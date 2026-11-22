Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Club America - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 21, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta celebrates scoring their first goal with Alan Franco REUTERS/Jorge Mendoza

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El América sufrió una dolorosa derrota ante Tigres por marcador de 1-0, en el partido correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Un golazo de Juan Brunetta en los últimos minutos del encuentro terminó con las aspiraciones de las Águilas de conseguir un resultado positivo en el Estadio Universitario.

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El conjunto dirigido por Guillermo Almada llegó a la última fecha de la fase regular con la posibilidad de pelear por el primer lugar de la clasificación, pero necesitaba conseguir los tres puntos ante los regiomontanos y esperar que Cruz Azul no ganara su compromiso frente a Chivas.

Sin embargo, el equipo capitalino no pudo cumplir con su parte y terminó por marcharse del llamado Volcán sin unidades.

Tigres y América protagonizaron un partido cerrado

Desde los primeros segundos, Tigres buscó aprovechar su condición de local para generar peligro sobre la portería defendida por Luis Ángel Malagón.

De hecho, el guardameta americanista tuvo que intervenir prácticamente al arranque del encuentro para evitar que los felinos tomaran ventaja. La jugada representó una primera advertencia para la defensa azulcrema, que tuvo dificultades para contener los ataques del conjunto regiomontano.

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América intentó responder mediante Alejandro Zendejas, Henry Martín y Óscar Perea, aunque encontró complicaciones para superar el planteamiento defensivo de los locales.

Durante los primeros minutos, Tigres tuvo mayor presencia ofensiva y buscó aprovechar los espacios que dejaba el equipo visitante. Las Águilas, por su parte, intentaron equilibrar las acciones mediante la posesión del balón y algunas aproximaciones por los costados.

Uno de los momentos que generó expectativa ocurrió al minuto 64, cuando Juan Brunetta consiguió mandar el balón al fondo de las redes; sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de lugar y el marcador permaneció sin movimientos.

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La jugada mantuvo la tensión en el Estadio Universitario, donde ambos equipos continuaron buscando el tanto que pudiera definir el encuentro.

Juan Brunetta apareció en el tiempo agregado

Juan Brunetta anoto un golazo que le dio la victoria a Tigres en el último minuto contra el América (Club Tigres/FB)

Cuando parecía que el partido terminaría con un empate sin goles, Juan Brunetta apareció para cambiar la historia del encuentro.

Al minuto 90+1, el futbolista argentino consiguió marcar el tanto desde fuera de área con un potente disparo y con un poco de ayuda del arquero americanista, puso adelante a Tigres y desató la celebración de los aficionados regiomontanos.

El golazo llegó en la recta final del compromiso y dejó muy poco margen de reacción para el América, que intentó evitar la derrota durante los últimos instantes, pero no consiguió encontrar el camino hacia la portería de Nahuel Guzmán.

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Después de cuatro minutos de tiempo agregado, el árbitro señaló el final del encuentro con el triunfo de Tigres por 1-0.

De esta manera, Brunetta volvió a convertirse en un futbolista determinante para el conjunto felino, que encontró en su principal referente ofensivo la oportunidad de despedirse de la fase regular con una victoria.

América deja escapar la oportunidad de pelear por el liderato

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Club America - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 21, 2026 Club America's Luis Malagon REUTERS/Jorge Mendoza

La derrota representa un resultado complicado para el América, especialmente porque llegó a la última jornada con posibilidades de terminar en la primera posición del Apertura 2026.

El resultado también significó un cierre complicado para los azulcremas, que llegaron al compromiso después de una serie de encuentros con resultados irregulares, entre ellos empates frente a Pumas, Toluca y Tijuana.

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Por su parte, Tigres, que ya no tenía posibilidades de avanzar a la Liguilla, consiguió despedirse de la fase regular con una victoria ante uno de los equipos protagonistas del campeonato.

Ahora, el América deberá concentrarse en la siguiente etapa del torneo, donde buscará recuperar su mejor versión y convertirse nuevamente en candidato al título.