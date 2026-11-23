Cuestionan actuación policial tras altercado entre mujer y contratista en Sincelejo (@horusperegrinus/X)

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Unas grabaciones que circulan en redes sociales registraron un altercado entre una mujer identificada como Tatiana Corrales y un trabajador en un sector residencial de Sincelejo, en el departamento de Sucre el 21 de noviembre de 2026.

En las imágenes aparece una camioneta blanca que sigue al hombre, quien se movilizaba en motocicleta.

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De acuerdo con las denuncias difundidas por el portal Colombia Oscura - Horus junto con los videos, Corrales, señalada como presuntamente suegra del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, habría confrontado a un contratista que llegó a su residencia para reclamar el pago de honorarios relacionados con servicios de comunicación prestados a la Corporación 20 de Enero.

La identidad de los involucrados, las circunstancias previas al episodio y la existencia de una reclamación económica no habían sido confirmadas de manera oficial en el material aportado. Tampoco se conocía si alguna de las partes presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Una camioneta siguió a un trabajador y el episodio terminó con golpes a su moto (@horusperegrinus/X)

La motocicleta quedó en medio de la confrontación

Uno de los videos muestra al hombre, vestido con pantaloneta negra y camiseta verde, cuando estaciona su motocicleta y desciende del vehículo. Segundos después, una camioneta blanca se detiene cerca del lugar.

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De ese automóvil baja una mujer con un palo. La grabación permite observar que la persona se dirige hacia la moto y le propina varios golpes. Durante ese momento, el hombre permanece cerca del vehículo y se inicia una discusión.

El registro también muestra la presencia de un policía en la zona. Según la secuencia disponible, el uniformado se acerca e interviene cuando el intercambio verbal ya había comenzado. Las imágenes no permiten establecer qué ocurrió antes de la llegada de la mujer ni precisar si existieron otros hechos fuera del encuadre.

La denuncia inicial que acompañó el video cuestionó la actuación de la fuerza pública y sostuvo que un agente estaba cerca sin actuar de inmediato. No obstante, en otra parte de la grabación se aprecia que el policía participa en la discusión.

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Señalan a suegra del alcalde Yahir Acuña por discusión con un presunto contratista (@horusperegrinus/X)

Una vecina pidió que la Policía consultara a quienes presenciaron el hecho

En un segundo video publicado por la misma cuenta se escuchan voces de personas que observaban el altercado desde viviendas cercanas. Una mujer, a quien se identifica como vecina que grababa, pidió que se tomara en cuenta lo que habían visto los residentes del sector.

“Tenemos todo puesto, buscando a que lo maten”, se escucha decir a la mujer en medio de la tensión. Luego cuestiona a los agentes presentes: “Es que le digo a la Policía: ‘Pero venga, pregúntenle a los vecinos para que sea con lo que nosotros vimos’”.

La expresión quedó registrada mientras varias personas discutían alrededor de la motocicleta y de la camioneta blanca.

En la misma secuencia, un hombre que sería el trabajador involucrado lanza frases contra quienes estaban en el lugar. “Esta huevonada se tiene que acabar aquí”, dice.

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Investigan videos de una confrontación que incluyó daños a una motocicleta (@horusperegrinus/X)

Un acompañante de la presunta suegra del alcalde lanzó una amenaza que quedó grabada

Otro de los pasajes que generó preocupación fue la intervención de un hombre que acompañaba a la mujer señalada en las denuncias. En el video, el individuo increpa a una persona que aparentemente tomaba fotografías o grababa la situación.

“Bueno, vuelve y pasa haciendo lo vacilón. Si vuelves a hacer esa foto te voy a dar un tiro en la cabeza”, afirma el hombre, según se escucha en el registro audiovisual.

El episodio abrió cuestionamientos sobre el trato hacia el presunto contratista y sobre una posible utilización de influencias derivadas de vínculos políticos. Esos señalamientos deberán ser contrastados mediante una investigación oficial y con las versiones de Tatiana Corrales, del alcalde Yahir Acuña, de la Policía y del trabajador que aparece en las imágenes.

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Hasta el momento, los videos se mantienen como el principal elemento conocido sobre la confrontación. Las autoridades deberán esclarecer qué originó el hecho, identificar a todos los participantes y definir si hubo daños, amenazas o conductas que ameriten actuaciones judiciales o disciplinarias.