La Junta General Ejecutiva opera con vacantes tras la renuncia de Guadalupe Taddei, mientras la presidencia provisional prepara los comicios del 6 de junio, sin afectaciones operativas informadas hasta ahora. Crédito: X / @saquribe

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llegó este 22 de noviembre con 12 encargados de despacho al frente de áreas de su Junta General Ejecutiva. La cifra se da a menos de siete meses de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 y con una presidencia provisional, tras la renuncia de Guadalupe Taddei el 26 de octubre.

El mismo diario reportó que en una semana se sumarían otros dos encargados, por la salida de dos funcionarias descritas como aliadas de Taddei. Con ello, la junta tendría 14 encargados y tres titulares.

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¿Qué es un encargado de despacho y por qué importa?

Es un funcionario que cubre de forma temporal una dirección ejecutiva o unidad técnica cuando no hay titular. Ejerce las funciones del área, pero su nombramiento no es definitivo.

De acuerdo con el Reglamento Interior del INE, citado por Expansión Política en 2023, los titulares requieren ocho de los 11 votos del Consejo General. Los encargados, en cambio, los designa la presidencia del Consejo General, según un acuerdo del propio órgano de diciembre de 2023.

El antecedente existe: en enero de 2024, el Tribunal Electoral validó que los encargados permanecieran durante el proceso 2023-2024, de acuerdo con Expansión Política.

¿Cómo se llegó a esta situación?

El reglamento exige ocho de 11 sufragios para nombramientos definitivos, pero un acuerdo de 2023 permite cubrir direcciones y unidades técnicas mientras se resuelven las vacantes en la Junta General Ejecutiva. REUTERS/Henry Romero/File Photo

26 de octubre: Taddei renunció tras ser señalada por presuntas irregularidades en contratos de material electoral con un empresario cercano a ella, según Expansión Política.

Desde entonces: el órgano acumula cerca de 60 renuncias en cargos medios y directivos.

17 y 18 de noviembre: el INE informó ocho designaciones temporales, entre ellas Fiscalización, Asuntos Jurídicos y Comunicación Social , además de áreas del Padrón Electoral , la Lista Nominal , sistemas informáticos y procedimientos sancionadores.

30 de noviembre: concluirá su encargo la titular de Transparencia, Rebeca Fernanda López Aguirre.

Según Expansión Política, en videos difundidos tras las acusaciones aparecen también directivos del INE designados durante la gestión de Taddei, lo que derivó en inconformidad interna y en parte de las salidas.

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Las diez consejerías avalaron las designaciones. Blanca Cruz García, presidenta provisional, explicó que las salidas obedecen a evaluaciones de desempeño y terminaciones de contrato, entre otros motivos.

¿Qué dicen las consejerías?

El relevo de Guadalupe Taddei requiere una convocatoria aprobada por mayoría calificada; Morena y sus aliados reúnen 365 curules, mientras la oposición demanda salvaguardas frente a vínculos partidistas en el órgano electoral. (Captura de pantalla)

Cruz reconoció que el instituto atraviesa una crisis: “No podemos negar que tenemos una crisis”. Aseguró que las 332 juntas locales y distritales trabajan sin retrasos en las actividades del proceso y que los 300 consejos distritales quedarían instalados a finales de noviembre, según PeriodicoYA Puebla.

También se pronunció por que el Poder Legislativo revise la facultad de la presidencia para designar de forma unilateral a titulares de áreas administrativas, y por regresar esas decisiones a un esquema colegiado.

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Según La Jornada, algunos consejeros ven el relevo como una oportunidad de renovación y de dar más espacio al Servicio Profesional Electoral, y aseguran que el INE garantizará la elección. Hasta el momento, el instituto no ha informado afectaciones operativas por las vacantes, de acuerdo con PulsoSur.

¿Quién elegirá a la presidenta definitiva?

El organismo prevé instalar cerca de 177 mil casillas para atender una Lista Nominal de 102 millones de ciudadanos, en medio de ajustes presupuestales y una estructura directiva que opera sin titulares en sus principales áreas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Corresponde a la Cámara de Diputados. Primero debe aprobar una convocatoria por mayoría calificada: 334 votos si asisten 500 legisladores. Morena y sus aliados suman 365, según Expansión Política, aunque Ricardo Monreal ha dicho que busca consenso con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La oposición pide mayores salvaguardas contra vínculos partidistas.

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No existe fecha límite constitucional: la ley solo indica que debe hacerse en “breve plazo”. El periodo ordinario concluye el 15 de diciembre y podría retomarse en febrero de 2027. Quien resulte electa terminaría el periodo de Taddei, vigente hasta abril de 2032.

Presupuesto y tamaño de la elección

El 6 de junio se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 19 mil 609 cargos locales en 31 entidades. El INE estima una Lista Nominal cercana a 102 millones de personas y prevé instalar 176 mil 741 casillas, 6 mil 738 más que en 2024.

En agosto, el Consejo General aprobó un anteproyecto superior a 47 mil millones de pesos, que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “exagerado”. La Cámara de Diputados aprobó un recorte de 6 mil millones, con lo que el monto quedó en 36 mil 274 millones, según La Verdad Noticias. Sheinbaum sostuvo que los comicios están garantizados y que la cifra es similar a la de 2024.

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Cruz indicó que se priorizará la organización electoral y que los proyectos secundarios absorberán el ajuste.

Fechas que marcarán el tramo final

30 de noviembre: instalación prevista de los consejos distritales.

15 de diciembre: cierre del periodo ordinario en San Lázaro.

25 de enero de 2027: termina la campaña de actualización del Padrón.

15 de marzo de 2027: límite para entrega de credenciales.

9 al 11 de junio: cómputos distritales.

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de retrasos en el calendario electoral. Lo pendiente son los titulares definitivos de las áreas y la designación de la presidencia.