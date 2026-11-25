El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

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La disputa por la herencia de Valentín Elizalde cumple veinte años sin resolverse y enfrenta a sus tres hijas con su abuela, Camila Valencia, señalada de haber registrado a su nombre la mayoría de los bienes del cantante, quien murió asesinado en 2006 sin dejar testamento.

Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde son las herederas legales reconocidas del “Gallo de Oro”. Según contó su exabogado, Marco Tulio Fernández, al medio Ventaneando, las regalías acumuladas durante el periodo que él representó legalmente alcanzaron entre 18 y 20 millones de pesos, cifra que se habría repartido en partes iguales entre las tres.

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Las hijas de Valentín Elizalde acusan a su abuela de no entregarles bienes

Gabriela y Valeria Elizalde sostienen que su abuela cambió a su nombre todos los bienes y propiedades de su padre. “Mi abuela doña Camila comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre, ya que hasta el día de hoy no nos han entregado absolutamente nada”, declaró Gabriela en entrevista con Sale el Sol.

Camila Valencia no había entrado a la recámara de Valentín Elizalde desde su muerte hace casi veinte años en Guasave, Sinaloa (Archivo)

En 2021, ambas anunciaron que contemplaban acciones legales contra Camila Valencia por ese motivo. Las dos hermanas presentaron además un documento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el que, aseguran, acreditan ser las únicas propietarias de cualquier producto relacionado con el nombre de su padre.

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El hermano de Valentín Elizalde asegura que el reparto ya se concretó

Francisco Elizalde, hermano del cantante, sostiene que el reparto de bienes se realizó años atrás y que los familiares llegaron a un acuerdo. Esta versión contrasta con los señalamientos públicos de Gabriela y Valeria sobre la falta de acceso al patrimonio.

El exabogado Marco Tulio Fernández confirmó la versión del hermano en entrevista con Ventaneando: afirmó que la herencia, incluidas las joyas del artista, ya se había dividido entre las tres hijas.

Gabriela Sabag ejerce como albacea desde el asesinato del cantante

Archivo

Gabriela Sabag, primera esposa del cantante, asumió el cargo de albacea de la herencia tras su muerte en 2006. Esa posición la convirtió en figura central para administrar derechos de imagen, regalías y proyectos biográficos relacionados con el artista.

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Esa función fue determinante para que Fausto “Tano” Elizalde, primo del cantante, la buscara años después, ya que cualquier producción sobre la vida de Valentín Elizalde requería su autorización. Sabag y Tano Elizalde formalizaron una relación sentimental y contrajeron matrimonio en 2025.

El documental de HBO Max reaviva la disputa familiar

El lanzamiento de la docuserie “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, transmitida por HBO Max, reactivó el interés público por la historia personal y patrimonial del cantante. La familia Elizalde emitió un comunicado en noviembre de 2026 en el que lo describió como “un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”.

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(Instagram)

La posición de Sabag como albacea también la expuso a críticas en el contexto de la disputa familiar por el legado del cantante y la aparición de nuevos proyectos mediáticos.

Sin testamento formal, los bienes de Valentín Elizalde quedaron a nombre de la madre

Al no existir un testamento formal, la herencia del músico quedó en manos de Camila Valencia, ya que la mayoría de los bienes estaban registrados a su nombre. Ese vacío legal desencadenó un proceso prolongado con las hijas del artista que, dos décadas después, sigue sin una resolución pública definitiva.

Las versiones familiares difieren sobre el destino final de propiedades, terrenos y joyas, pero Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde permanecen reconocidas como las herederas de su padre, tanto en el plano musical como patrimonial.

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De cuánto era la fortuna de Valentín Elizalde

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

El patrimonio del cantante conocido como “El Gallo de Oro” se estima en alrededor de 20 millones de pesos al momento de su asesinato en 2006.

En el apogeo de su carrera, Valentín Elizalde llegaba a cobrar hasta 4.5 millones de pesos semanales por sus presentaciones, lo que equivale a cerca de 1.5 millones de pesos por cada show, según reveló su amigo cercano Mario “El Cachorro” Delgado.

Además del dinero en efectivo, su patrimonio incluía propiedades, hoteles, relojes y joyas de oro, lo que ampliaba el valor total de sus bienes.