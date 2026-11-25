Tanto el gobernador como el senador de Morena retoman sus actividades políticas tras serías acusaciones desde Estados Unidos. Crédito: Gobierno de Sinaloa

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Este martes, diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) emitieron su postura sobre lo ocurrido en Sinaloa el fin de semana pasado, con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave y/o Beltrán Leyva.

Desde el punto de vista de los legisladores del blanquiazul, es urgente que luego de la aprehensión del líder criminal, las autoridades vayan por todos los políticos de Sinaloa que ayudaron a que llevará a cabo sus actividades delictivas.

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Legisladores del PAN exigen detener a “narcopolíticos” de Sinaloa

Ante esta situación, el vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Federico Döring recordó que incluso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó la impunidad con la que operaron durante años grupo criminales en Sinaloa a la corrupción y omisión de autoridades que permitieron sus actividades.

Además, advirtió que la política de “abrazos, no balazos”, le ha pasado factura a la entidad que gobierna Morena con Graciela Domínguez Nava, pues hoy padece la peor narcopandemia en su historia.

Políticos con nexos criminales también son responsables de muertes y violencia

Döring señaló que, tras la detención del narcotraficante, las autoridades deben investigar a los políticos de los tres niveles de gobierno que habrían permitido o facilitado sus operaciones. Sostuvo que también tendrían responsabilidad por la violencia y las muertes registradas en Sinaloa.

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La red familiar de "El Serafín", segundo de "El Chapo Isidro": sus hermanos ocupan cargos públicos en Guasave y Ahome. (Gobierno de Ahome y Guasave/FGR)

“Ya hasta Omar García Harfuch tuvo que reconocer que tantos años de operación política no se hubiera dado sin la protección y encubrimiento de las autoridades. Es decir, que los abrazos al narco le han pasado la factura a Sinaloa de la peor narcopandemia en su historia

“Por eso, ahora con la detención del ‘Chapo Isidro’, lo que sigue es ir tras todos los políticos federales, locales y municipales que en Sinaloa le hayan ayudado a su actividad delictiva. Todos esos son igual de delincuentes, son igual de responsables de las muertes y violencia en Sinaloa y todos esos también tendrían que terminar en una corte de México y Estados Unidos con una sentencia y tras las rejas”, dijo a un medio de circulación nacional.

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Morena brinda auxilio y protección a delincuentes: PAN

El diputado panista también advirtió que ningún golpe al narcotráfico será contundente si no está acompañado de investigaciones y detenciones contra políticos de Morena, que han venido prestando auxilio y protección a los delincuentes del país.

“Las verdaderas cabezas del crimen organizado son los narcopolíticos de Morena instalados en Sinaloa como Rocha Moya, él es uno de ellos y ha sido señalado por el Departamento Justicia en los Estados Unidos, igual que el senador Inzunza e igual que Américo Villarreal, Marina del Pilar, Adán Augusto”, agregó.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, participa este martes durante una gira de trabajo en el municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa (México). EFE/Ivan Médina

No dejan de exigir cárcel para Rubén Rocha Moya

Por su parte, y de manera irónica, el diputado también panista Raúl Torres lamentó que la presidenta Claudia Sherinbaum Pardo pida un panda a China –durante su última gira de trabajo– cuando quien debe estár en una jaula es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los narcopolíticos de la autollamada “cuarta transformación”.

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A consideración de Torres, los resultados contra criminales en las últimas fechas, son consecuencia de la coordinación del Ejército con el Comando Norte de Estados Unidos, ya que la Armada “está en la banca” por su presunta participación en el huachicol fiscal con el “hampón” de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionan nulo avance en investigación contra Guadalupe Taddei

La diputada Kenia López cuestionó el estado de la indagatoria contra la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y su “clan de corruptos”.

López Rabadán se pronunció luego de que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó que no existe orden de aprehensión en contra de Taddei.

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Godoy precisó que tampoco son buscados por la FGR ni ella ni su contratista favorito, José Alfredo Hernández Casillas.

“Más allá de dónde está físicamente, es qué está pasando con las investigaciones en contra de la señora Guadalupe Taddei, de todo su clan de corruptos y de todas esas personas que abusaron de la confianza de los mexicanos, porque los hicieron servidores públicos y no están siendo investigados y sancionados”, declaró ante medios de comunicación en la sede de la Cámara Baja.

Necesario que las autoridades brinden respuesta: Kenia López

Asimismo, recordó que a casi un mes de la renuncia de Taddei, es necesario que las autoridades brinden respuestas a la ciudadanía.

Caso Rubén Rocha Moya: solicitud de segunda licencia causa reacción entre la oposición. (Foto: redes sociales)

“Hoy, que estamos a punto de cumplir un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei, es necesario exigir respuestas. La primera pregunta es ¿en dónde está Guadalupe Taddei? La segunda es ¿por qué no hay una investigación y una sanción clara ante esta corrupción brutal que todo México conoce? Y la tercera, y tan importante como las otras dos y es ¿por qué no podemos elegir a la próxima presidenta del INE de manera plural, buscando a la mejor persona, a la más capacitada, a una persona que sea imparcial, que sea alejada del gobierno, del régimen, de los partidos?”, cuestionó la panista.

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En un país con un mínimo Estado de Derecho, claro que deberían estár bajo investigación los políticos de Sinaloa que permitieron la consolidación de un criminal como ‘El Chapo Isidro’.