Fausto Isidro Meza Flores cruza un puente inestable entre montañas en una composición artística sobre las alianzas y disputas del crimen organizado en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, pasó de ser uno de los antiguos enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a convertirse en aliado de la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, en la guerra que enfrenta a ambos grupos contra Los Chapitos por el control de Sinaloa.

El acercamiento entre el dirigente de la organización Meza-Flores y los herederos de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrió después de la detención del histórico líder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, en julio de 2024, acontecimiento que profundizó las diferencias entre las facciones encabezadas por las familias Guzmán y Zambada.

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La relación entre Meza Flores y Los Mayos no fue inmediata. En diciembre de 2024, personas cercanas al narcotraficante señalaron al diario Milenio que su organización pretendía mantenerse al margen de la confrontación. Sin embargo, cinco meses después, el mismo medio reportó que el grupo había establecido una alianza con El Mayito Flaco.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó públicamente ese vínculo al informar sobre la captura de Meza Flores, el pasado viernes 20 de noviembre de 2026, cuando lo identificó como aliado de una de las facciones que se disputan el control del Cártel de Sinaloa.

El pacto con El Mayito Flaco para enfrentar a Los Chapitos

Uno de los primeros reportes sobre el acercamiento entre ambos grupos fue publicado en septiembre de 2024 por el periodista Ioan Grillo, a través de su medio CrashOut.

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Análisis informativo en formato gráfico sobre la trayectoria de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro'. El contenido expone la cronología de su ruptura con el Cártel de Sinaloa en 2008, la creación del Cártel de Guasave, los acercamientos reportados en 2024 con la facción de Los Mayos y la distribución de las cuatro estructuras operativas en Sinaloa según informes de seguridad.

De acuerdo con esa investigación, el 2 de septiembre de ese año Ismael Zambada Sicairos se reunió con Fausto Isidro Meza Flores y José Gil Caro Quintero, identificado como dirigente del Cártel de Caborca, en un rancho ubicado en Los Sitios, Badiraguato, Sinaloa.

El encuentro habría tenido como propósito establecer acuerdos para enfrentar a Los Chapitos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, entregara a su antiguo socio a las autoridades estadounidenses.

Según la versión de un operador cercano al Cártel de Caborca citada por Grillo, Meza Flores y Gil Caro Quintero se comprometieron a proporcionar hombres armados, dinero y armas para respaldar a El Mayito Flaco.

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El reporte señaló que la organización de El Chapo Isidro aportaría alrededor de 200 hombres, mientras que la estructura de Gil Caro Quintero enviaría otros 150. Sin embargo, esas cantidades no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades.

La alianza representaba un cambio importante en el panorama criminal de Sinaloa, pues incorporaba a la disputa a organizaciones que históricamente habían mantenido enfrentamientos con el grupo de Joaquín Guzmán Loera.

Alianzas y conflicto en el Cártel de Sinaloa Tras la detención de El Chapo Isidro, el 20 de noviembre de 2026 Mapa de alianzas Línea de tiempo Territorios Toca cada grupo para ver detalles conflicto conflicto alianza Los Chapitos Los Mayos Cártel de Caborca El Chapo Isidro Conflicto armado Alianza Enero de 2008 Detención de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo". La ruptura con el Cártel de Sinaloa origina la organización de Meza Flores. Julio de 2024 Detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos. Se profundiza la ruptura entre las familias Guzmán y Zambada. 2 de septiembre de 2024 Reunión en Badiraguato entre El Mayito Flaco, El Chapo Isidro y José Gil Caro Quintero para acordar una alianza contra Los Chapitos. Diciembre de 2024 Fuentes cercanas a Meza Flores afirman que su grupo busca mantenerse al margen del conflicto, según Milenio. Mayo de 2025 Milenio reporta que la organización de Meza Flores ya mantiene una alianza activa con Los Mayos. 2026 International Crisis Group documenta avances de Los Mayos sobre Los Chapitos en Culiacán y el centro-sur de Sinaloa. 20 de noviembre de 2026 La Sedena captura a Fausto Isidro Meza Flores en Guasave y confirma su alianza con una de las facciones en disputa. Zonas de control identificadas por grupo Los Mayos — Culiacán y centro-sur de Sinaloa El Chapo Isidro — Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte Los Chapitos — zonas disputadas, en retroceso Cártel de Caborca — zonas de apoyo a Los Mayos Nivel representativo de presencia territorial según el reporte de International Crisis Group, 2026. No corresponde a una medición oficial exacta.

La guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

El enfrentamiento entre ambas facciones se intensificó en septiembre de 2024, después de la detención de El Mayo Zambada en Estados Unidos. Durante décadas, las familias Guzmán y Zambada habían compartido negocios, rutas y territorios dentro del Cártel de Sinaloa, pero sus diferencias terminaron por convertirse en una confrontación armada.

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La disputa enfrentó a Los Chapitos, encabezados por los hijos de Joaquín Guzmán, con La Mayiza, bajo el liderazgo de El Mayito Flaco. Los enfrentamientos provocaron homicidios, desapariciones, desplazamientos y ataques contra establecimientos en distintos municipios.

Un informe de International Crisis Group publicado en 2026 documentó que Los Mayos consiguieron arrebatar territorios a sus adversarios, particularmente en Culiacán y comunidades del centro y sur de Sinaloa.

Mientras ambas facciones concentraban recursos en la confrontación, la organización de Meza Flores mantuvo su dominio en el norte del estado, principalmente en Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte.

El organismo internacional identificó cuatro estructuras principales en el panorama criminal sinaloense: Los Chapitos, Los Mayos, el grupo de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, y los remanentes de la organización de los Beltrán Leyva encabezados por El Chapo Isidro.

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Fausto Isidro Meza Flores mantuvo inicialmente una postura neutral en la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, pero reportes periodísticos señalaron que terminó por pactar con El Mayito Flaco para combatir a los hijos de Joaquín Guzmán. (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

El antiguo enemigo de la familia Guzmán

La rivalidad de Meza Flores con Joaquín Guzmán Loera tiene antecedentes que se remontan a la ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, luego de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, en enero de 2008.

Después de ese acontecimiento, las diferencias entre ambas organizaciones derivaron en enfrentamientos armados. Meza Flores consolidó su propia estructura, conocida como Los Mazatlecos o Cártel de Guasave, que extendió sus actividades en el norte de Sinaloa.

Su organización también fue identificada por autoridades estadounidenses como una de las principales rivales del Cártel de Sinaloa.

Con el paso de los años, el grupo mantuvo su autonomía y aprovechó el debilitamiento de otras facciones para ampliar su influencia territorial.

La captura de Meza Flores en Guasave, el 20 de noviembre de 2026, representa un golpe para la estructura que encabezaba y para la alianza que había establecido con Los Mayos en la disputa contra Los Chapitos.

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