesta de cannabis sin fines de lucro entre personas adultas en ámbitos privados. La confesión religiosa no podrá suministrar la sustancia a niños, niñas y adolescentes.

La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a regular el uso ritual del cannabis para confesiones religiosas. (Corte Constitucional)

El Ministerio Rastafari de Jehová deberá establecer mecanismos internos para proteger a los menores de edad y asegurar que sus ceremonias cumplan las disposiciones vigentes. La decisión será comunicada a la Alcaldía de Tuluá, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia para evitar que desconozcan el sacramento.

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La Corte Constitucional también exhortó al Congreso de la República a regular el uso ritual del cannabis por parte de confesiones religiosas.

El tribunal advirtió que Colombia no cuenta con una regulación específica que garantice el ejercicio efectivo de la libertad de cultos para comunidades cuyas ceremonias incluyen esta sustancia, una posibilidad contemplada en países como Jamaica y Antigua y Barbuda.