La concentración del producto en la parte alta del pómulo genera una sensación óptica de elevación en el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 50, el rubor mal colocado puede hacer que el rostro se vea más rígido, cansado o apagado. El error más frecuente consiste en concentrar el color demasiado abajo en la mejilla, muy cerca de la nariz o sobre la parte más baja de la zona redondeada que aparece al sonreír.

Esa técnica suele responder a hábitos aprendidos años atrás. Con el tiempo, la pérdida de volumen y el descenso natural de los tejidos cambian la ubicación más favorecedora del colorete.

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Aplicar el rubor bajo, centrado o en exceso puede reforzar visualmente la caída de las mejillas y marcar surcos o sombras que ya están presentes en la zona media del rostro. Para evitarlo, conviene usar poca cantidad, elegir texturas ligeras y llevar el color hacia la parte alta del pómulo, con un difuminado suave en dirección a la sien.

El rubor bajo puede endurecer la expresión

La distribución del volumen facial se modifica con la edad. Las mejillas tienden a perder parte de su redondez y los pómulos pueden verse menos llenos que antes.

También se hacen más visibles las líneas de expresión, las irregularidades de la textura y los surcos que delimitan la zona de la nariz y la boca. Estos cambios no requieren dejar de usar maquillaje, pero sí ajustar algunos gestos.

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El rubor aplicado demasiado abajo puede hacer que la mirada se dirija hacia la parte media e inferior del rostro. Esa ubicación añade protagonismo a zonas donde la piel y los tejidos ya pueden haber descendido.

El resultado no suele ser un aspecto más fresco. Por el contrario, el color puede aportar peso visual a la mejilla y crear una impresión de facciones más redondeadas, tensas o tristes.

La altura del rubor modifica la lectura del rostro. Cuando se concentra en el punto alto del pómulo, ayuda a dirigir la atención hacia una zona que suele recibir más luz de forma natural.

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Esa colocación genera una sensación óptica de elevación. No cambia la estructura facial, pero puede aportar definición y una apariencia más descansada.

El error más frecuente después de los 50 consiste en colocar el rubor en la parte baja de la mejilla y cerca de la nariz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sonreír no siempre es una buena guía

Sonreír frente al espejo para encontrar las llamadas manzanitas de las mejillas ha sido una recomendación habitual durante décadas. Sin embargo, esa referencia puede perder precisión en una piel madura.

La sonrisa eleva temporalmente los tejidos de las mejillas. Al relajar el rostro, esa zona vuelve a una posición distinta y el rubor puede quedar más abajo de lo previsto.

Por ese motivo, conviene aplicar el producto con la expresión relajada. El espejo debe mostrar cómo se verá el rostro durante una conversación, al caminar o cuando no hay gesto facial.

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El punto de partida puede localizarse en la parte superior del pómulo, lejos de la nariz y sin bajar hacia el área próxima a la boca. El color debe quedar en una zona que acompañe la estructura ósea, no en el sector donde la mejilla pierde volumen.

Un recurso práctico consiste en observar dónde sobresale el pómulo con el rostro en reposo. Desde allí, se puede extender el rubor hacia el exterior de manera controlada.

El objetivo no es dibujar una línea intensa. Se busca crear un velo de color que aporte vida a la piel sin dejar bordes visibles.

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La dirección del difuminado cambia el resultado

La forma de extender el rubor tiene tanta importancia como el lugar donde se deposita. Un movimiento descendente puede reforzar la sensación de caída en las mejillas.

La dirección más favorecedora suele ir desde el pómulo hacia la sien. El color se trabaja de manera horizontal o con una elevación leve, sin prolongarlo en exceso hacia el ojo.

También es útil comenzar por la parte exterior de la cara y avanzar poco a poco hacia el centro. Así se controla mejor la intensidad cerca de la nariz, una zona donde el exceso de pigmento puede endurecer la expresión.

El rubor no necesita cubrir una superficie amplia. Una aplicación concentrada en el punto adecuado y bien integrada con la base puede resultar más favorecedora que una capa intensa sobre toda la mejilla.

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La transición entre el rubor y el resto del maquillaje debe ser imperceptible. Si se distinguen cortes de color, el resultado puede verse rígido y restar naturalidad al rostro.

La revisión final debe hacerse con luz natural, si es posible. Mirarse de frente y de perfil ayuda a comprobar que el color no haya descendido demasiado ni haya quedado demasiado próximo al centro de la cara.

Sonreír frente al espejo altera la posición de los tejidos y provoca que el rubor descienda al relajar el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las texturas secas pueden remarcar las líneas

La elección de la fórmula es otro aspecto que influye en el resultado. Con el paso de los años, la piel puede volverse más seca y las líneas finas pueden ganar visibilidad.

Los rubores en polvo no están descartados, pero requieren una aplicación ligera y una piel bien hidratada. Si el producto es muy seco, se aplica sobre una base mate o se utiliza en exceso, puede asentarse en la textura.

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Ese efecto puede hacer que las mejillas se vean menos flexibles. Las arrugas, los poros y las zonas deshidratadas adquieren mayor protagonismo cuando el maquillaje se acumula sobre la superficie.

Las fórmulas en crema o líquidas suelen integrarse con más facilidad. Al fundirse con la piel, permiten construir el color en capas finas y conservar una apariencia más natural.

La cantidad debe ser moderada. Es preferible empezar con poco producto, difuminar y añadir una segunda capa solo si hace falta más intensidad.

Un exceso de rubor puede ser difícil de corregir, sobre todo si la fórmula tiene alta pigmentación. Para suavizarlo, se puede utilizar una brocha limpia o la misma herramienta con la que se aplicó la base.

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Los acabados extremos tampoco suelen favorecer. Un mate muy seco puede apagar el rostro, mientras que un brillo muy evidente puede llamar la atención sobre las líneas de expresión.

La opción más equilibrada suele ser una textura flexible, ligera y con una luminosidad discreta. El propósito es que la piel conserve su aspecto vivo, no que quede cubierta por una capa opaca o brillante.

El tono debe acompañar el color natural de la piel

Los tonos suaves y cálidos suelen aportar una apariencia saludable. Los rosados apagados, los melocotón y los corales claros pueden devolver color sin generar un contraste demasiado marcado.

La elección depende del tono y del subtono de cada piel. No existe un único color adecuado para todas las personas, pero conviene evitar tonalidades que se perciban como una mancha ajena al rostro.

Los rubores muy oscuros o con un predominio marrón pueden acentuar la estructura ósea. Si se aplican bajos o con demasiada intensidad, pueden funcionar como un contorno marcado y restar suavidad a las facciones.

Los rosas muy fríos, los rojos muy vivos o los colores muy saturados también exigen moderación. En una piel con textura visible, un contraste fuerte puede atraer la atención hacia la zona que se intenta suavizar.

La base de maquillaje influye en el resultado. Cuando el tono de fondo está bien elegido y la cobertura no es excesiva, el rubor necesita menos producto para aportar frescura.

Una base pesada puede marcar arrugas y dejar el rostro plano. En ese contexto, se corre el riesgo de añadir demasiado colorete para recuperar dimensión, con un resultado menos natural.

El maquillaje funciona mejor cuando cada producto cumple una función precisa. Una base ligera, corrector solo donde hace falta y rubor bien situado suelen ser suficientes para dar equilibrio al rostro.

El difuminado hacia la sien ayuda a controlar la intensidad del pigmento y evita cortes marcados en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es dar volumen sin marcar el rostro

El rubor puede reemplazar las técnicas de contorno intensas que muchas veces endurecen los rasgos. En lugar de crear sombras oscuras, un toque de color bien colocado puede aportar una sensación de volumen.

La clave consiste en situarlo alto, lejos de las zonas bajas de la mejilla y sin arrastrarlo hacia la boca. El efecto buscado es una mejilla visualmente más elevada, no una corrección artificial.

La piel madura no necesita renunciar al color. Necesita fórmulas y técnicas que respeten su textura, su movilidad y los cambios naturales de la anatomía facial.

El error no es usar rubor después de los 50. El problema aparece cuando se repiten gestos que ya no acompañan la forma actual del rostro.

Un colorete aplicado con el rostro relajado, en capas finas, sobre el pómulo alto y con un difuminado hacia la sien puede aportar luz, volumen y una expresión más suave. La diferencia está en desplazar el foco de color hacia arriba y dejar atrás la aplicación baja y centrada.