A 17 años de “Mi Delirio”: el día que Anahí “mató” su imagen de Mia Colucci en RBD y lanzó video religioso en lenceria (RS)

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Anahí lanzó Mi Delirio el 24 de noviembre de 2009 y rompió con Mía Colucci, el personaje juvenil que interpretó en RBD, mediante un disco de electropop y un video de estética oscura que combinó lencería, un hospital psiquiátrico, cabaret y símbolos católicos.

El cambio ocurrió tras la separación de la agrupación y buscó presentar a la cantante como solista, con una imagen distante de la adolescente “fresa” que marcó su etapa televisiva.

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A 17 años de su estreno, el álbum se mantuvo entre las referencias más citadas por seguidores del pop latino de finales de la década de 2000. El proyecto entró al top 5 de Billboard Latin Pop Albums y llegó al número 4 de Top Latin Albums en Estados Unidos, luego de vender 11,000 copias durante su primera semana en ese país.

El disco salió de forma simultánea en México, España, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Anahí participó en la composición, la producción visual y el diseño del material, con colaboraciones de Armando Ávila, Sebastián Jácome, Gil Cerezo y Ulises Lozano, integrantes de Kinky.

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El video de “Mi Delirio” confrontó a la audiencia de 2009

El sencillo que dio nombre al disco presentó el cambio de imagen con mayor fuerza. El video, dirigido por Max Gutiérrez y grabado en Los Ángeles, colocó a Anahí en escenarios que remitieron a una institución psiquiátrica, un cabaret y un espacio religioso.

La cantante apareció con lencería, veladoras, un altar y una figura de Cristo. Las imágenes acompañaron una coreografía sensual y una canción electrónica sobre la obsesión amorosa. La mezcla provocó críticas de parte de sectores conservadores y desconcertó a una audiencia acostumbrada a los uniformes escolares, los moños y el tono adolescente de Rebelde.

El video de “Mi Delirio” confrontó a la audiencia de 2009 (RS)

El clip no pretendió extender la identidad de Mía Colucci. La eliminó de la pantalla. Anahí dejó atrás el cabello rubio asociado con RBD y recuperó un tono más cercano a su color natural. También reemplazó la estética colegial por vestuarios oscuros, maquillaje marcado y referencias teatrales.

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La reacción se amplificó cuando YouTube retiró el video pocos días después de su estreno, en noviembre de 2009, bajo el argumento de que contenía material inapropiado. La medida interrumpió el conteo inicial de reproducciones, cuando el alcance digital todavía dependía de canales de televisión, blogs de fans y plataformas que apenas comenzaban a definir la promoción musical.

El retiro generó más atención alrededor del material. El video circuló en fragmentos, enlaces alternos y publicaciones de seguidores. El debate ya no se concentró solo en la canción: la conversación giró hacia la decisión de una exintegrante de RBD de usar símbolos religiosos junto con escenas de sensualidad.

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La edición modificada suavizó las referencias religiosas y sexuales de “Mi Delirio” de Anahí

El equipo de Anahí lanzó una versión editada del video para sostener la promoción del sencillo en televisión y plataformas digitales. La reedición redujo las tomas más sugerentes y recortó algunas de las referencias católicas que provocaron mayor rechazo.

Tiempo después apareció un Director’s Cut que conservó el concepto original. Esa versión permitió comparar las decisiones de edición y confirmó que la propuesta visual buscó romper con la imagen anterior de la cantante.

La edición modificada suavizó las referencias religiosas y sexuales de “Mi Delirio” de Anahí (RS)

La estrategia coincidió con el sonido de Mi Delirio. El álbum reunió pop latino, dance y electropop, con baladas y arreglos electrónicos. El repertorio incluyó “Él me mintió”, cover de Amanda Miguel adaptado al ritmo del disco, y “Hasta que me conociste”, tema que usó un fragmento de “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel.

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Anahí también incorporó “Me Hipnotizas”, composición de Gloria Trevi, y “Alérgico”, que se convirtió en el sencillo con mayor desempeño comercial del proyecto. Esta última canción alcanzó el primer lugar en ventas digitales en México y más tarde tuvo versiones con René, para Brasil, y Noel Schajris, para Colombia.

“Quiero” salió como sencillo en España, mientras “Para Qué” recibió un video grabado durante la gira. El álbum tuvo cinco sencillos oficiales: “Mi Delirio”, “Me Hipnotizas”, “Quiero”, “Alérgico” y “Para Qué”.

“Mi Delirio” colocó a Anahí en las listas de América y Europa

En México, Mi Delirio llegó al número 7 de la lista Pop Albums. El álbum también registró presencia en países de América Latina y entró al top 40 en Croacia, Serbia y Eslovenia. En Brasil obtuvo Disco de Oro tras superar las 20,000 copias vendidas.

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Las cifras globales sobre el material variaron con los años. La promoción del disco reportó ventas internacionales superiores a 1 millón de unidades, mientras otras estimaciones de seguidores colocaron el total cercano a 3 millones de copias. El desempeño en plataformas físicas y digitales ocurrió en una etapa de transición para la industria musical.

La edición deluxe llegó el 22 de noviembre de 2010 con canciones inéditas y remixes de “Mi Delirio”. En México se distribuyó una versión Fan Pack que incluyó el álbum y una playera con diseño exclusivo. También circuló una Card Edition con “Probadita de mí” en versión de estudio y una tarjeta de membresía.

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El arte visual formó parte del concepto. La portada original, filtrada el 5 de noviembre de 2009, mostró a Anahí con vestido morado, pedrería en forma de flor y un fondo de bosque. La edición para Estados Unidos utilizó otra imagen: un primer plano de la cantante con los ojos verdes visibles.

La gira de 2010 llevó el disco a 18 países

La promoción continuó con el Mi Delirio World Tour, gira que visitó 18 países y registró funciones agotadas en varias ciudades. Billboard la incluyó entre las giras con mayor recaudación de 2010.

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El repertorio en vivo sostuvo la misma separación entre la etapa RBD y el nuevo proyecto. Anahí presentó canciones dance, baladas electrónicas y versiones de sus sencillos con una producción que conservó los elementos oscuros del álbum.

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A 17 años de su lanzamiento, Mi Delirio mantuvo la discusión por el video que dividió a la audiencia en 2009, por el giro visual de Anahí y por el disco que puso fin a la sombra de Mía Colucci. La edición deluxe conservó “Alérgico”, dos remixes de “Mi Delirio” y variantes regionales para México, Brasil y Colombia.